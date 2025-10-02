Trzy zwycięstwa i porażka. Polskie drużyny zaczęły grę w Lidze Konferencji

Aktualizacja: 03.10.2025 04:37 Publikacja: 02.10.2025 23:28
Legia – Samsunspor
Pierwszy pucharowy wieczór w Warszawie zaczął się efektownie. Kibice rozwinęli na Żylecie wielki transparent z orłem, pod którym był napis „Pride of Poland”, a potem rozpoczęli głośny doping. Zapowiadało się święto, trzeba było jeszcze tylko wygrać z Samsunsporem.
Można było mieć na to nadzieję, choć za piłkarzami Legii trudny okres. W ostatnim czasie zagrali z zespołami, które mierzą w tym sezonie co najmniej w miejsce na podium: Rakowem Częstochowa, Jagiellonią Białystok i Pogonią Szczecin, i żadnego z tych meczów nie przegrali.
Po takim maratonie trener Edward Iordanescu dał odpocząć piłkarzom, którzy grali najwięcej i zupełnie przebudował podstawową jedenastkę. Na ławce rezerwowych usiedli Steve Kapuadi, Jurgen Elitim, Paweł Wszołek, Wahan Biczachczjan i Mileta Rajović, a zamiast nich pojawili się: Marco Burch, Wojciech Urbański, Antonio Colak i Kacper Urbański. Trener Legii zamierza najwidoczniej mocno rotować składem tej jesieni, ale skoro klub wydał latem całkiem sporo pieniędzy, to nowi piłkarze muszą grać.
Niektórzy mają coś do udowodnienia. Od początku sezonu mało szans dostaje Wojciech Urbański, więc w czwartkowy wieczór miał wielką ochotę do gry. Pokazywał się kolegom w każdej akcji, dobrze podawał i dryblował, czym napędzał ataki Legii. Kiedy wydawało się, że drużyna z Warszawy przejmie kontrolę nad meczem, straciła bramkę. Lewym skrzydłem popędził Anthony Musaba, nie zdążyli za nim ani Burch, ani Radovan Pankov i Samsunspor wyszedł na prowadzenie.
Legia przez cały mecz przeważała. Piłkarze Samsunsporu mieli problem, żeby wymienić cztery podania, bo gospodarze szybko odzyskiwali piłkę, ale z tego naporu niewiele wynikało. Dośrodkowania w pole karne na ogół zatrzymywały się na pierwszym obrońcy, a strzałów z dystansu brakowało.
W 65. minucie trener Iordanescu zrobił potrójną zmianę. Zszedł m.in. Kacper Urbański. Jeśli selekcjoner Jan Urban i Jacek Magiera przyjechali go oglądać, to powinni zanotować nazwisko tego drugiego Urbańskiego, który na początku drugiej połowy trafił nawet w słupek z dystansu.
Lepiej jesień zaczął Raków, który wygrał 2:0 z Universitateą Craiova. Piłkarze Marka Papszuna przeważali od początku meczu, ale długo brakowało im szczęścia. Groźnie strzelali Jonatan Braut-Brunes, Oskar Repka i Michael Ameyaw, ale znakomicie bronił Pawło Isienko. Wreszcie na początku drugiej połowy szczęście dopisało Tomaszowi Pieńce. Dośrodkowanie Ameyawa przedłużył Karol Struski, a młody napastnik Rakowa z bliska trafił do siatki. Na 2:0 podwyższył Oskar Repka.
Europejski wieczór w Polsce dobrze zaczęły Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Olbrzymie wrażenie zrobiła zwłaszcza drużyna mistrzów Polski. Zawodnicy Nielsa Frederiksena grali w tym roku najpierw o Ligę Mistrzów, skąd wyrzuciła ich Crvena Zvezda Belgrad, potem o Ligę Europy, gdzie lepszy okazał się belgijski Genk. Liga Konferencji może wyglądać na puchar pocieszenia, ale tutaj poznaniacy będą mogli pokazać, że są solidnym, europejskim zespołem.
Zaczęli od rozbicia Rapidu Wiedeń 4:1, a mogli wygrać jeszcze wyżej, bo w pierwszej połowie Mikael Ishak nie wykorzystał rzutu karnego. Już po 45 minutach prowadzili 3:0, w drugiej spokojnie kontrolowali sytuację i kiedy Austriacy zdobyli honorową bramkę, natychmiast odpowiedzieli, dokładając czwarte trafienie. Błyszczał zwłaszcza Luis Palma, który strzelił pierwszą bramkę, a przy drugiej i trzeciej miał swój duży udział. Jeśli dalej będzie tak grał, to Lech będzie miał nową gwiazdę, a kibice w Poznaniu ulubieńca.
Lech, Legia, Jagiellonia i Raków zaczynają w czwartek rywalizację w Lidze Konferencji.
W Białymstoku kimś, na kogo zawsze można liczyć, jest Jesus Imaz. Nawet kiedy drużynie nie idzie, Hiszpan może wziąć sprawy w swoje ręce. Tak było w czwartek wieczorem. Jagiellonia miała teoretycznie najłatwiejszego rywala, czyli maltański Hamrun. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis, dwa razy gole dla Jagiellonii były anulowane po interwencji sędziów VAR, aż wreszcie Imaz ładnym strzałem z 17 metrów dał Jagiellonii zwycięstwo. Zespół z Białegostoku nie zachwycił, ale dopisał sobie trzy punkty, a w europejskich pucharach to jest najważniejsze.
