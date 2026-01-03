Reklama

Puchar Narodów Afryki. Dlaczego rząd Gabonu rozwiązał reprezentację i wyrzucił gwiazdy?

Po trzech porażkach w Pucharze Narodów Afryki pracę stracił selekcjoner reprezentacji Gabonu, drużyna została tymczasowo zawieszona, a kozłem ofiarnym stał się Pierre-Emerick Aubameyang.

Publikacja: 03.01.2026 16:35

Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang

Foto: PAP/EPA

Łukasz Majchrzyk

Gabon nie jest potentatem w afrykańskim futbolu. Nie grał nigdy w mistrzostwach świata, choć ostatnio był blisko, bo do bezpośredniego awansu zabrakło tej drużynie punktu, a potem uległa Nigerii w drugiej fazie eliminacji.

W poprzednim Pucharze Narodów Afryki Gabon nie wystąpił i teraz też nie mógł być uważany za faworyta grupy F, skoro za rywali miał reprezentacje Kamerunu i Wybrzeża Kości Słoniowej.

Puchar Narodów Afryki. Minister sportu Gabonu podjął radykalne kroki

Mimo to chyba w kraju uważano inaczej, a już na pewno czego innego spodziewał się rząd, skoro po odpadnięciu z turnieju minister sportu Simplice-Desire Mamboula zdecydował się na tak radykalne kroki. Może czarę goryczy przelał fakt, że reprezentacja straciła szanse na wyjście z grupy już po dwóch meczach.

Czytaj więcej

Puchar Narodów Afryki to turniej, którym ekscytuje się cały kontynent. Na zdjęciu kibice podczas mec
Plus Minus
Maroko na mundialu chce mieć największy stadion świata. Puchar Afryki to wstęp

W pierwszym spotkaniu Gabon przegrał 0:1 z Kamerunem, a potem uległ 2:3 przeciętnej drużynie Mozambiku. Na koniec, kiedy wydawało się, że wreszcie przyjdzie zwycięstwo lub chociaż remis z broniącym tytułu WKS, Gabon dał sobie wbić dwie bramki w końcówce i przegrał 2:3.

Reklama
Reklama

Minister w swoim oświadczeniu nazwał postawę drużyny „niehonorową” i stwierdził, że „rząd podjął decyzję o rozwiązaniu sztabu technicznego, zawieszeniu reprezentacji do odwołania oraz usunięciu z kadry zawodników Bruno Ecuele Mangi i Pierre'a-Emericka Aubameyanga”.

Czy FIFA zawiesi Gabon?

Napastnik Olympique Marsylia, a wcześniej także m.in. Arsenalu Londyn i Borussii Dortmund, odpowiedział na platformie X: „Myślę, że problemy reprezentacji są dużo głębsze niż moja skromna osoba”. Przedstawiciele rządu i kibice mogą mieć do Aubameyanga pretensje o to, że wyjechał ze zgrupowania już po drugim meczu, kiedy stało się jasne, że awans jest poza zasięgiem. Oficjalnym powodem opuszczenia kadry były problemy z udem i konieczność skonsultowania się z lekarzami klubowymi.

Czytaj więcej

Puchar Narodów Afryki. Czy gospodarze zdają egzamin?
Piłka nożna
Puchar Narodów Afryki. Czy gospodarze zdają egzamin?

Takie postępowanie Marsylii skrytykował były już selekcjoner Gabonu Thierry Mouyouma. – Ta pogarda musi się skończyć. Zawodnik został przebadany i dopuszczony do gry przez nasz personel medyczny i komisję medyczną CAF. Podczas meczów FIFA piłkarze są częścią swoich krajów. Proszę po prostu o szacunek dla naszej pracy, naszych decyzji i naszych ambicji – powiedział.

W Afryce ingerencja rządu w świat futbolu to dość częsta praktyka, na którą nie godzi się FIFA. W 2017 r. zawieszona została federacja Mali po tym, jak minister sportu rozwiązał jej komitet wykonawczy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Organizacje FIFA Puchar Narodów Afryki
Puchar Narodów Afryki. Czy gospodarze zdają egzamin?
Piłka nożna
Puchar Narodów Afryki. Czy gospodarze zdają egzamin?
Kazuyoshi Miura ma 58 lat - i nadal zawodowo gra w piłkę
Piłka nożna
Legenda japońskiego futbolu rozegra swój 41 sezon w zawodowej piłce
Sebastian Szymański to jeden z piłkarzy reprezentacji Polski, którzy w styczniu powinni podpisać kon
Piłka nożna
Mundial na horyzoncie. Piłkarze reprezentacji Polski nie chcą utknąć na ławce rezerwowych
Oskar Pietuszewski
Piłka nożna
Trzech Polaków w Porto? 17-letni talent z Jagiellonii może pobić rekord Ekstraklasy
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Harry Kane
Piłka nożna
Harry Kane osobowością roku. Rekord Roberta Lewandowskiego zagrożony
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama