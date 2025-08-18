Jan Urban dla „Rzeczpospolitej": Jeśli Robert Lewandowski będzie zdrowy, wyślemy mu powołanie

Aktualizacja: 18.08.2025 12:41 Publikacja: 18.08.2025 05:03
Jan Urban
Od razu mówimy o tym, że zostanę spalony na stosie i o ofiarach? Nie ma na początek nic milszego?
Zdaję sobie sprawę, że trwa miesiąc miodowy, ale jestem zbyt doświadczonym trenerem, żeby nie wiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje i jak szybko może się zmienić. To jest miłe, że czuję wsparcie ludzi, którzy życzą dobrze mi i reprezentacji. Wszyscy jednak w tym zawodzie bronimy się wynikami, więc będę pracował na to, by i wyniki, i gra były satysfakcjonujące. Póki co, wszystko wygląda dzisiaj dobrze, widzę ogromne zaangażowanie całego sztabu. Mamy szansę napisać historię polskiego futbolu.
Wszędzie jestem życzliwie przyjmowany, nie mam wrogów. Pracowałem w różnych zespołach, w różnych miastach i zawsze miałem dobry kontakt z kibicami. To potwierdza się też teraz, kiedy jeżdżę po Polsce.
Trochę częściej jestem w Polsce niż za granicą. Z racji tego, gdzie mieszkam, często wpadam na mecze Cracovii, chociaż tam nie gra wielu Polaków. Taki jest jednak futbol. Oglądam polską ekstraklasę, bo wiem, że jest tu wielu piłkarzy kandydujących do gry w reprezentacji. Będziemy ich obserwować razem ze sztabem i zadecydujemy, czy już nadszedł moment, żeby wysłać powołanie. Podróże po Europie jeszcze nie były tak intensywne, bo ligi w wielu krajach jeszcze nie zaczęły grać albo dopiero wystartowały. Przed wysłaniem powołań będziemy mieli dwie kolejki, żeby zobaczyć na żywo, w jakiej formie są nasi piłkarze.
Rozmawiałem z Robertem i wiem, że chce wrócić do kadry. Jeśli tylko będzie zdrowy, to powołanie mu wyślemy.
To jest sytuacja, którą trzeba wyjaśnić. Rozmawiam o tym z zawodnikami bezpośrednio i telefonicznie, nie ze wszystkimi, bo w kadrze są i młodsi, i starsi piłkarze. Przed wrześniowym zgrupowaniem wszystko się rozstrzygnie, a ten, kogo wskażę, będzie kapitanem już na stałe.
W poprzednim sezonie 36-letni Piotr Wlazło ze Stali Mielec był „królem strzelców” w gronie Polaków. Niestety, taka jest sytuacja i musimy sobie z tym radzić. Na dodatek teraz Robert jest kontuzjowany. Miejmy nadzieję, że się wyleczy i zagra we wrześniu.
Już mamy go w głowach, dopracowujemy jeszcze szczegóły, bo musimy być przygotowani na różne warianty przebiegu tych meczów. Rozmawiamy o tym z członkami sztabu, ale przede wszystkim zależy nam na tym, by jak najwięcej naszych piłkarzy grało w klubach. Dopiero to by nam dało odpowiednio dużo informacji potrzebnych do wybrania optymalnego składu, a niestety Polacy nie zawsze grają w zagranicznych drużynach.
Nie mam nie wiadomo jak szerokiego pola manewru. Oczywiście, mogę powołać zupełnie innych zawodników niż Michał Probierz, ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to dla kogoś najlepszy moment, by go powołać do reprezentacji? Czy to już ten odpowiedni poziom? Każdy przykład może być inny, w zależności od pozycji.
Wielu piłkarzy z Ekstraklasy już było powoływanych, ale nie będzie tajemnicą, jeśli powiem, że z dobrej strony pokazuje się Jan Ziółkowski z Legii, który zresztą cieszy się zainteresowaniem klubów zagranicznych.
Tak wygląda nie tylko kadra Rakowa. Podobnie jest w wielu innych klubach. Polaków jest mało, a często ci, którzy grają, nie prezentują odpowiedniego poziomu.
Nie zajmuję sobie głowy obsadą tej pozycji. W tym przypadku decyzję podejmą trenerzy bramkarzy. Są odpowiednimi fachowcami, żeby zadecydować. Mam swoje zdanie, natomiast zostawiam tutaj pole moim współpracownikom.
Po co komu jest potrzebna taka wiedza? Mamy w sztabie podzielone zadania i jesteśmy wszędzie tam, gdzie uważamy, że powinniśmy być. Nieważne, czy na danym meczu będę ja, czy mój współpracownik. „Wymieniamy się” stadionami i każdego kandydata do gry obejrzą trzy różne osoby.
To na pewno jestem w stanie zrobić. Zgrupowanie zaczyna się w poniedziałek, a my gramy w czwartek i w niedzielę. Na pewno musimy zostawić w głowach piłkarzy ślad tego, jak chcemy grać, co byśmy chcieli u nich zmieniać i koncentrować się na rzeczach, które w tak krótkim czasie są do zrobienia. Nie będzie rewolucji, bo to nigdy nie pomaga, ale często powoduje wiele chaosu. Na gruntowne zmiany potrzebny jest dłuższy czas.
Awansu pana reprezentacji do mistrzostw świata.
Tak – pana. Bo to nie tylko moja reprezentacja, ale też pana i wszystkich Polaków.
