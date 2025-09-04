Holandia - Polska 1:1. Powiew nadziei w Rotterdamie, Matty Cash bohaterem

Aktualizacja: 05.09.2025 04:47 Publikacja: 04.09.2025 23:20
Matty Cash ma patent na Holandię. Z trzech goli, jakie strzelił dla reprezentacji, dwa padły w spotkaniach w Rotterdamie. Poprzednio trafił tam w 2022 roku, w Lidze Narodów, gdy Polacy zremisowali 2:2, choć przez chwilę prowadzili nawet 2:0.
To był ten jedyny z ośmiu poprzednich meczów z Holendrami, po którym nie zeszli z boiska pokonani. W czwartek przez większość spotkania się bronili i czekali na piłkę, próbowali pojedynczych zrywów, aż w końcówce poczuli szansę i wykorzystali jedną z sytuacji.
Cash zaskoczył Barta Verbruggena uderzeniem z dystansu. Próbował już wcześniej, ale był skutecznie powstrzymywany. Kiedy jednak gospodarze zostawili mu trochę więcej wolnego miejsca, trafił w samo okienko.
Jan Urban w swoim pierwszym meczu w roli selekcjonera postawił na sprawdzonych zawodników, ale znalazł też miejsce dla jednego debiutanta – obrońcy Przemysława Wiśniewskiego, którego zna z Górnika Zabrze, dziś piłkarza Spezii (druga liga włoska).
– Nie wiem, co mi da w tym momencie, jak wytrzyma presję i jak sobie z tym wyzwaniem poradzi. Ale też nie wiem, jak poradziłby sobie Tomek Kędziora czy Janek Ziółkowski. Zdecydowało w dużej mierze to, że jest silny, wysoki i szybki – tłumaczył w rozmowie z TVP Sport selekcjoner.
Cała defensywa miała od początku mnóstwo pracy, bo Holendrzy nabierali rozpędu. Już w 12. minucie po uderzeniu Tijjaniego Reijndersa uratował nas słupek, trochę później po strzałach Cody'ego Gakpo i Denzela Dumfriesa – Łukasz Skorupski. Gospodarzy interesowało tylko trzecie w tych eliminacjach zwycięstwo (wcześniej pokonali Finlandię 2:0 i rozbili Maltę 8:0). Ich ataki przyniosły efekt po niespełna pół godzinie spotkania, gdy rozgrywający setny mecz w kadrze Piotr Zieliński nie upilnował przy rzucie rożnym Dumfriesa, a ten pofrunął w powietrze i głową pokonał Skorupskiego.
Holendrzy mieli ogromną przewagę, prowadzili grę, ale nic z tego nie wynikało. Urban w drugiej połowie sięgnął po zmiany, licząc na urwanie gospodarzom punktów. Zaczął od wracającego w roli kapitana Roberta Lewandowskiego. Zdjął go z boiska po nieco ponad godzinie, wpuszczając na murawę Karola Świderskiego. Posłał też do gry Bartosza Kapustkę, Pawła Wszołka i Kamila Grosickiego, który na reprezentacyjnej emeryturze wytrzymał ledwie trzy miesiące.
Zmiany dały efekt, ale bohaterem został Cash. Ten remis po ostatnich wyczynach reprezentacji cieszy, ale by wysiłek nie poszedł na marne, trzeba w niedzielę pokonać w Chorzowie Finlandię.
Bramki – dla Holandii: D. Dumfries (28); dla Polski: M. Cash (80).
Holandia: Bart Verbruggen – Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke (87, Stefan de Vrij), Virgil van Dijk, Micky van de Ven – Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders (84, Justin Kluivert), Frenkie de Jong (84, Quinten Timber) – Xavi Simons (79, Donyell Malen), Memphis Depay (78, Wout Weghorst), Cody Gakpo.
Polska: Łukasz Skorupski – Matty Cash, Przemysław Wiśniewski (84, Tomasz Kędziora), Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Bartosz Slisz, Piotr Zieliński (72, Bartosz Kapustka) – Jakub Kamiński, Sebastian Szymański (71, Kamil Grosicki), Nicola Zalewski (71, Paweł Wszołek) – Robert Lewandowski (63, Karol Świderski).
