Mundial 2026. Rozlosowano grupy mistrzostw świata, znamy potencjalnych rywali Polaków

Aktualizacja: 06.12.2025 01:52 Publikacja: 05.12.2025 20:53
Foto: REUTERS/Jonathan Ernst
W Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zebrali się przedstawiciele drużyn, które już awansowały, oraz tych, które o przepustkę powalczą jeszcze w barażach. Były gwiazdy futbolu, występy artystów i przemówienia polityków. Jak przyznał nawet obecny na miejscu selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban, można było odnieść wrażenie, że losowanie jest tylko dodatkiem do tej uroczystości.
Donald Trump zgodnie z przewidywaniami odebrał przyznawaną po raz pierwszy w historii pokojową nagrodę FIFA. Jego bliski przyjaciel Gianni Infantino nie mógł przecież uhonorować nikogo innego i postanowił w ten sposób zrekompensować prezydentowi USA brak Nobla.
Na właściwą część ceremonii musieliśmy czekać ponad godzinę. Na poznanie potencjalnych rywali Polaków – jeszcze dłużej, bo zespoły z koszyka czwartego losowane były w ostatniej kolejności.
Czytaj więcej
Podejście Stanów Zjednoczonych do piłki nożnej jest dziś zupełnie inne niż wtedy, gdy pierwszy ra...
Nasza reprezentacja nie może narzekać na brak szczęścia. Japonia i Tunezja są w naszym zasięgu, a Holendrów znamy doskonale z eliminacji.
– Grupa wydaje się dość mocna. Będzie ciekawie. Nie wiem za dużo o Tunezji. Z Japonią nigdy nie gra się łatwo, potrafi napsuć krwi każdemu. Żartowałem, że z Holendrami spotkamy się ponownie na mundialu, i tak się stało. Mamy dużo materiału na ich temat, więc będzie mniej pracy. Czy się cieszę? Głową jestem cały czas przy barażach – opowiadał przed kamerami TVP Sport trener Urban.
Z Japończykami graliśmy ostatnio podczas mundialu w 2018 roku. W Rosji zwyciężyliśmy 1:0 po trafieniu Jana Bednarka, ale to oni awansowali do fazy pucharowej, a my wróciliśmy do domu. W 1/8 finału byli bliscy wyeliminowania Belgii, prowadzili już 2:0, ale przegrali 2:3, tracąc gola w doliczonym czasie. Cztery lata później w Katarze Japończycy wyszli z trudnej grupy, wyprzedzając Hiszpanów i eliminując Niemców, ale znów odpadli w 1/8 finału – po porażce z Chorwacją w rzutach karnych. W mistrzostwach świata występują regularnie od 1998 roku.
Z Holendrami biliśmy się w eliminacjach mistrzostw świata i żadnego z tych spotkań nie przegraliśmy (dwukrotnie 1:1). Rywalizowaliśmy z nimi też podczas zeszłorocznego Euro, w Hamburgu przez kilkanaście minut nawet prowadziliśmy po bramce Adama Buksy, ale skończyło się porażką 1:2.
Największą zagadką będą Tunezyjczycy. Od ostatniego meczu z nimi minęły już cztery dekady. Na mundialu nigdy nie wyszli z grupy.
Czytaj więcej
W piątek o 18.00 losowanie grup mundialu. Polacy poznają potencjalnych rywali, z którymi zagrają...
Dokładny kalendarz i miejsce rozegrania meczów poznamy w sobotę. To będzie najdłuższy mundial w historii. Spotkanie otwarcia (Meksyk – RPA) zostanie rozegrane 11 czerwca w Meksyku, finał zaplanowano 19 lipca w Nowym Jorku. Infantino ogłosił, że będzie miał on specjalną oprawę. Wzorem Super Bowl w przerwie odbędzie się muzyczne show na murawie. Jak widać, rozrywka coraz mocniej wkracza na boisko.
Grupa A
Meksyk
Republika Południowej Afryki
Korea Południowa
Zwycięzca baraży (Dania/Macedonia Północna – Czechy/Irlandia)
Grupa B
Kanada
Zwycięzca baraży (Włochy/Irlandia Północna – Walia/Bośnia i Hercegowina)
Katar
Szwajcaria
Grupa C
Brazylia
Maroko
Haiti
Szkocja
Grupa D
USA
Paragwaj
Australia
Zwycięzca baraży (Turcja/Rumunia – Słowacja/Kosowo)
Grupa E
Niemcy
Curacao
Wybrzeże Kości Słoniowej
Ekwador
Grupa F
Holandia
Japonia
Zwycięzca baraży (Ukraina/Szwecja – Polska/Albania)
Tunezja
Grupa G
Belgia
Egipt
Iran
Nowa Zelandia
Grupa H
Hiszpania
Republika Zielonego Przylądka
Arabia Saudyjska
Urugwaj
Grupa I
Francja
Senegal
Zwycięzca baraży (Irak – Boliwia/Surinam)
Norwegia
Grupa J
Argentyna
Algieria
Austria
Jordania
Grupa K
Portugalia
Zwycięzca baraży (Demokratyczna Republika Konga – Jamajka/Nowa Kaledonia)
Uzbekistan
Kolumbia
Grupa L
Anglia
Chorwacja
Ghana
Panama
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwszą Nagrodę Pokojową FIFA otrzymał, zgodnie z przewidywaniami, prezydent USA. Światowe media zauważają, że...
W piątek o 18.00 losowanie grup mundialu. Polacy poznają potencjalnych rywali, z którymi zagrają w USA, Kanadzie...
W środę 3 grudnia Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował, gdzie w 2029 roku odbędą się piłkarskie mistrzostwa Europy...
W temacie odejścia Marka Papszuna z Rakowa do Legii trwa impas. Sprawa rozpalająca piłkarską Polskę zapewne znaj...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Liverpool przegrał dziewięć z ostatnich 12 meczów, więc bukmacherzy już zaczęli typować, kto mógłby zastąpić Arn...
Większość konsumentów popiera nałożenie na wytwórców tekstyliów odpowiedzialności za cały cykl życia produktu. Tak wynika z naszego raportu – mówi Magdalena Dziczek, ekspertka ds. rozszerzonej odpowiedzialności producenta w firmie RLG w Polsce.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas