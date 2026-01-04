Reklama

Puchar Narodów Afryki. Czy u potencjalnego rywala Polaków na mundialu dojdzie do trzęsienia ziemi?

Po porażce z Mali w 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki Tunezyjczycy nie kryją rozczarowania. Na selekcjonera i piłkarzy spadła ostra krytyka.

Publikacja: 04.01.2026 16:50

Puchar Narodów Afryki. Czy u potencjalnego rywala Polaków na mundialu dojdzie do trzęsienia ziemi?

Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko

Łukasz Majchrzyk

Tunezja wprawdzie wyszła z grupy, ale w 1/8 finału na własne życzenie odpadła z Mali. Drużyna Samiego Trabelsiego przez większość meczu grała w przewadze, ale dopiero w 88. minucie strzeliła gola. Nie utrzymała prowadzenia, straciła bramkę w doliczonym czasie i odpadła po serii rzutów karnych.

Na reprezentację, która jest potencjalnym grupowym rywalem Polaków na mundialu, spadła ostra krytyka. Dostaje się piłkarzom za „brak zaangażowania i koncentracji”, a trenerowi za zbyt ostrożną grę i błędne, zdaniem mediów, zmiany, czyli zdjęcie z boiska Hannibala Mejbriego i Ismaela Gharbiego.

Wpadka Tunezji w Pucharze Narodów Afryki. Czy selekcjoner straci pracę?

Trabelsi był już krytykowany za taką taktykę po przegranym 2:3 spotkaniu z Nigerią. Jeden z dziennikarzy podczas konferencji prasowej zarzucił mu zbyt duży respekt wobec przeciwników. Pojawiały się też głosy, że błędem było trzymanie w pierwszej połowie na ławce rezerwowych napastnika Celticu Glasgow Sebastiana Tounektiego.

Nie wiadomo, czy porażka z Mali nie oznacza trzęsienia ziemi także w tunezyjskiej kadrze. Trabelsi już przed meczem grupowym z Tanzanią (1:1) mówił, że może się wycofać, kiedy poczuje, że się nie nadaje.

Czy Tunezja będzie silniejsza na mundialu? 

A przecież jeszcze nie tak dawno odczucia były inne. Tunezja awansowała na mundial, strzelając 22 gole i nie tracąc żadnego. Selekcjoner podkreśla, że uważna gra w obronie jest dla niego podstawą filozofii i przypomina, że jego drużyna ze względu na styl gry jest nazywana „Włochami Afryki”.

Na mistrzostwach świata Tunezja może być jednak silniejsza niż podczas Pucharu Narodów Afryki. W Europie mieszka spora tunezyjska diaspora, a federacja szuka piłkarzy, którzy chcą grać dla kraju przodków.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
