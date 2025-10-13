Bezpośredni awans z Europy na mundial 2026 uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Według profilu Football Meets Data na X będą to: Hiszpania, Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Austria, Portugalia, Chorwacja, Norwegia, Dania, Belgia i Szwajcaria.

Dwunastu „wicemistrzów” grup razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajmą miejsce trzecie (lub niższe), weźmie udział w barażach. Te szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał.

Statystycy prognozują, że w barażach zagra następująca szesnastka reprezentacji, podzielona na następujące cztery koszyki:

koszyk 1 – Włochy, Turcja, Ukraina, Walia

koszyk 2 - Polska, Czechy, Węgry, Szkocja

koszyk 3 - Słowacja, Słowenia, Albania, Bośnia i Hercegowina

koszyk 4 (Liga Narodów) - Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północn

Koszyki te mają spore znaczenie. Chodzi nie tylko o wskazanie gospodarzy meczów barażowych (w półfinałach zespoły z koszyków 1 i 2, a w finałach). Obecność w koszyku 2 pozwoli uniknąć Włochów już w półfinale, a obecność w koszyku 1 sprawi, że w ogóle nie trafimy w barażach na trzy pozostałe (teoretycznie) najmocniejsze kadry. Baraże UEFA o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r.