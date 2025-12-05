Mundial 2026. Rozlosowano grupy mistrzostw świata, znamy potencjalnych rywali Polaków

Nasza reprezentacja nie może narzekać na brak szczęścia. Japonia i Tunezja są w naszym zasięgu, a Holendrów znamy doskonale z eliminacji.

– Grupa wydaje się dość mocna. Będzie ciekawie. Nie wiem za dużo o Tunezji. Z Japonią nigdy nie gra się łatwo, potrafi napsuć krwi każdemu. Żartowałem, że z Holendrami spotkamy się ponownie na mundialu, i tak się stało. Mamy dużo materiału na ich temat, więc będzie mniej pracy. Czy się cieszę? Głową jestem cały czas przy barażach – opowiadał przed kamerami TVP Sport trener Urban.

Mundialowi rywale Polaków. Czy jest się kogo obawiać?

Z Japończykami graliśmy ostatnio podczas mundialu w 2018 roku. W Rosji zwyciężyliśmy 1:0 po trafieniu Jana Bednarka, ale to oni awansowali do fazy pucharowej, a my wróciliśmy do domu. W 1/8 finału byli bliscy wyeliminowania Belgii, prowadzili już 2:0, ale przegrali 2:3, tracąc gola w doliczonym czasie. Cztery lata później w Katarze Japończycy wyszli z trudnej grupy, wyprzedzając Hiszpanów i eliminując Niemców, ale znów odpadli w 1/8 finału – po porażce z Chorwacją w rzutach karnych. W mistrzostwach świata występują regularnie od 1998 roku.

Z Holendrami biliśmy się w eliminacjach mistrzostw świata i żadnego z tych spotkań nie przegraliśmy (dwukrotnie 1:1). Rywalizowaliśmy z nimi też podczas zeszłorocznego Euro, w Hamburgu przez kilkanaście minut nawet prowadziliśmy po bramce Adama Buksy, ale skończyło się porażką 1:2.

Największą zagadką będą Tunezyjczycy. Od ostatniego meczu z nimi minęły już cztery dekady. Na mundialu nigdy nie wyszli z grupy.