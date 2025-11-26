Reklama
Rozwiń
Reklama

FIFA pod rękę z Saudyjczykami. Kontrakt wart miliard dolarów

FIFA rozszerza współpracę z Arabią Saudyjską. Podpisała umowę o wartości 1 mld dolarów na budowę i modernizację infrastruktury piłkarskiej w krajach rozwijających się.

Publikacja: 26.11.2025 20:53

Gianni Infantino

Gianni Infantino

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

Umowa między Światową Federacją Piłkarską (FIFA) a Saudyjskim Funduszem Rozwoju (SFD) została podpisana w poniedziałek.

FIFA wydała oświadczenie, w którym informuje, że nowe partnerstwo będzie miało na celu „wspieranie rządów w projektowaniu, finansowaniu i budowie nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów sportowych”.

Jak wygląda współpraca Arabii Saudyjskiej z FIFA? 

Porozumienie umożliwi oferowanie kredytów z rabatem na budowę i remont stadionów, a pierwszeństwo będą miały kraje rozwijające się. Wzrośnie więc szansa, że będą mogły gościć wielkie turnieje.

Czytaj więcej

Awans Haiti na mundial wzbudził entuzjazm w Port Au Prince
Piłka nożna
Mali i biedni też będą na balu. Kto zagra na przyszłorocznym mundialu?

Współpraca między FIFA a Saudyjczykami nabiera rozpędu. W zeszłym roku państwowa spółka naftowa Aramco została głównym światowym partnerem FIFA (umowa ma obowiązywać przez cztery lata). Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) był z kolei oficjalnym partnerem tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata, a powiązana z nim spółka Surj Sports Investment kupiła udziały w serwisie streamingowym DAZN za miliard dolarów.

Reklama
Reklama

Szef FIFA Gianni Infantino towarzyszył następcy tronu, księciu Mohammedowi bin Salmanowi podczas niedawnej wizyty w Białym Domu. W końcu Donald Trump to jego przyjaciel, za rok swoje zażyłe relacje będą mieli okazję prezentować całemu światu w trakcie mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.

Czym się zajmuje Saudyjski Fundusz Rozwoju?

W 2034 r. mistrzostwa zawitają natomiast do Arabii Saudyjskiej i mają być imprezą, jakiej futbol jeszcze nie widział. Nowoczesną i z rozmachem.

Czytaj więcej

Donald Trump i Gianni Infantino
Piłka nożna
Prezydent USA grozi palcem. Dlaczego Donald Trump chce odebrać mundial Bostonowi?

Saudyjski Fundusz Rozwoju, który powstał w 1974 r., udziela pożyczek krajom rozwijającym się na inwestycje w infrastrukturę. Jak tłumaczy FIFA, priorytetem stały się dla niego obecnie obiekty sportowe ze względu na „wyjątkową zdolność tego sektora do generowania zatrudnienia, rozwoju turystyki, promowania zdrowia i wzmacniania więzi społecznych”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Arabia Saudyjska Osoby Donald Trump Organizacje FIFA Gianni Infantino

Umowa między Światową Federacją Piłkarską (FIFA) a Saudyjskim Funduszem Rozwoju (SFD) została podpisana w poniedziałek.

FIFA wydała oświadczenie, w którym informuje, że nowe partnerstwo będzie miało na celu „wspieranie rządów w projektowaniu, finansowaniu i budowie nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów sportowych”.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Liga Mistrzów. Arsenal przerwał serię Bayernu, popis Kyliana Mbappe, bramka Piotra Zielińskiego
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Arsenal przerwał serię Bayernu, popis Kyliana Mbappe, bramka Piotra Zielińskiego
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Robert Lewandowski
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Barcelona rozbita w Londynie, Robert Lewandowski niewidoczny
Awans Haiti na mundial wzbudził entuzjazm w Port Au Prince
Piłka nożna
Mali i biedni też będą na balu. Kto zagra na przyszłorocznym mundialu?
Liga Mistrzów. Szczyt w Londynie, Robert Lewandowski z wizytą u Chelsea
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Szczyt w Londynie, Robert Lewandowski z wizytą u Chelsea
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Postawili się nawet mistrzom Europy. Albańczycy – rywale Polaków w barażach o mundial
Piłka nożna
Postawili się nawet mistrzom Europy. Albańczycy – rywale Polaków w barażach o mundial
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama