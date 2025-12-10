Liga Mistrzów. Hit w Madrycie dla Manchesteru City, Erling Haaland zatopił Real

Trener Realu Xabi Alonso nie mógł w środę skorzystać z siedmiu kontuzjowanych zawodników. Ósmy – Kylian Mbappe – usiadł na ławce rezerwowych, ale chyba tylko po to, by być z drużyną i postraszyć rywali, bo na boisku ostatecznie się nie pojawił.

Nie doczekaliśmy się więc pojedynku Francuza z Erlingiem Haalandem. Norweg jeszcze przed przerwą wykorzystał rzut karny. To była jego pierwsza bramka na Santiago Bernabeu, czyli w miejscu, które kiedyś może się stać jego futbolowym domem.

Ile goli strzelił już Erling Haaland?

Napastnik Manchesteru City zrobił w środę to, co do niego należy, i śrubuje swoje rekordy. W 21 meczach w tym sezonie strzelił już 21 goli, w tym sześć w Champions League.

Mieliśmy prawo wierzyć, że to nie koniec strzeleckich popisów gwiazdorów obu zespołów (zanim do jedenastki podszedł Haaland, dla Realu trafił Rodrygo, a dla City Nico O'Reilly wybrany MVP), bo w poprzednich spotkaniach nie brakowało fajerwerków. Emocje – owszem – były, ale wynik już się nie zmienił.