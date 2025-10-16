Prezydent USA grozi palcem. Dlaczego Donald Trump chce odebrać mundial Bostonowi?

Aktualizacja: 16.10.2025 20:33 Publikacja: 16.10.2025 16:52
Donald Trump i Gianni Infantino
Foto: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool
Lista finalistów przyszłorocznych mistrzostw świata zapełnia się w coraz szybszym tempie. Zajętych jest już 28 z 48 dostępnych miejsc. Zwiększenie liczby uczestników sprawiło, że bilety na turniej w USA, Kanadzie i Meksyku zagwarantowało sobie już trzech debiutantów: Jordania, Uzbekistan i Republika Zielonego Przylądka.
To będzie największy i zarazem najdłuższy mundial w historii (11 czerwca – 19 lipca 2026), pierwszy organizowany przez aż trzy kraje, choć najważniejsze mecze ugoszczą Stany Zjednoczone. Turniej zaplanowano w 11 amerykańskich miastach oraz trzech meksykańskich i dwóch kanadyjskich.
Gdy kolejne reprezentacje świętują awans na boisku, praca na stadionach wre, bo to już ostatnia prosta. Tymczasem Donald Trump zagroził, że może przenieść mecze z miast, które uważa za niebezpieczne.
Prezydent USA nie ma oczywiście takich uprawnień, ale powołał się na bliską znajomość z szefem FIFA Giannim Infantino. Nazywa go „wielkim przyjacielem”. W sierpniu przyjmował go w Białym Domu. Obaj panowie nie ukrywali wzajemnej sympatii, ale nawet Infantino był skonsternowany, gdy Trump wyciągnął zdjęcie z Władimirem Putinem, wykonane podczas ich spotkania na Alasce.
Amerykański przywódca lubi szokować, ale o co tak naprawdę chodzi mu, gdy mówi o zagrożeniu dla kibiców i piłkarzy? Największe zastrzeżenia ma do Bostonu, gdzie niedawno doszło do propalestyńskich demonstracji. Na ulicach wybuchły zamieszki, w których rannych zostało czterech policjantów. Trump uważa, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, a protestujący „przejęli miasto”.
Sprawa ma też jednak drugie dno. Trump jest w konflikcie z burmistrz Michelle Wu. Podczas ostatniego spotkania z mediami nazwał ją „inteligentną”, ale „radykalnie lewicową”.
– Kocham mieszkańców Bostonu. Wiem, że bilety na mecze są wyprzedane, ale wasz burmistrz nie jest dobry – stwierdził Trump i kontynuował. – Jeśli ktoś źle wykonuje swoją pracę i jeśli czuję, że panują tam niebezpieczne warunki, zadzwoniłbym do Gianniego, który jest fenomenalnym człowiekiem, i powiedziałbym mu: „przenieśmy się w inne miejsce”. Infantino nie chciałby tego robić, ale nie miałby z tym problemu – przekonywał prezydent USA.
To właśnie FIFA zarządza mundialem, podpisuje umowy z wybranymi miastami i stadionami, nakłada na gospodarzy obowiązek wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Mogłaby zerwać umowy, gdyby uznała, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla uczestników.
Trump mógłby więc w teorii wywrzeć na Infantino presję, by FIFA poczyniła takie kroki. W praktyce trudno jednak sobie wyobrazić, by doszło do zmian. Światowa federacja już rok temu ustaliła harmonogram turnieju, wyprzedała pakiety biznesowe i zaczęła sprzedaż biletów. Za kilka tygodni (5 grudnia) w Waszyngtonie odbędzie się losowanie grup, drużyny dowiedzą się, gdzie zagrają, i wybiorą swoje bazy pobytowe.
Mecze nie zostaną rozegrane w samym Bostonie, ale w oddalonym o blisko 50 km Foxborough w stanie Massachusetts, siedzibie drużyny futbolu amerykańskiego New England Patriots. Z kolei reprezentacja USA ma podejmować grupowych rywali w Los Angeles i Seattle, czyli innych miastach, w których władzę pełnią Demokraci.
– Codziennie pracujemy nad tym, by mistrzostwa świata były bezpiecznym, gościnnym i przyjemnym doświadczeniem, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów – oświadczył burmistrz Seattle Bruce Harrell.
Burmistrz Bostonu Trumpa się nie boi. Już wcześniej zapowiedziała, że nie robią na niej wrażenia groźby prawne dotyczące polityki migracyjnej.
– Nie możemy się doczekać, aby powitać kibiców z całego świata w naszym pięknym Bostonie, kolebce wolności i mieście mistrzów. Większość kwestii dotyczących mistrzostw została zapisana w umowach, więc żadna osoba, nawet jeśli obecnie mieszka w Białym Domu, nie może tego anulować – zaznacza Michelle Wu.
„Bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie na naszych wszystkich imprezach na całym świecie i ostatecznie to rząd jest odpowiedzialny za decyzję, co leży w najlepszym interesie bezpieczeństwa publicznego. Mamy jednak nadzieję, że każde z 16 miast-gospodarzy będzie gotowe spełnić wszystkie niezbędne wymogi, by mundial zakończył się sukcesem” – odpowiedział rzecznik FIFA na pytanie przesłane przez dziennikarzy „The Athletic”, a wiceprezes organizacji Victor Montagliani podczas konferencji poświęconej biznesowi sportowemu w Londynie przypomniał, że mundial to turniej FIFA i tylko ona może podjąć decyzje dotyczące zmiany lokalizacji.
– Z całym szacunkiem dla światowych przywódców, piłka nożna jest od nich większa. Przetrwa ich rządy i głoszone przez nich poglądy polityczne. Na tym polega piękno naszej gry – jest większa niż jakakolwiek jednostka i jakikolwiek kraj – podkreśla Montagliani.
Wygląda więc na to, że skończy się na medialnym przedstawieniu i politycznych przepychankach.
