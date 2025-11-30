Liverpool pogrążony w kryzysie. Czy Juergen Klopp wróci na ławkę trenerską?

Arne Slot podobno dostał ultimatum: albo wyniki mistrzów Anglii poprawią się w najbliższych dwóch, trzech meczach, albo Holender straci stanowisko.

Liverpool czeka w ciągu tygodnia spotkania z West Hamem (niedziela), Sunderlandem (środa) i Leeds (sobota). Nie jest to może najtrudniejszy kalendarz (tylko Sunderland znajduje się w czołówce Premier League), ale dla zespołu z Anfield każdy rywal jest dziś wyzwaniem.

Liverpool może szukać nowego trenera. Co zrobi Juergen Klopp?

– Slot stracił kontrolę nad drużyną, jego koniec jest bliski. Nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie po tak wspaniałym sezonie, ale uważam, że jego zasługi się wyczerpały – mówi Dietmar Hamann, były piłkarz Liverpoolu, a obecnie futbolowy ekspert.

Giełda nazwisk już ruszyła. Faworytem bukmacherów stał się Juergen Klopp, który na Anfield pracował przez blisko dekadę, wygrał Ligę Mistrzów (2019) i zdobył mistrzostwo Anglii (2020).