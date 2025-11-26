Do środowego wieczoru Bayern nie przegrał żadnego z 18 meczów w tym sezonie, tylko raz stracił punkty. Jeśli ta seria miała gdzieś dobiec końca, to właśnie w Londynie.

Reklama Reklama

Arsenal prowadzi w Premier League, a w Lidze Mistrzów nie pozwolił sobie wcześniej wbić nawet bramki. Londyńską defensywę złamali dopiero Bawarczycy, ale gol 17-letniego Lennarta Karla nie wystarczył, by wrócić do Monachium z punktami.

Pierwszy gol Piotra Zielińskiego dla Interu w Lidze Mistrzów

Kanonierzy odpowiedzieli trzema trafieniami: Jurriena Timbera, Noniego Madueke i Gabriela Martinellego. Gospodarze czekali na zwycięstwo nad Bayernem aż dziesięć lat.

Arsenal uratował w środę honor angielskich drużyn, bo Liverpool został rozbity na Anfield przez PSV Eindhoven (1:4, dziewiąta porażka w ostatnich 12 meczach), a Tottenham przegrał w Paryżu z PSG (3:5).