Liga Konferencji. Legia łapie oddech, Jagiellonia wraca z tarczą

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany w składzie Legii Warszawa były kluczowe podczas meczu z Szachtarem Donieck?

W jaki sposób Jagiellonia Białystok zdołała utrzymać remis w meczu z RC Strasbourg?

Jakie kontrowersje towarzyszyły kibicom Legii podczas meczu z Szachtarem Donieck?

Dlaczego wynik meczu Legia – Lech jest istotny dla dalszych losów warszawskiej drużyny?

Przed starciem z ukraińskim zespołem najmniej mówiło się o futbolu i o przeciwniku. Więcej o kryzysie w warszawskiej drużynie i potencjalnej zmianie trenera.

Reklama Reklama

Legia pojechała do Krakowa, bo tam Szachtar rozgrywa swoje mecze domowe w Lidze Konferencji, poobijana. Od kilku tygodni trwa w stołecznym klubie pożar, a zapałki trzymają w rękach do spółki trener Edward Iordanescu i prezesi Legii.

Co się dzieje w Legii?

Pierwszy od dawna, przez rumuńskie media, daje do zrozumienia, że nie jest zadowolony z tego, co się dzieje przy Łazienkowskiej. Szczególne pretensje miał o sprzedaż kilku ważnych zawodników i późno dokonane wzmocnienia, narzekał na konieczność gry co trzy dni. Legia w Ekstraklasie zaczęła tracić punkty, a potem trener dolał oliwy do ognia, wystawiając przeciwko Samsunsporowi w Lidze Konferencji dziesięciu rezerwowych.

Tamten mecz Legia przegrała, a za chwilę dostała lanie od Górnika Zabrze. W przerwie na mecze kadry nie udało się niczego poprawić i warszawianie znów przegrali 1:3, tym razem z Zagłębiem Lubin.