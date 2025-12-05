Reklama

Mundial 2026. Rozlosowano grupy mistrzostw świata, znamy potencjalnych rywali Polaków

Holandia, Japonia i Tunezja będą przeciwnikami Polaków w grupie F przyszłorocznego mundialu, jeśli drużyna Jana Urbana wygra marcowe baraże.

Publikacja: 05.12.2025 20:53

Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Tomasz Wacławek

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zespoły będą potencjalnymi rywalami Polski w grupie F mundialu?
  • Jak wyglądała ceremonia losowania grup mistrzostw świata?
  • Kto otrzymał pokojową nagrodę FIFA podczas ceremonii?
  • Jakie doświadczenia ma reprezentacja Polski w rywalizacji z drużynami z grupy F?

W Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zebrali się przedstawiciele drużyn, które już awansowały, oraz tych, które o przepustkę powalczą jeszcze w barażach. Były gwiazdy futbolu, występy artystów i przemówienia polityków. Jak przyznał nawet obecny na miejscu selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban, można było odnieść wrażenie, że losowanie jest tylko dodatkiem do tej uroczystości. 

Donald Trump zgodnie z przewidywaniami odebrał przyznawaną po raz pierwszy w historii pokojową nagrodę FIFA. Jego bliski przyjaciel Gianni Infantino nie mógł przecież uhonorować nikogo innego i postanowił w ten sposób zrekompensować prezydentowi USA brak Nobla.

Losowanie grup mundialu. Polacy mieli szczęście

Na właściwą część ceremonii musieliśmy czekać ponad godzinę. Na poznanie potencjalnych rywali Polaków – jeszcze dłużej, bo zespoły z koszyka czwartego losowane były w ostatniej kolejności.

Finał poprzedniego mundialu organizowanego przez USA. W 1994 roku Brazylijczycy pokonali Włochów po
Plus Minus
Mundial w USA to była rewolucja. Losowanie jak show z jednym bohaterem
Nasza reprezentacja nie może narzekać na brak szczęścia. Japonia i Tunezja są w naszym zasięgu, a Holendrów znamy doskonale z eliminacji. 

– Grupa wydaje się dość mocna. Będzie ciekawie. Nie wiem za dużo o Tunezji. Z Japonią nigdy nie gra się łatwo, potrafi napsuć krwi każdemu. Żartowałem, że z Holendrami spotkamy się ponownie na mundialu, i tak się stało. Mamy dużo materiału na ich temat, więc będzie mniej pracy. Czy się cieszę? Głową jestem cały czas przy barażach – opowiadał przed kamerami TVP Sport trener Urban.

Mundialowi rywale Polaków. Czy jest się kogo obawiać?

Z Japończykami graliśmy ostatnio podczas mundialu w 2018 roku. W Rosji zwyciężyliśmy 1:0 po trafieniu Jana Bednarka, ale to oni awansowali do fazy pucharowej, a my wróciliśmy do domu. W 1/8 finału byli bliscy wyeliminowania Belgii, prowadzili już 2:0, ale przegrali 2:3, tracąc gola w doliczonym czasie. Cztery lata później w Katarze Japończycy wyszli z trudnej grupy, wyprzedzając Hiszpanów i eliminując Niemców, ale znów odpadli w 1/8 finału – po porażce z Chorwacją w rzutach karnych. W mistrzostwach świata występują regularnie od 1998 roku.

Z Holendrami biliśmy się w eliminacjach mistrzostw świata i żadnego z tych spotkań nie przegraliśmy (dwukrotnie 1:1). Rywalizowaliśmy z nimi też podczas zeszłorocznego Euro, w Hamburgu przez kilkanaście minut nawet prowadziliśmy po bramce Adama Buksy, ale skończyło się porażką 1:2.

Największą zagadką będą Tunezyjczycy. Od ostatniego meczu z nimi minęły już cztery dekady. Na mundialu nigdy nie wyszli z grupy.

Czytaj więcej

Jednym z punktów ceremonii będzie też przyznanie pierwszej w historii pokojowej nagrody FIFA. Wszyst
Piłka nożna
Losowanie grup mundialu. Gwiazdy i Donald Trump
Dokładny kalendarz i miejsce rozegrania meczów poznamy w sobotę. To będzie najdłuższy mundial w historii. Spotkanie otwarcia (Meksyk – RPA) zostanie rozegrane 11 czerwca w Meksyku, finał zaplanowano 19 lipca w Nowym Jorku. Infantino ogłosił, że będzie miał on specjalną oprawę. Wzorem Super Bowl w przerwie odbędzie się muzyczne show na murawie. Jak widać, rozrywka coraz mocniej wkracza na boisko.

Grupy mundialu 2026

Grupa A
Meksyk
Republika Południowej Afryki
Korea Południowa
Zwycięzca baraży (Dania/Macedonia Północna – Czechy/Irlandia)

Grupa B
Kanada
Zwycięzca baraży (Włochy/Irlandia Północna – Walia/Bośnia i Hercegowina)
Katar
Szwajcaria

Grupa C
Brazylia
Maroko
Haiti
Szkocja

Grupa D
USA
Paragwaj
Australia
Zwycięzca baraży (Turcja/Rumunia – Słowacja/Kosowo)

Grupa E
Niemcy
Curacao
Wybrzeże Kości Słoniowej
Ekwador

Grupa F
Holandia
Japonia
Zwycięzca baraży (Ukraina/Szwecja – Polska/Albania)
Tunezja

Grupa G
Belgia
Egipt
Iran
Nowa Zelandia

Grupa H
Hiszpania
Republika Zielonego Przylądka
Arabia Saudyjska
Urugwaj

Grupa I
Francja
Senegal
Zwycięzca baraży (Irak – Boliwia/Surinam)
Norwegia

Grupa J
Argentyna
Algieria
Austria
Jordania

Grupa K
Portugalia
Zwycięzca baraży (Demokratyczna Republika Konga – Jamajka/Nowa Kaledonia)
Uzbekistan
Kolumbia

Grupa L
Anglia
Chorwacja
Ghana
Panama




Piłka Nożna mundial reprezentacja Polski
