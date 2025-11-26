FIFA pod rękę z Saudyjczykami. Kontrakt wart miliard dolarów

Aktualizacja: 27.11.2025 08:19 Publikacja: 26.11.2025 20:53
Gianni Infantino
Foto: PAP/EPA
Umowa między Światową Federacją Piłkarską (FIFA) a Saudyjskim Funduszem Rozwoju (SFD) została podpisana w poniedziałek.
FIFA wydała oświadczenie, w którym informuje, że nowe partnerstwo będzie miało na celu „wspieranie rządów w projektowaniu, finansowaniu i budowie nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów sportowych”.
Porozumienie umożliwi oferowanie kredytów z rabatem na budowę i remont stadionów, a pierwszeństwo będą miały kraje rozwijające się. Wzrośnie więc szansa, że będą mogły gościć wielkie turnieje.
Czytaj więcej
Po awansie Curacao i Haiti już wiadomo, że przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzi...
Współpraca między FIFA a Saudyjczykami nabiera rozpędu. W zeszłym roku państwowa spółka naftowa Aramco została głównym światowym partnerem FIFA (umowa ma obowiązywać przez cztery lata). Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) był z kolei oficjalnym partnerem tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata, a powiązana z nim spółka Surj Sports Investment kupiła udziały w serwisie streamingowym DAZN za miliard dolarów.
Szef FIFA Gianni Infantino towarzyszył następcy tronu, księciu Mohammedowi bin Salmanowi podczas niedawnej wizyty w Białym Domu. W końcu Donald Trump to jego przyjaciel, za rok swoje zażyłe relacje będą mieli okazję prezentować całemu światu w trakcie mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
W 2034 r. mistrzostwa zawitają natomiast do Arabii Saudyjskiej i mają być imprezą, jakiej futbol jeszcze nie widział. Nowoczesną i z rozmachem.
Czytaj więcej
Do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku zostało osiem miesięcy, a Donald Trump ostrzega, ż...
Saudyjski Fundusz Rozwoju, który powstał w 1974 r., udziela pożyczek krajom rozwijającym się na inwestycje w infrastrukturę. Jak tłumaczy FIFA, priorytetem stały się dla niego obecnie obiekty sportowe ze względu na „wyjątkową zdolność tego sektora do generowania zatrudnienia, rozwoju turystyki, promowania zdrowia i wzmacniania więzi społecznych”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Umowa między Światową Federacją Piłkarską (FIFA) a Saudyjskim Funduszem Rozwoju (SFD) została podpisana w poniedziałek.
FIFA wydała oświadczenie, w którym informuje, że nowe partnerstwo będzie miało na celu „wspieranie rządów w projektowaniu, finansowaniu i budowie nowoczesnych, wielofunkcyjnych obiektów sportowych”.
Arsenal pokonał Bayern 3:1 w meczu na szczycie Ligi Mistrzów. Kylian Mbappe strzelił cztery gole w Pireusie, Rea...
Polacy coraz bardziej obawiają się o zdrowie i stabilność finansową, ale rzadko podejmują konkretne działania, by je chronić. Warta odpowiada na te potrzeby nową ofertą ubezpieczeń na życie, zapewniając realne wsparcie od pierwszego dnia choroby.
Barcelona przegrała w Londynie z Chelsea aż 0:3. Robert Lewandowski wciąż bez bramki w tym sezonie Ligi Mistrzów.
Po awansie Curacao i Haiti już wiadomo, że przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie na pewno wyją...
Po przerwie na eliminacje mundialu wraca Liga Mistrzów. Cała Europa będzie patrzeć na Londyn. We wtorek Chelsea...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Albańczycy, z którymi Polacy zmierzą się w półfinale baraży o mundial, nigdy nie grali w mistrzostwach świata, a...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas