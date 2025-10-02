Trzy zwycięstwa i porażka. Polskie drużyny zaczęły grę w Lidze Konferencji

Niektórzy mają coś do udowodnienia. Od początku sezonu mało szans dostaje Wojciech Urbański, więc w czwartkowy wieczór miał wielką ochotę do gry. Pokazywał się kolegom w każdej akcji, dobrze podawał i dryblował, czym napędzał ataki Legii. Kiedy wydawało się, że drużyna z Warszawy przejmie kontrolę nad meczem, straciła bramkę. Lewym skrzydłem popędził Anthony Musaba, nie zdążyli za nim ani Burch, ani Radovan Pankov i Samsunspor wyszedł na prowadzenie.

Legia przez cały mecz przeważała. Piłkarze Samsunsporu mieli problem, żeby wymienić cztery podania, bo gospodarze szybko odzyskiwali piłkę, ale z tego naporu niewiele wynikało. Dośrodkowania w pole karne na ogół zatrzymywały się na pierwszym obrońcy, a strzałów z dystansu brakowało.

W 65. minucie trener Iordanescu zrobił potrójną zmianę. Zszedł m.in. Kacper Urbański. Jeśli selekcjoner Jan Urban i Jacek Magiera przyjechali go oglądać, to powinni zanotować nazwisko tego drugiego Urbańskiego, który na początku drugiej połowy trafił nawet w słupek z dystansu.

Liga Konferencji. Jak zagrały Raków, Lech i Jagiellonia?

Lepiej jesień zaczął Raków, który wygrał 2:0 z Universitateą Craiova. Piłkarze Marka Papszuna przeważali od początku meczu, ale długo brakowało im szczęścia. Groźnie strzelali Jonatan Braut-Brunes, Oskar Repka i Michael Ameyaw, ale znakomicie bronił Pawło Isienko. Wreszcie na początku drugiej połowy szczęście dopisało Tomaszowi Pieńce. Dośrodkowanie Ameyawa przedłużył Karol Struski, a młody napastnik Rakowa z bliska trafił do siatki. Na 2:0 podwyższył Oskar Repka.

Europejski wieczór w Polsce dobrze zaczęły Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Olbrzymie wrażenie zrobiła zwłaszcza drużyna mistrzów Polski. Zawodnicy Nielsa Frederiksena grali w tym roku najpierw o Ligę Mistrzów, skąd wyrzuciła ich Crvena Zvezda Belgrad, potem o Ligę Europy, gdzie lepszy okazał się belgijski Genk. Liga Konferencji może wyglądać na puchar pocieszenia, ale tutaj poznaniacy będą mogli pokazać, że są solidnym, europejskim zespołem.