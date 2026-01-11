Reklama

Puchar Świata w Zakopanem. Smutne pożegnanie Kamila Stocha, wygrał Anże Lanisek

Rozgrywany w śnieżycy konkurs indywidualny Pucharu Świata w Zakopanem obfitował w niespodzianki. Kamil Stoch nie awansował do drugiej serii, Domen Prevc był dopiero 27. Wygrał inny Słoweniec Anże Lanisek.

Publikacja: 11.01.2026 19:47

Kamil Stoch podczas symbolicznego pożegnania z polską publicznością po zakończeniu zawodów Pucharu Ś

Kamil Stoch podczas symbolicznego pożegnania z polską publicznością po zakończeniu zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Łukasz Majchrzyk

Ten weekend miał być wzruszającym i podniosłym pożegnaniem najlepszego polskiego skoczka z kibicami i Wielką Krokwią, gdzie się wychował.

Emocji było sporo, ale niekoniecznie takich, jak by sobie wszyscy życzyli. Stoch już po tym, jak skoczył 119,5 m i wiedział, że nie zdobędzie punktów w Zakopanem, opowiadał dziennikarzom, że to pożegnanie zostanie z nim do końca życia, niezależnie od tego, jak ono przebiegło.

Kamil Stoch podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Kamil Stoch podczas zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Jak Zakopane pożegnało Kamila Stocha?

W sobotę Stoch nie mógł skakać, bo trener Maciej Maciusiak w konkursie duetów postawił na Kacpra Tomasiaka i Dawida Kubackiego. W niedzielę miały być piękne i długie skoki, zwycięstwo, Mazurek Dąbrowskiego i łzy. Sportowo nic z tego, co sobie Stoch zaplanował, się nie wydarzyło, ale kibice i tak żegnali swojego idola brawami za te wszystkie lata, kiedy dostarczał im emocji. Kiedy jechał na górę wyciągiem, machali mu i go pozdrawiali. On też im się kłaniał i dziękował.

Wszyscy liczyli na to, że zaraz po sukcesach Adama Małysza przyjdzie kolejny mistrz i dostali go szybciej, niż myśleli. Teraz będzie trzeba czekać i liczyć na to, że objawi się jeszcze ktoś, oprócz Kacpra Tomasiaka. Zanosi się na to, że w polskich skokach może być posucha.

Reklama
Reklama

Kubacki skoczył tylko 122,5 m i był 36. Lepiej, ale też bez rewelacji, spisali się na szczęście inni podopieczni Maciusiaka. Paweł Wąsek w pierwszym skoku poleciał na 129 m i awansował na świetnym, dziewiątym miejscu. To dobrze, bo po zamieszaniach z niedozwolonym fluorem na nartach był rozbity psychicznie. W drugiej serii niestety, nie utrzymał swojej pozycji, skoczył ledwie 109,5 m i spadł na 23. miejsce. Nie wiadomo, czy wszystko można tłumaczyć zmiennymi warunkami, jakie panowały w niedzielę na Wielkiej Krokwi, bo skaczący chwilę wcześniej Tomasiak uzyskał 121 m i skończył zawody na 11. miejscu.

Hektor Kapustik, który usiadł na belce tuż po Wąsku, oddał skok na odległość 119,5 m (zdobył pierwsze punkty PŚ dla Słowacji od 20 lat). Na szczęście formę ustabilizował Maciej Kot: skoki na 124,5 i 127,5 m dały mu 18. miejsce. Takimi występami Kot chyba wywalczył sobie miejsce w składzie na igrzyska olimpijskie.

Puchar Świata w Zakopanem. Co się stało z Domenem Prevcem?

O zwycięstwo walczyli inni. Znów świetnie pokazał się Lanisek, który w sobotę wprowadził słoweński duet na drugie miejsce w konkursie. W niedzielę skoczył 138 m, a potem 137 m i spokojnie wygrał.

Czytaj więcej

Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki
Skoki narciarskie
Puchar Świata w Zakopanem. Polscy skoczkowie na trzecim miejscu w konkursie duetów
Reklama
Reklama

Lider klasyfikacji generalnej tym razem nie błyszczał. Domen Prevc skoczył 126,5 m, a w drugiej serii ledwie 113,5 m i skończył na 27. pozycji, a mógł jeszcze niżej, bo z Jewhenem Marusiakiem z Ukrainy wygrał tylko o 0,2 pkt.

Teraz PŚ przenosi się do Japonii. Do Sapporo polecą Kot, Kubacki i Tomasiak, a już na miejscu dołączą do nich Klemens Joniak i Aleksander Zniszczoł, którzy obecnie uczestniczą w zawodach Pucharu Kontynentalnego w chińskim Zhangjiakou.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Skoki Narciarskie Puchar Świata Miejsca Polska małopolskie Zakopane Osoby Kamil Stoch
Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki
Skoki narciarskie
Puchar Świata w Zakopanem. Polscy skoczkowie na trzecim miejscu w konkursie duetów
Kamil Stoch żegna się z polską publicznością. Jak Zakopane podziękuje mistrzowi?
Skoki narciarskie
Kamil Stoch żegna się z polską publicznością. Jak Zakopane podziękuje mistrzowi?
Domen Prevc
Skoki narciarskie
Złoty Orzeł dla Domena Prevca. Jak z Turniejem Czterech Skoczni pożegnał się Kamil Stoch?
Puchar Świata w Zakopanem: wielkie święto skoków narciarskich i wyjątkowe pożegnanie Kamila Stocha
Patronat Rzeczpospolitej
Puchar Świata w Zakopanem: wielkie święto skoków narciarskich i wyjątkowe pożegnanie Kamila Stocha
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Ren Nikaido
Skoki narciarskie
Turniej Czterech Skoczni. Afera ze smarem wyjaśniona, Domen Prevc nie wygra wszystkich konkursów
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama