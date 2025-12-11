Kibice Rayo Vallecano zaatakowani w Polsce. Co się stało na S8?

Jako pierwsze informację o zdarzeniu na trasie S8 podało Radio RMF FM, potem potwierdziła ją także policja. Kilkanaście minut przed pierwszą w nocy funkcjonariusze dostali zgłoszenie, że niedaleko miejscowości Prosienica po drodze ekspresowej biegają jakieś osoby. Po kilku minutach na miejsce dotarł patrol, który miał zapobiec eskalacji zdarzenia.

W tym czasie zdążyło już jednak dojść do bulwersujących zdarzeń. Do autokaru wdarły się zamaskowane osoby, uzbrojone m.in. w pałki teleskopowe, które pobiły kibiców Rayo. Rannych zostało dziewięciu Hiszpanów i Polak, którym pomocy udzieliła załoga pogotowia.

Atak na kibiców Rayo Vallecano. Kogo zatrzymała policja?

Policjanci zatrzymali już kilka osób (wszyscy mają być mieszkańcami Białegostoku), zabezpieczyli też m.in. kominiarki, pałki teleskopowe i nożyce do cięcia metalu. We wpisie na oficjalnym profilu mazowieckiej Policji, która prowadzi sprawę, nie ma informacji o tym, by na miejscu zdarzenia znaleziono także barwy klubowe Jagiellonii, co pojawia się w relacjach niektórych mediów.

Kilka tygodni temu w Madrycie grał Lech Poznań i według niektórych relacji wtedy to kibice Rayo Vallecano byli stroną, która inicjowała zamieszki, w trakcie których interweniowała hiszpańska policja.