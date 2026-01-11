Szalone El Clasico. Barcelona z pierwszym trofeum w tym roku, Lewandowski znów z golem

Aktualizacja: 12.01.2026 00:37 Publikacja: 11.01.2026 22:38
Foto: REUTERS/Vincent West
Pierwsze w tym roku El Clasico rozkręcało się bardzo powoli. Na bramkę trzeba było czekać do 36. minuty, gdy trafił Raphinha, ale to, co wydarzyło się tuż przed przerwą, było dla wszystkich kibiców – zarówno tych na trybunach, jak i przed telewizorami – nagrodą za cierpliwość.
Najpierw – po fenomenalnej indywidualnej akcji – wyrównał Vinicius Junior, który mijał rywali jak tyczki. Chwilę później Barcelonie prowadzenie dał ponownie Robert Lewandowski, który po prostopadłym podaniu od Pedriego przerzucił piłkę nad próbującym interweniować Thibaut Courtoisem. To nie był jednak koniec, bo Real zdołał jeszcze wyrównać po zamieszaniu w polu karnym – piłka dwa razy odbijała się od poprzeczki, aż wreszcie wpadła do siatki po strzale Gonzalo Garcii.
Można było żałować, że zawodnicy muszą zejść do szatni. Po powrocie na boisko mecz się zaostrzył, dominowała walka i nieczyste zagrania.
Na szczęście zdrowe emocje też jeszcze zobaczyliśmy. Kilkanaście minut przed końcem spotkania trafił Raphinha. Brazylijczyk oddał strzał, upadając już na murawę, a piłka odbiła się jeszcze od nogi Raula Asencio i zaskoczyła Courtoisa.
Lewandowskiego nie było już wówczas na boisku, w 66. minucie zmienił go Ferran Torres, czyli ten, który przez hiszpańskie media znów typowany był do wyjściowego składu kosztem naszego napastnika. Hansi Flick, który w swojej karierze trenerskiej nie przegrał jeszcze żadnego finału (pięć z Bayernem, trzy z Barceloną), postawił jednak na Polaka, a ten odwdzięczył się za zaufanie.
Xabi Alonso, licząc na zryw Królewskich i odwrócenie losów rywalizacji, a przynajmniej doprowadzenie do dogrywki, posłał na boisko wracającego do zdrowia Kyliana Mbappe. Ale nawet czerwona kartka dla Frenkiego de Jonga w ostatnich minutach – za faul właśnie na Mbappe – nie wybiła Katalończyków z rytmu.
Choć Real walczył do samego końca i szukał swoich szans, to Superpuchar, tak jak przed rokiem, jedzie do Barcelony.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Real pokonał 2:1 Atletico w derbach Madrytu rozgrywanych w Arabii Saudyjskiej. W niedzielę Królewscy powalczą z...
Barcelona pokonała w Dżuddzie Athletic Bilbao 5:0 i awansowała do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Rober...
Nowe osoby w sztabie szkoleniowym i w kadrze pierwszej drużyny, a do tego kilka pożegnań. Trener Legii Warszawa...
Manchester United i Chelsea wciąż szukają utraconej świetności. Oba kluby właśnie pożegnały się z trenerami. Nad...
Ruben Amorim nie jest już menedżerem Manchesteru United - wynika z komunikatu opublikowanego przez klub z Old Tr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas