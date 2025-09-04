Holandia - Polska 1:1. Powiew nadziei w Rotterdamie, Matty Cash bohaterem

Z tego artykułu się dowiesz: Kto zdobył bramki dla Polski i Holandii w meczu w Rotterdamie?

Jakie były kluczowe momenty w grze Matty'ego Casha podczas meczu?

Jakie decyzje personalne podjął selekcjoner Jan Urban w meczu z Holandią?

Jakie były reakcje kibiców i jakie znaczenie miał wynik meczu dla obu drużyn?

Jakie zmiany wprowadził trener Urban w drugiej połowie meczu?

Matty Cash ma patent na Holandię. Z trzech goli, jakie strzelił dla reprezentacji, dwa padły w spotkaniach w Rotterdamie. Poprzednio trafił tam w 2022 roku, w Lidze Narodów, gdy Polacy zremisowali 2:2, choć przez chwilę prowadzili nawet 2:0.

To był ten jedyny z ośmiu poprzednich meczów z Holendrami, po którym nie zeszli z boiska pokonani. W czwartek przez większość spotkania się bronili i czekali na piłkę, próbowali pojedynczych zrywów, aż w końcówce poczuli szansę i wykorzystali jedną z sytuacji.

Holandia – Polska 1:1. Jak padły bramki?

Cash zaskoczył Barta Verbruggena uderzeniem z dystansu. Próbował już wcześniej, ale był skutecznie powstrzymywany. Kiedy jednak gospodarze zostawili mu trochę więcej wolnego miejsca, trafił w samo okienko.

Jan Urban w swoim pierwszym meczu w roli selekcjonera postawił na sprawdzonych zawodników, ale znalazł też miejsce dla jednego debiutanta – obrońcy Przemysława Wiśniewskiego, którego zna z Górnika Zabrze, dziś piłkarza Spezii (druga liga włoska).