Foto: REUTERS/David Klein
Do środowego wieczoru Bayern nie przegrał żadnego z 18 meczów w tym sezonie, tylko raz stracił punkty. Jeśli ta seria miała gdzieś dobiec końca, to właśnie w Londynie.
Arsenal prowadzi w Premier League, a w Lidze Mistrzów nie pozwolił sobie wcześniej wbić nawet bramki. Londyńską defensywę złamali dopiero Bawarczycy, ale gol 17-letniego Lennarta Karla nie wystarczył, by wrócić do Monachium z punktami.
Kanonierzy odpowiedzieli trzema trafieniami: Jurriena Timbera, Noniego Madueke i Gabriela Martinellego. Gospodarze czekali na zwycięstwo nad Bayernem aż dziesięć lat.
Arsenal uratował w środę honor angielskich drużyn, bo Liverpool został rozbity na Anfield przez PSV Eindhoven (1:4, dziewiąta porażka w ostatnich 12 meczach), a Tottenham przegrał w Paryżu z PSG (3:5).
Show w Grecji dał Kylian Mbappe. Francuz strzelił wszystkie gole dla Realu w wygranym 4:3 spotkaniu z Olympiakosem Pireus. Trzy z czterech bramek zdobył w ciągu siedmiu minut, to drugi najszybszy hat trick w Champions League (rekord należy do Mohameda Salaha z Liverpoolu i jest o kilkadziesiąt sekund lepszy).
W wyjściowym składzie Interu znalazł się Piotr Zieliński. Polski pomocnik odpłacił za zaufanie, strzelając gola w Madrycie (1:2 z Atletico). To jego pierwsze trafienie w Lidze Mistrzów w barwach klubu z Mediolanu.
FC Kopenhaga – Kajrat Ałmaty 3:2
Pafos – Monaco 2:2
Arsenal – Bayern Monachium 3:1
Atletico Madryt – Inter Mediolan 2:1
Liverpool – PSV Eindhoven 1:4
Paris Saint-Germain – Tottenham 5:3
Sporting Lizbona – Club Brugge 3:0
Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo 0:3
Olympiakos Pireus – Real Madryt 3:4
