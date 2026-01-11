Reklama

Szalone El Clasico. Barcelona z pierwszym trofeum w tym roku, Lewandowski znów z golem

Barcelona pokonała w arabskiej Dżuddzie Real Madryt 3:2 i zdobyła kolejny Superpuchar Hiszpanii. Pomógł Robert Lewandowski, strzelając gola.

Publikacja: 11.01.2026 22:38

Foto: REUTERS/Vincent West

Tomasz Wacławek

Pierwsze w tym roku El Clasico rozkręcało się bardzo powoli. Na bramkę trzeba było czekać do 36. minuty, gdy trafił Raphinha, ale to, co wydarzyło się tuż przed przerwą, było dla wszystkich kibiców – zarówno tych na trybunach, jak i przed telewizorami – nagrodą za cierpliwość.

Najpierw – po fenomenalnej indywidualnej akcji – wyrównał Vinicius Junior, który mijał rywali jak tyczki. Chwilę później Barcelonie prowadzenie dał ponownie Robert Lewandowski, który po prostopadłym podaniu od Pedriego przerzucił piłkę nad próbującym interweniować Thibaut Courtoisem. To nie był jednak koniec, bo Real zdołał jeszcze wyrównać po zamieszaniu w polu karnym – piłka dwa razy odbijała się od poprzeczki, aż wreszcie wpadła do siatki po strzale Gonzalo Garcii.

Jak Barcelona zdobyła Superpuchar Hiszpanii 

Można było żałować, że zawodnicy muszą zejść do szatni. Po powrocie na boisko mecz się zaostrzył, dominowała walka i nieczyste zagrania.

Na szczęście zdrowe emocje też jeszcze zobaczyliśmy. Kilkanaście minut przed końcem spotkania trafił Raphinha. Brazylijczyk oddał strzał, upadając już na murawę, a piłka odbiła się jeszcze od nogi Raula Asencio i zaskoczyła Courtoisa.

Lewandowskiego nie było już wówczas na boisku, w 66. minucie zmienił go Ferran Torres, czyli ten, który przez hiszpańskie media znów typowany był do wyjściowego składu kosztem naszego napastnika. Hansi Flick, który w swojej karierze trenerskiej nie przegrał jeszcze żadnego finału (pięć z Bayernem, trzy z Barceloną), postawił jednak na Polaka, a ten odwdzięczył się za zaufanie.

El Clasico. Real walczył do samego końca

Xabi Alonso, licząc na zryw Królewskich i odwrócenie losów rywalizacji, a przynajmniej doprowadzenie do dogrywki, posłał na boisko wracającego do zdrowia Kyliana Mbappe. Ale nawet czerwona kartka dla Frenkiego de Jonga w ostatnich minutach – za faul właśnie na Mbappe – nie wybiła Katalończyków z rytmu.

Choć Real walczył do samego końca i szukał swoich szans, to Superpuchar, tak jak przed rokiem, jedzie do Barcelony.

Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Robert Lewandowski Kluby piłkarskie Real Madryt FC Barcelona
