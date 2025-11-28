Czwartkowe mecze czwartej serii gier Ligi Konferencji zaczęły się dobrze dla polskich klubów piłkarskich: Raków Częstochowa aż 4:1 wygrał z Rapidem Wiedeń, a Lech Poznań 2:0 pokonał Lausanne Sport. Wieczorna tura meczów tak udana już nie była, choć Jagiellonii udało się minimalnie (1:0) wygrać z Finami z Kuopio po golu Afimico Pululu. Białostoczanie mają dzięki temu tyle samo punktów co Raków (osiem), a taki dorobek sezon temu gwarantował udział co najmniej w 1/16 finału Ligi Konferencji.

Reklama Reklama

Porażka Legii ze Spartą istotna dla rankingu UEFA

Dużo bardziej prestiżowy, ale i ważniejszy dla polskiego dorobku w ligowym rankingu UEFA był mecz Legii ze Spartą Praga. Polska Ekstraklasa już po poprzednim sezonie, zakończonym udziałem Legii i Jagiellonii w ćwierćfinale Ligi Konferencji, dokonała wielkiego skoku, który daje jej prawo wystawienia dwóch drużyn w eliminacjach Ligi Mistrzów w najbliższym sezonie. To jednak nie koniec: dzięki czterem drużynom w Lidze Konferencji w tym sezonie otworzyła się szansa na wywalczenie dla mistrza Polski gwarantowanego miejsca w Lidze Mistrzów, bez konieczności gry w eliminacjach.

Takie gwarantowane miejsce w Lidze Mistrzów daje dziesiąte miejsce w ligowym rankingu UEFA (bierze on pod uwagę cykl pięcioletni). O tę dziesiątą lokatę polskie kluby walczą z klubami czeskimi. I dlatego tak ważny był mecz Legia – Sparta, bezpośrednie starcie polsko-czeskie.

Legia, która czeka na przyjście trenera Marka Papszuna, znajduje się w głębokim kryzysie. Z ostatnich jedenastu meczów wygrała tylko jeden (!), akurat z mocnym Szachtarem Donieck w Lidze Konferencji. Przeciwko Sparcie w pierwszej połowie grała z dużym zaangażowaniem i miała kilka dobrych szans na strzelenie gola, ale Wojciech Urbański, Rafał Augustyniak i Ermal Krasniqi tym razem byli nieskuteczni. Goście z Pragi poczekali aż Legia się wyhasa i po stracie Antonio Colaka skutecznie skontrowali: krótko przed przerwą Ekwadorczyk Angelo Preciado strzelił jedynego – jak się potem okazało – gola. Druga połowa w wykonaniu Legii była już przykrym dogorywaniem. To jej trzecia porażka w czterech meczach Ligi Konferencji. Jeśli jednak wygra dwa ostatnie mecze – z Noah w Armenii oraz z Lincolnem z Gibraltaru – awansuje do kolejnej rundy rozgrywek.

Ranking UEFA – Polska goni Grecję i Czechy

Na ten moment Polska w rankingu UEFA jest na 12. miejscu, za jedenastą Grecją i dziesiątymi Czechami, dość zdecydowanie uciekamy Danii i Norwegii. Liderem jest Anglia przed Włochami, Hiszpanią, Niemcami i Francją.