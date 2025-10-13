Aktualizacja: 14.10.2025 06:35 Publikacja: 13.10.2025 20:26
Foto: Adobe Stock
Reprezentacja Polski z selekcjonerem Janem Urbanem po zwycięstwie 2:0 z Litwą (a wcześniej 3:1 z Finlandią i 1:1 z Holandią), jest bardzo blisko występu w barażach o mundial 2026. Jak wyglądają scenariusze dalszej walki Polski o mistrzostwa świata?
Przypomnijmy najpierw dotychczasowe wyniki Polski w eliminacjach MŚ 2026:
A oto tabela „polskiej” grupy eliminacji mundialu:
Co się musi stać, by Polska wygrała grupę i awansowała bezpośrednio na mundial? Sama wygrana w meczu Polska – Holandia (14 listopada w Warszawie) może drużynie Jana Urbana nie wystarczyć. Przy tej samej liczbie punktów, najpierw liczony jest bowiem bilans bramkowy, a ten zdecydowanie korzystniejszy mają Holendrzy. Wobec tego, musieliby oni w ostatnim meczu z Litwą u siebie uzyskać mniej punktów niż Polska w starciu z Litwą (czyli porażka lub remis Holandii z Litwą przy wygranej Polski z Maltą, ew. porażka Holandii z Litwą przy remisie Polski z Maltą).
Terminarz pozostałych meczów „polskiej” grupy:
W przypadku dwóch poprzednich eliminacji, reprezentacja Polski wygrywała swoje baraże (ze Szwecją przed mundialem 2022 w Katarze oraz z Estonią i Walią przed Euro 2024). Czy podobnie będzie tym razem?
Bezpośredni awans z Europy na mundial 2026 uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Według profilu Football Meets Data na X będą to: Hiszpania, Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Austria, Portugalia, Chorwacja, Norwegia, Dania, Belgia i Szwajcaria.
Dwunastu „wicemistrzów” grup razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajmą miejsce trzecie (lub niższe), weźmie udział w barażach. Te szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał.
Statystycy prognozują, że w barażach zagra następująca szesnastka reprezentacji, podzielona na następujące cztery koszyki:
Koszyki te mają spore znaczenie. Chodzi nie tylko o wskazanie gospodarzy meczów barażowych (w półfinałach zespoły z koszyków 1 i 2, a w finałach). Obecność w koszyku 2 pozwoli uniknąć Włochów już w półfinale, a obecność w koszyku 1 sprawi, że w ogóle nie trafimy w barażach na trzy pozostałe (teoretycznie) najmocniejsze kadry. Baraże UEFA o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r.
Przypomnijmy, że mundial 2026 zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:
Źródło: rp.pl
