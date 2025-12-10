Reklama

Liga Mistrzów. Hit w Madrycie dla Manchesteru City, Erling Haaland zatopił Real

Osłabiony kontuzjami Real Madryt nie utrzymał prowadzenia w meczu z Manchesterem City. Przegrał 1:2 i wciąż nie jest pewny bezpośredniego awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Publikacja: 10.12.2025 23:42

Erling Haaland

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

Trener Realu Xabi Alonso nie mógł w środę skorzystać z siedmiu kontuzjowanych zawodników. Ósmy – Kylian Mbappe – usiadł na ławce rezerwowych, ale chyba tylko po to, by być z drużyną i postraszyć rywali, bo na boisku ostatecznie się nie pojawił.

Nie doczekaliśmy się więc pojedynku Francuza z Erlingiem Haalandem. Norweg jeszcze przed przerwą wykorzystał rzut karny. To była jego pierwsza bramka na Santiago Bernabeu, czyli w miejscu, które kiedyś może się stać jego futbolowym domem.

Ile goli strzelił już Erling Haaland?

Napastnik Manchesteru City zrobił w środę to, co do niego należy, i śrubuje swoje rekordy. W 21 meczach w tym sezonie strzelił już 21 goli, w tym sześć w Champions League.

Czytaj więcej

Jules Koundé zdobył dla Barcelony dwie bramki w meczu z Eintrachtem
Piłka nożna
Barcelona znów odwróciła losy meczu w Lidze Mistrzów. Nieoczywisty bohater

Mieliśmy prawo wierzyć, że to nie koniec strzeleckich popisów gwiazdorów obu zespołów (zanim do jedenastki podszedł Haaland, dla Realu trafił Rodrygo, a dla City Nico O'Reilly wybrany MVP), bo w poprzednich spotkaniach nie brakowało fajerwerków. Emocje – owszem – były, ale wynik już się nie zmienił.

– Nie sądzę, że zasłużyliśmy na porażkę – mówił przed kamerami Canal+ Sport Thibaut Courtois. – Haaland powiedział, że jestem niesamowity, ale przy golu popełniłem błąd, więc nie jestem zadowolony ze swojego występu.

Kiedy wraca Liga Mistrzów?

Trudny wieczór przeżył w środę Mateusz Kochalski. Polski bramkarz Karabachu Agdam popisał się znakomitą interwencją w meczu z Ajaksem Amsterdam (2:4), ale puścił cztery gole. Choć do 79. minuty wszystko układało się po myśli jego zespołu, to ostatecznie punktów zdobyć się nie udało.

To były ostatnie spotkania Ligi Mistrzów w tym roku. Przerwa nie będzie jednak długa, bo piłkarze wrócą do gry już 20 stycznia.

Liga Mistrzów – 6. kolejka

Karabach Agdam – Ajax Amsterdam 2:4
Villarreal – FC Kopenhaga 2:3
Real Madryt – Manchester City 1:2
Athletic Bilbao – Paris Saint-Germain 0:0
Bayer Leverkusen – Newcastle 2:2
Benfica Lizbona – Napoli 2:0
Borussia Dortmund – Bodo/Glimt 2:2
Club Brugge – Arsenal 0:3
Juventus Turyn – Pafos 2:0

e-Wydanie
