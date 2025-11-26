Reklama
Rozwiń
Reklama

Liga Mistrzów. Arsenal przerwał serię Bayernu, popis Kyliana Mbappe, bramka Piotra Zielińskiego

Arsenal pokonał Bayern 3:1 w meczu na szczycie Ligi Mistrzów. Kylian Mbappe strzelił cztery gole w Pireusie, Real wygrał z Olympiakosem 4:3. Bramkę zdobył też Piotr Zieliński, ale Inter przegrał 1:2 z Atletico.

Publikacja: 26.11.2025 23:56

Liga Mistrzów. Arsenal przerwał serię Bayernu, popis Kyliana Mbappe, bramka Piotra Zielińskiego

Foto: REUTERS/David Klein

Tomasz Wacławek

Do środowego wieczoru Bayern nie przegrał żadnego z 18 meczów w tym sezonie, tylko raz stracił punkty. Jeśli ta seria miała gdzieś dobiec końca, to właśnie w Londynie.

Arsenal prowadzi w Premier League, a w Lidze Mistrzów nie pozwolił sobie wcześniej wbić nawet bramki. Londyńską defensywę złamali dopiero Bawarczycy, ale gol 17-letniego Lennarta Karla nie wystarczył, by wrócić do Monachium z punktami.

Pierwszy gol Piotra Zielińskiego dla Interu w Lidze Mistrzów

Kanonierzy odpowiedzieli trzema trafieniami: Jurriena Timbera, Noniego Madueke i Gabriela Martinellego. Gospodarze czekali na zwycięstwo nad Bayernem aż dziesięć lat.

Arsenal uratował w środę honor angielskich drużyn, bo Liverpool został rozbity na Anfield przez PSV Eindhoven (1:4, dziewiąta porażka w ostatnich 12 meczach), a Tottenham przegrał w Paryżu z PSG (3:5).

Reklama
Reklama

Show w Grecji dał Kylian Mbappe. Francuz strzelił wszystkie gole dla Realu w wygranym 4:3 spotkaniu z Olympiakosem Pireus. Trzy z czterech bramek zdobył w ciągu siedmiu minut, to drugi najszybszy hat trick w Champions League (rekord należy do Mohameda Salaha z Liverpoolu i jest o kilkadziesiąt sekund lepszy).

W wyjściowym składzie Interu znalazł się Piotr Zieliński. Polski pomocnik odpłacił za zaufanie, strzelając gola w Madrycie (1:2 z Atletico). To jego pierwsze trafienie w Lidze Mistrzów w barwach klubu z Mediolanu.

Liga Mistrzów
5. kolejka

FC Kopenhaga – Kajrat Ałmaty 3:2
Pafos – Monaco 2:2
Arsenal – Bayern Monachium 3:1
Atletico Madryt – Inter Mediolan 2:1
Liverpool – PSV Eindhoven 1:4
Paris Saint-Germain – Tottenham 5:3
Sporting Lizbona – Club Brugge 3:0
Eintracht Frankfurt – Atalanta Bergamo 0:3
Olympiakos Pireus – Real Madryt 3:4


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Europejskie Puchary Liga Mistrzów Osoby Piotr Zieliński Kylian Mbappe Bayern Monachium Kluby piłkarskie Arsenal Londyn

Do środowego wieczoru Bayern nie przegrał żadnego z 18 meczów w tym sezonie, tylko raz stracił punkty. Jeśli ta seria miała gdzieś dobiec końca, to właśnie w Londynie.

Arsenal prowadzi w Premier League, a w Lidze Mistrzów nie pozwolił sobie wcześniej wbić nawet bramki. Londyńską defensywę złamali dopiero Bawarczycy, ale gol 17-letniego Lennarta Karla nie wystarczył, by wrócić do Monachium z punktami.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Gianni Infantino
Piłka nożna
FIFA pod rękę z Saudyjczykami. Kontrakt wart miliard dolarów
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Robert Lewandowski
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Barcelona rozbita w Londynie, Robert Lewandowski niewidoczny
Awans Haiti na mundial wzbudził entuzjazm w Port Au Prince
Piłka nożna
Mali i biedni też będą na balu. Kto zagra na przyszłorocznym mundialu?
Liga Mistrzów. Szczyt w Londynie, Robert Lewandowski z wizytą u Chelsea
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Szczyt w Londynie, Robert Lewandowski z wizytą u Chelsea
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Postawili się nawet mistrzom Europy. Albańczycy – rywale Polaków w barażach o mundial
Piłka nożna
Postawili się nawet mistrzom Europy. Albańczycy – rywale Polaków w barażach o mundial
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama