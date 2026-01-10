Puchar Świata w Zakopanem. Polscy skoczkowie na trzecim miejscu w konkursie duetów

To była mroźna i intensywna sobota pod Wielką Krokwią. Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zdecydowała, że przez napięty kalendarz zawody Pucharu Świata zostaną skrócone do dwóch dni i zawodnicy musieli oddać w jeden dzień po kilka skoków.

Reklama Reklama

Trener Maciej Maciusiak wykorzystał to, żeby wybrać najlepszy skład na konkurs duetów. Od początku zimy tylko najmłodszy Kacper Tomasiak skacze dobrze i równo i był pewniakiem do występu w Zakopanem.

Dlaczego Kamil Stoch nie wystartował w konkursie duetów w Zakopanem?

Mogło się wydawać, że drugim będzie Kamil Stoch, który żegna się z polskimi kibicami, a pochodzi z Zębu, więc skakał praktycznie w domu. Nie było jednak sentymentów i najbardziej utytułowanego polskiego skoczka zastąpił jego dobry kolega Kubacki, który skakał w weekend solidnie, choć szanse miał też Maciej Kot, który dobrze spisał się w kwalifikacjach do niedzielnej rywalizacji.

– Bardzo chciałem wystąpić w obu konkursach. Boli, ale akceptuję to – powiedział Stoch polskim dziennikarzom pod skocznią.