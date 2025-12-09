Aktualizacja: 10.12.2025 00:26 Publikacja: 09.12.2025 23:13
Jules Koundé zdobył dla Barcelony dwie bramki w meczu z Eintrachtem
Foto: REUTERS/Albert Gea
Szósta kolejka Ligi Mistrzów jest ostatnią rozgrywaną w tym roku kalendarzowym. Faza ligowa zostanie dokończona w styczniu: 7. kolejka jest zaplanowana na 20-21 stycznia, a ostatnia, 8. kolejka, podczas której 18 meczów będzie rozgrywanych jednocześnie – na 28 stycznia.
Barcelona, która dwa tygodnie temu została rozbita w Londynie przez Chelsea, wygrała trzy ostatnie mecze ligi hiszpańskiej, w tym przeciw Atletico Madryt (3:1), a w weekend strzeliła aż pięć goli Betisowi w Sewilli (5:3). W starciu z Eintrachtem była faworytem, tym bardziej, że zespół z Frankfurtu w tym sezonie notuje spektakularne porażki (po 1:5 z Atletico i Liverpoolem, 0:3 z Atalantą czy 0:6 z RB Lipsk w „Mikołajki”). Jednocześnie, kibice Barcelony musieli mieć w pamięci niespodziewany przebieg starcia z kwietnia 2022 r., gdy w ćwierćfinale Ligi Europy Eintracht rozłożył Katalończyków na łopatki na ich terenie, długo prowadząc aż 3:0 (po dwóch golach w doliczonym czasie skończyło się 3:2 dla gości z Niemiec).
We wtorkowy wieczór w Barcelonie, jednym z nielicznych graczy Eintrachtu, który wystąpił podczas tamtego triumfu, był Ansgar Knauff. To właśnie on skutecznym strzałem w 21. minucie sprawił, że Eintracht znów wprawił Katalonię w osłupienie. Nie byłoby jednak tej kontry i gola, gdyby nie fantastyczna szybkość Nathaniela Browna, bocznego obrońcy, który odebrał futbolówkę Yamalowi, a potem pognał z nią na połowę rywala. Do przerwy to Eintracht prowadził, choć przez prawie 78 proc. czasu piłkę miała Barcelona. Robert Lewandowski raz strzelił skutecznie do bramki, ale sędzia słusznie pokazał spalonego za wcześniejsze podanie do Raphinhi.
Losy meczu odwrócił bohater nieoczywisty: Jules Koundé. Francuz dwa razy w ciągu trzech minut – między 50. a 53. minutą - wykorzystał swoje świetne umiejętności uderzania piłki głową. Za pierwszym razem piłkę dograł mu Marcus Rashford, za drugim (gdy zdrzemnęli się obrońcy Eintrachtu) - Lamine Yamal. Barcelona Hansiego Flicka właśnie tym się różni od Barcelony Xaviego (która przegrała z Eintrachtem we wspominanym 2022 r.), że świetnie radzi sobie z odrabianiem strat i wygrywaniem spotkań, w którym pierwsza straciła bramkę. Po zwycięstwie 2:1 z Eintrachtem, jej bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów (do którego konieczne jest miejsce w top 8 po fazie ligowej) jest coraz bardziej prawdopodobny.
Wcześniej, bo już o godz. 16.30 czasu polskiego rozpoczął się mecz Kajrat Ałmaty – Olympiakos. Spotkanie zostało przeniesione do Astany, bo pierwotne prognozy pogody mówiły, że Ałmaty nawiedzi sroga zima. Tymczasem w dniu meczu był tam jeden stopień na plusie, podczas gdy w Astanie... minus 22 st. C! Tym niemniej, na nowoczesnym obiekcie w Astanie piłkarze nie zmarzli (odczuwalna temperatura na boisku miała wynosić 0 st. C), bo tamtejszy stadion dysponuje nowoczesnym systemem nagrzewania i w pełni zamykanym dachem. Olympiakos wygrał 1:0, Kajrat wciąż musi czekać na historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów.
UEFA już w poprzednich latach w przypadku gier na wschodzie Europy dopuszczała niestandardowe godziny spotkań w związku z ryzykiem mrozów. W przypadku klubów z Rosji i Ukrainy najczęściej była to godz. 18 lub 18.30 czasu polskiego, a gdy jesienią 2015 r. w Lidze Mistrzów grał FK Astana, dwa jego spotkania rozpoczęły się o godz. 16 czasu polskiego (z Atletico i Benfiką). Przypomnijmy też, że gdy w grudniu 2013 r. obfite opady śniegu przerwały mecz Galatasaray – Juventus, został on dokończony kolejnego dnia o godz. 14, ale od 31. minuty.
Gdy Liga Mistrzów powstała (sezon 1992/1993), standardową godziną meczów była 20.30, o takiej porze grały też Legia Warszawa (sezon 1995/1996) i Widzew Łódź (1996/1997). Od kolejnej edycji domyślną godziną stała się 20.45 i tak było przez wiele lat. Rewolucja nastąpiła w sezonie 2018/2019 – wtedy UEFA wprowadziła drugi stały termin spotkań: najpierw były to 18.55 i godz. 21, a teraz to 18.45 i 21.
Ten sezon przynosi też kolejną zmianę: finał Ligi Mistrzów (zaplanowany na 30 maja 2026 r. w Budapeszcie) rozpocznie się o godz. 18.
Źródło: rp.pl
W nadchodzących miesiącach powinny się zacząć prace nad systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta za tekstylia. Najwyższa pora: czeka na to zarówno Bruksela, jak i spora część konsumentów.
