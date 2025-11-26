FIFA pod rękę z Saudyjczykami. Kontrakt wart miliard dolarów

Umowa między Światową Federacją Piłkarską (FIFA) a Saudyjskim Funduszem Rozwoju (SFD) została podpisana w poniedziałek.

FIFA wydała oświadczenie, w którym informuje, że nowe partnerstwo będzie miało na celu „wspieranie rządów w projektowaniu, finansowaniu i budowie nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów sportowych”.

Jak wygląda współpraca Arabii Saudyjskiej z FIFA?

Porozumienie umożliwi oferowanie kredytów z rabatem na budowę i remont stadionów, a pierwszeństwo będą miały kraje rozwijające się. Wzrośnie więc szansa, że będą mogły gościć wielkie turnieje.

Współpraca między FIFA a Saudyjczykami nabiera rozpędu. W zeszłym roku państwowa spółka naftowa Aramco została głównym światowym partnerem FIFA (umowa ma obowiązywać przez cztery lata). Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) był z kolei oficjalnym partnerem tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata, a powiązana z nim spółka Surj Sports Investment kupiła udziały w serwisie streamingowym DAZN za miliard dolarów.