Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial 2026? Scenariusze walki o awans

Kibice reprezentacji Polski patrzą już nie tylko na jej wyniki w eliminacjach mundialu 2026, ale też na potencjalnych rywali w barażach, bezpośredni awans wydaje się prawie niemożliwy do uzyskania. Do grona debiutantów na MŚ dołączyła Republika Zielonego Przylądka.

Publikacja: 13.10.2025 20:26

Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial 2026? Scenariusze walki o awans

Foto: Adobe Stock

Bartosz Nosal

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto może być rywalem Polski w barażach o miejsce na mistrzostwach świata?
  • Jakie są zasady awansu na mundial 2026 dla drużyn z Europy?
  • Jakie drużyny są już pewne udziału w mistrzostwach świata 2026?

Reprezentacja Polski z selekcjonerem Janem Urbanem po zwycięstwie 2:0 z Litwą (a wcześniej  3:1 z Finlandią i 1:1 z Holandią), jest bardzo blisko występu w barażach o mundial 2026. Jak wyglądają scenariusze dalszej walki Polski o mistrzostwa świata?

Mecze Polski w eliminacjach MŚ 2026 – tabela i terminarz

Przypomnijmy najpierw dotychczasowe wyniki Polski w eliminacjach MŚ 2026:

  • Polska - Litwa 1:0
  • Polska - Malta 2:0
  • Finlandia - Polska 2:1
  • Holandia - Polska 1:1
  • Polska - Finlandia 3:1
  • Litwa - Polska 0:2

A oto tabela „polskiej” grupy eliminacji mundialu: 

  • 1. Holandia 6 meczów – 16 punktów – bramki 22-3
  • 2. Polska 6 13 pkt `0-4
  • 3. Finlandia 7 10 pkt 8-13
  • 4. Litwa 7 3 pkt 6-11
  • 5. Malta 6 2 pkt 1-16

Co się musi stać, by Polska wygrała grupę i awansowała bezpośrednio na mundial? Sama wygrana w meczu Polska – Holandia (14 listopada w Warszawie) może drużynie Jana Urbana nie wystarczyć. Przy tej samej liczbie punktów, najpierw liczony jest bowiem bilans bramkowy, a ten zdecydowanie korzystniejszy mają Holendrzy. Wobec tego, musieliby oni w ostatnim meczu z Litwą u siebie uzyskać mniej punktów niż Polska w starciu z Litwą (czyli porażka lub remis Holandii z Litwą przy wygranej Polski z Maltą, ew. porażka Holandii z Litwą przy remisie Polski z Maltą).

Mecz Jordania - Palestyna w eliminacjach mundialu 2026
Plus Minus
Łakoma na forsę FIFA czasem zrobi przy okazji coś dobrego

Terminarz pozostałych meczów „polskiej” grupy:

  • piątek 14 listopada: Finlandia - Malta, Polska - Holandia
  • poniedziałek 17 listopada: Malta - Polska, Holandia - Litwa

Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial? Zasady eliminacji

W przypadku dwóch poprzednich eliminacji, reprezentacja Polski wygrywała swoje baraże (ze Szwecją przed mundialem 2022 w Katarze oraz z Estonią i Walią przed Euro 2024). Czy podobnie będzie tym razem?

Bezpośredni awans z Europy na mundial 2026 uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych.  Według profilu Football Meets Data na X będą to: Hiszpania, Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Austria, Portugalia, Chorwacja, Norwegia, Dania, Belgia i Szwajcaria.

Dwunastu „wicemistrzów” grup razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajmą miejsce trzecie (lub niższe), weźmie udział w barażach. Te szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał. 

Statystycy prognozują, że w barażach zagra następująca szesnastka reprezentacji, podzielona na następujące cztery koszyki: 

  • koszyk 1 – Włochy, Turcja, Ukraina, Walia
  • koszyk 2 - Polska, Czechy, Węgry, Szkocja
  • koszyk 3 - Słowacja, Słowenia, Albania, Bośnia i Hercegowina
  • koszyk 4 (Liga Narodów) - Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północn

Koszyki te mają spore znaczenie. Chodzi nie tylko o wskazanie gospodarzy meczów barażowych (w półfinałach zespoły z koszyków 1 i 2, a w finałach). Obecność w koszyku 2 pozwoli uniknąć Włochów już w półfinale, a obecność w koszyku 1 sprawi, że w ogóle nie trafimy w barażach na trzy pozostałe (teoretycznie) najmocniejsze kadry. Baraże UEFA o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r.

Które reprezentacje już awansowały na mundial 2026?

Przypomnijmy, że mundial 2026 zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:

  • Iran, Korea Południowa, Japonia, Uzbekistan, Jordania, Australia (AFC)
  • Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka (CAF)
  • Argentyna, Ekwador, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj (CONMEBOL)
  • Nowa Zelandia (OFC)

Piłka Nożna reprezentacja Polski

