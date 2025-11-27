Liga Konferencji. Kryzys Legii nadal trwa, zwycięska Jagiellonia

Aktualizacja: 28.11.2025 12:08 Publikacja: 27.11.2025 23:25
Zawodnik Legii Warszawa Steve Kapuadi (z lewej) i John Mercado ze Sparty Praga podczas meczu piłkarskiej Ligi Konferencji
Foto: PAP, Leszek Szymański
Przed każdym meczem piłkarze i trenerzy Legii powtarzają, że będą walczyć o przełamanie i odbudowanie zaufania kibiców, a potem smutny scenariusz się powtarza. Drużyna jest zmotywowana, kibice odśpiewują „Sen o Warszawie”, pierwsze minuty są niezłe, dają nadzieję, ataki zaczynają się zazębiać, a potem wszystko wraca do szarej rzeczywistości. Rywale dają się piłkarzom Legii wyszaleć i bezlitośnie obnażają jej słabe strony. Jeden cios wystarczy, żeby taktyka przygotowana przez Inakiego Astiza rozsypała się jak domek z kart.
Tym razem hiszpański (ciągle tymczasowy) trener zdecydował się na kilka odważnych pomysłów. Przesunął na skrzydło Pawła Wszołka, w ataku wystawił Antonio Colaka, a w środku pomocy Wojciecha Urbańskiego. Trzeba przyznać, że przez pierwszych 40 minut meczu ta taktyka zdawała egzamin. Piłkarze Legii grali szybko i pomysłowo, a pod polem karnym Sparty byli odważni. Po świetnym podaniu Kamila Piątkowskiego groźnie strzelał Urbański, za chwilę z powietrza uderzał Ermal Krasniqi, a potem dwa razy z dystansu próbował Rafał Augustyniak. Było blisko gola, ale świetnie bronił Peter Vindahl.
Wydawało się, że prędzej czy później gol dla Legii jednak padnie, że czarna seria wreszcie musi się skończyć. Gol rzeczywiście padł, ale cieszyli się z niego goście. Colak niepotrzebnie ratował piłkę przy linii bocznej i w efekcie podał ją pod nogi Veljko Birmancevicia. Piłkarz Sparty wpadł w pole karne, podał do Angelo Preciado, a ten z bliska pokonał Tobiasza. Jakby nieszczęść było mało, to chorwacki napastnik doznał jeszcze w tej sytuacji kontuzji i musiał zejść z boiska. Zastąpił go Mileta Rajović, a Duńczyk już od wielu tygodni nie zdobył żadnej bramki.
Czytaj więcej
Raków Częstochowa wygrał 4:1 z Rapidem Wiedeń w cieniu zamieszania z negocjacjami nt. odejścia tr...
Po przerwie Legia stopniowo gasła i już nawet nie stwarzała zagrożenia pod bramką rywali. Trener Astiz dokonywał zmian, ale te nic nie dawały: Kacper Urbański, Wahan Biczachczjan, ani Noah Weisshaupt nie potrafili niczego wykreować. Ofensywnej gry nie ułatwiało fatalne, pełne dziur boisko (dwa razy skiksował świetny technicznie Ruben Vinagre).
Widać, że drużyna Legii funkcjonuje w tymczasowości, czekając na trenera, który wreszcie weźmie odpowiedzialność za wyniki i ją od nowa poukłada. Ma to być Marek Papszun, który jednak ma ważny kontrakt z Rakowem i póki co, nie może opuścić Częstochowy. Co ciekawe, on swój mecz w Lidze Konferencji Europy z Rapidem Wiedeń wygrał i to bardzo przekonująco, bo aż 4:1.
Czytaj więcej
Legia Warszawa miała już porozumieć się z Markiem Papszunem. Teraz wszystko zależy od właściciela...
Inaki Astiz, który dostał trudne zadanie i chyba nie był na nie gotowy, ani nawet się do niego nie palił, musi firmować kolejne porażki.
Zadanie wykonała za to Jagiellonia. Drużyna z Białegostoku bez fajerwerków, spokojnie wygrała z KuPS Kuopio 1:0 po golu Afimico Pululu. Trener Adrian Siemieniec wydał na transfery o wiele mniej pieniędzy niż dyrektorzy Legii, ale potrafił z nowych piłkarzy zbudować zespół.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przed każdym meczem piłkarze i trenerzy Legii powtarzają, że będą walczyć o przełamanie i odbudowanie zaufania kibiców, a potem smutny scenariusz się powtarza. Drużyna jest zmotywowana, kibice odśpiewują „Sen o Warszawie”, pierwsze minuty są niezłe, dają nadzieję, ataki zaczynają się zazębiać, a potem wszystko wraca do szarej rzeczywistości. Rywale dają się piłkarzom Legii wyszaleć i bezlitośnie obnażają jej słabe strony. Jeden cios wystarczy, żeby taktyka przygotowana przez Inakiego Astiza rozsypała się jak domek z kart.
Polskie kluby w Lidze Konferencji walczą o miejsce w tabeli bieżącego sezonu, ale też o tzw. ligowy ranking UEFA...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Zawsze wszyscy mi powtarzali, żebym grał w piłkę jak najdłużej. Wątpię, by bycie trenerem przynosiło tyle samo f...
Raków Częstochowa wygrał 4:1 z Rapidem Wiedeń w cieniu zamieszania z negocjacjami nt. odejścia trenera Marka Pap...
Arsenal pokonał Bayern 3:1 w meczu na szczycie Ligi Mistrzów. Kylian Mbappe strzelił cztery gole w Pireusie, Rea...
FIFA rozszerza współpracę z Arabią Saudyjską. Podpisała umowę o wartości 1 mld dolarów na budowę i modernizację...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas