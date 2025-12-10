Liga Mistrzów. Hit w Madrycie dla Manchesteru City, Erling Haaland zatopił Real

Aktualizacja: 11.12.2025 09:32 Publikacja: 10.12.2025 23:42
Erling Haaland
Trener Realu Xabi Alonso nie mógł w środę skorzystać z siedmiu kontuzjowanych zawodników. Ósmy – Kylian Mbappe – usiadł na ławce rezerwowych, ale chyba tylko po to, by być z drużyną i postraszyć rywali, bo na boisku ostatecznie się nie pojawił.
Nie doczekaliśmy się więc pojedynku Francuza z Erlingiem Haalandem. Norweg jeszcze przed przerwą wykorzystał rzut karny. To była jego pierwsza bramka na Santiago Bernabeu, czyli w miejscu, które kiedyś może się stać jego futbolowym domem.
Napastnik Manchesteru City zrobił w środę to, co do niego należy, i śrubuje swoje rekordy. W 21 meczach w tym sezonie strzelił już 21 goli, w tym sześć w Champions League.
Mieliśmy prawo wierzyć, że to nie koniec strzeleckich popisów gwiazdorów obu zespołów (zanim do jedenastki podszedł Haaland, dla Realu trafił Rodrygo, a dla City Nico O'Reilly wybrany MVP), bo w poprzednich spotkaniach nie brakowało fajerwerków. Emocje – owszem – były, ale wynik już się nie zmienił.
– Nie sądzę, że zasłużyliśmy na porażkę – mówił przed kamerami Canal+ Sport Thibaut Courtois. – Haaland powiedział, że jestem niesamowity, ale przy golu popełniłem błąd, więc nie jestem zadowolony ze swojego występu.
Trudny wieczór przeżył w środę Mateusz Kochalski. Polski bramkarz Karabachu Agdam popisał się znakomitą interwencją w meczu z Ajaksem Amsterdam (2:4), ale puścił cztery gole. Choć do 79. minuty wszystko układało się po myśli jego zespołu, to ostatecznie punktów zdobyć się nie udało.
To były ostatnie spotkania Ligi Mistrzów w tym roku. Przerwa nie będzie jednak długa, bo piłkarze wrócą do gry już 20 stycznia.
Karabach Agdam – Ajax Amsterdam 2:4
Villarreal – FC Kopenhaga 2:3
Real Madryt – Manchester City 1:2
Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain 0:0
Bayer Leverkusen – Newcastle 2:2
Benfica Lizbona – Napoli 2:0
Borussia Dortmund – Bodo/Glimt 2:2
Club Brugge – Arsenal 0:3
Juventus Turyn – Pafos 2:0
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
