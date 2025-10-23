Liga Konferencji. Legia łapie oddech, Jagiellonia wraca z tarczą

Aktualizacja: 24.10.2025 02:00 Publikacja: 23.10.2025 22:19
Legia Warszawa wygrała w Krakowie z Szachtarem Donieck 2:1
Przed starciem z ukraińskim zespołem najmniej mówiło się o futbolu i o przeciwniku. Więcej o kryzysie w warszawskiej drużynie i potencjalnej zmianie trenera.
Legia pojechała do Krakowa, bo tam Szachtar rozgrywa swoje mecze domowe w Lidze Konferencji, poobijana. Od kilku tygodni trwa w stołecznym klubie pożar, a zapałki trzymają w rękach do spółki trener Edward Iordanescu i prezesi Legii.
Pierwszy od dawna, przez rumuńskie media, daje do zrozumienia, że nie jest zadowolony z tego, co się dzieje przy Łazienkowskiej. Szczególne pretensje miał o sprzedaż kilku ważnych zawodników i późno dokonane wzmocnienia, narzekał na konieczność gry co trzy dni. Legia w Ekstraklasie zaczęła tracić punkty, a potem trener dolał oliwy do ognia, wystawiając przeciwko Samsunsporowi w Lidze Konferencji dziesięciu rezerwowych.
Tamten mecz Legia przegrała, a za chwilę dostała lanie od Górnika Zabrze. W przerwie na mecze kadry nie udało się niczego poprawić i warszawianie znów przegrali 1:3, tym razem z Zagłębiem Lubin.
Kibice zaczęli żądać zwolnienia rumuńskiego szkoleniowca, a w mediach pojawiały się różne informacje: a to, że Iordanescu podał się do dymisji, a to, że odwołał wtorkowy trening, a to, że w Lubinie po meczu nie wszedł nawet do szatni. Legia wydawała oświadczenia, zaprzeczała, a w końcu zorganizowała spotkanie z wybranymi dziennikarzami, gdzie dyrektor sportowy Michał Żewłakow zapewniał, że wierzy w pracę trenera.
Powstało więc wrażenie, że klub z Warszawy chce coś ukryć, zaszczepić w mediach swój przekaz i boi się, że ktoś zacznie zadawać niewygodne pytania, zwłaszcza że na przedmeczowej konferencji przedstawiciel Legii zaznaczył, że dla dziennikarzy nie ma zbyt wiele czasu.
Jeszcze przed samym spotkaniem doszło do zgrzytu. Kibice Legii chcieli wnieść flagę „Wołyń pamiętamy”, na co podobno nie chciał się zgodzić dyrektor ds. bezpieczeństwa Szachtara. W odpowiedzi fani zapowiadali bojkot. Ostatecznie i flaga, i kibice pojawili się na sektorze gości.
A sam mecz? Trener Iordanescu dokonał kilku zmian w składzie. Posadził na ławce kapitana Bartosza Kapustkę, a w środku pola wystawił młodego Wojciecha Urbańskiego. Na lewej obronie pojawił się Arkadiusz Reca, a na prawym skrzydle Kacper Chodyna. W pierwszej połowie Legia grała dobrze, co zwieńczyła fenomenalnym golem Rafała Augustyniaka. Po przerwie dała się zepchnąć pod własną bramkę, a Szachtar to wykorzystał i po wrzutce Juchyma Konoplii gola strzelił Luca Meirelles.
Na szczęście Legia grała do końca. Groźnie uderzał Paweł Wszołek, za chwilę bliski szczęścia był Antonio Colak, ale decydujący cios warszawianie wyprowadzili w doliczonym czasie. Wprowadzony w ostatnich minutach Jakub Żewłakow wywalczył rzut wolny z linii pola karnego, a Augustyniak po raz drugi tego wieczoru uderzył fenomenalnie. Piłka wpadła w samo okienko, a Kirił Fesjun nie miał żadnych szans. Augustyniak popędził w stronę kibiców i utonął w objęciach kolegów.
Legia wygrała zasłużenie, ale do ugaszenia pożaru jeszcze daleko. Teraz ten wynik trzeba powtórzyć w niedzielę i pokonać Lecha, który po problemach na początku sezonu coraz mocniej się rozpędza.
Świetne emocje i, co ważne, szczęśliwy koniec zapewniła też kibicom Jagiellonia. Drużyna z Białegostoku wybrała się do Strasburga i była naprawdę bliska zwycięstwa po golu Dusana Stojanovicia. Niestety, w 79. minucie wyrównał Joaquin Panichelli. Sędzia doliczył aż siedem minut, pozwolił grać nawet dłużej, ale polska drużyna przetrwała oblężenie bramki i do Białegostoku wraca z tarczą.
Polskie zespoły po raz kolejny pokazały w tym sezonie, że potrafią grać w Europie i trzeba się z nimi coraz mocniej liczyć.
