Reklama

Kto za Slisza i Wiśniewskiego w meczu z Holandią? Problem Jana Urbana

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban stawiał na stabilizację składu i do tej pory, jeśli nie musiał, to w meczach o punkty praktycznie nic nie zmieniał. W wygranym 2:0 spotkaniu eliminacji mundialu z Litwą dwóch ważnych piłkarzy obejrzało jednak żółte kartki.

Publikacja: 13.10.2025 18:43

Kto za Slisza i Wiśniewskiego w meczu z Holandią? Problem Jana Urbana

Foto: PAP/Piotr Nowak

Łukasz Majchrzyk

Listopadowe starcie z Holandią na PGE Narodowym elektryzuje kibiców. Wprawdzie rywale są niemal pewni zajęcia pierwszego miejsca w grupie G, ale warto ten mecz wygrać, żeby bronić pozycji wicelidera i zbudować dobrą atmosferę przed ewentualnymi barażami o udział w mistrzostwach świata 2026.

Po rządach Michała Probierza, który zmieniał skład często, Urban starał się stawiać na tych samych zawodników. Na wyjazdowy mecz z Litwą wyszła niemal taka sama jedenastka jak na debiut selekcjonera przeciwko Holandii w Rotterdamie. Jedyna zmiana była wymuszona kontuzją – za Nicolę Zalewskiego zagrał Michał Skóraś.

Polska – Holandia. Zmiany będą konieczne

Teraz Urbanowi wypadną stoper Przemysław Wiśniewski i defensywny pomocnik Bartosz Slisz. Kto może ich zastąpić? Jeśli selekcjoner zdecyduje się na grę czwórką obrońców, to może postawić w defensywie na duet z FC Porto: Jakub Kiwior – Jan Bednarek. Do listopada może wyleczyć się Zalewski, który zagrałby wtedy na lewej obronie.

Czytaj więcej

Sebastian Szymański i Piotr Zieliński
Piłka nożna
Litwa – Polska 0:2. Sebastian Szymański bohaterem, baraże na wyciągnięcie ręki

Trener może wybrać jednak inny wariant i zagrać trójką środkowych obrońców, jak zrobił w Rotterdamie. Wtedy potrzebuje trzeciego stopera. Może postawić na Jana Ziółkowskiego, który zaczyna grać w AS Roma, ale ten zawodnik ma bardzo mało doświadczenia w kadrze, brakuje mu też trochę fizyczności, która może się okazać ważna w starciu z Holendrami. Na ostatnim zgrupowaniu był też Tomasz Kędziora. Jemu doświadczenia klubowego nie brakuje.

Reklama
Reklama

A jeśli nie oni, to kto? W US Sassuolo regularnie gra Sebastian Walukiewicz, który ma już 10 meczów w biało-czerwonych barwach za sobą. Jest też Mateusz Skrzypczak z Lecha Poznań. Może warto pomyśleć o powrocie Marcina Kamińskiego, którego nie było w kadrze już od siedmiu lat? Obrońca Wisły Płock gra regularnie, a to dla Jana Urbana bardzo ważne. Selekcjoner pokazał już, że nie boi się odważnych decyzji, skoro na mecz z Holendrami wystawił debiutującego Wiśniewskiego.

Dlaczego mecz z Holandią jest tak ważny dla Polski?

Jeszcze więcej problemów trener Polaków może mieć w środku pola. Teoretycznie może sięgnąć po Jakuba Piotrowskiego z Udinese, ale ten nawet w starciu z Nową Zelandią nie przekonał, często zbyt wolno podejmował decyzje. Holendrzy mają w pomocy bardzo dobrych technicznie zawodników (Frenkiego de Jonga, Tijjani Reijndersa i Ryana Gravenbercha) i może Urban będzie chciał im przeciwstawić bardziej kreatywnego piłkarza.

Czytaj więcej

Stefan Szczepłek: Litwa – Polska 0:2. Polonez opus 2
Komentarze
Stefan Szczepłek: Litwa – Polska 0:2. Polonez opus 2

Po meczu z Litwą z nadzieją mówił o powrocie Jakuba Modera, który ciągle leczy uraz pleców, ale już zaczął trenować w Feyenoordzie. Na końcówkę meczu z Litwą za Slisza wszedł Bartosz Kapustka i może to jest wariant, który rozważa trener biało-czerwonych. Piłkarz Legii jest krytykowany przez kibiców swojego klubu, ale ma też za sobą wiele meczów o stawkę. Jeśli nie Piotrowski i Kapustka, to może do reprezentacji wróci Damian Szymański, który odżył po transferze do Legii? Ciągle nie można zapominać o Antonim Kozubalu z Lecha Poznań.

Mecz z Holandią może się okazać bardzo ważny dla Polaków, nawet jeśli szanse na wyprzedzenie rywali w tabeli są praktycznie zerowe. Wygrana, a nawet remis na PGE Narodowym może pomóc biało-czerwonym wyprzedzić w rankingach Walijczyków i wskoczyć do pierwszego koszyka przed losowaniem baraży. To oznaczałoby potencjalnie łatwiejszego rywala w walce o mundial.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Jan Urban mundial reprezentacja Polski

Listopadowe starcie z Holandią na PGE Narodowym elektryzuje kibiców. Wprawdzie rywale są niemal pewni zajęcia pierwszego miejsca w grupie G, ale warto ten mecz wygrać, żeby bronić pozycji wicelidera i zbudować dobrą atmosferę przed ewentualnymi barażami o udział w mistrzostwach świata 2026.

Po rządach Michała Probierza, który zmieniał skład często, Urban starał się stawiać na tych samych zawodników. Na wyjazdowy mecz z Litwą wyszła niemal taka sama jedenastka jak na debiut selekcjonera przeciwko Holandii w Rotterdamie. Jedyna zmiana była wymuszona kontuzją – za Nicolę Zalewskiego zagrał Michał Skóraś.

Pozostało jeszcze 85% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial 2026? Scenariusze walki o awans
Piłka nożna
Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial 2026? Scenariusze walki o awans
Sebastian Szymański i Piotr Zieliński
Piłka nożna
Litwa – Polska 0:2. Sebastian Szymański bohaterem, baraże na wyciągnięcie ręki
Edgaras Jankauskas
Piłka nożna
Selekcjoner Litwy Edgaras Jankauskas dla „Rzeczpospolitej”: Wierzę, że możemy wygrać z Polską
Mecz towarzyski Polska - Nowa Zelandia
Piłka nożna
Polska – Nowa Zelandia 1:0. Tylko gol był piękny
Chris Wood podczas treningu drużyny w Chorzowie
Piłka nożna
W czwartek Polska – Nowa Zelandia. Uwaga na gwiazdę Nottingham Forest
Reklama
Reklama
e-Wydanie