Reklama

Puchar Narodów Afryki. Czy gospodarze zdają egzamin?

W fazie grupowej Pucharu Narodów Afryki obyło się bez niespodzianek. Do 1/8 finału awansowali faworyci i co najważniejsze: dalej gra gospodarz, czyli Maroko.

Publikacja: 02.01.2026 04:30

Puchar Narodów Afryki. Czy gospodarze zdają egzamin?

Foto: REUTERS/Stringer

Łukasz Majchrzyk

Rozkład sił w Afryce jest znany od dawna. Faworytów na ogół zawsze trzeba szukać wśród Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Nigerii, Senegalu, Republiki Południowej Afryki, Maroka, Egiptu czy Algierii.

Piłkarze tych drużyn grają w najlepszych, europejskich klubach i tam kultura futbolowa jest największa. Ostatnią sensację sprawiła Zambia, która triumfowała w 2012 r., ale potem wszystko wróciło do normy. Poprzednie trzy turnieje wygrały Algieria, Senegal oraz WKS i teraz te drużyny też grają dalej.

Kto awansował do 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki?

Algieria odniosła komplet zwycięstw, podobnie jak Nigeria. W pozostałych grupach silniejsze drużyny, jeśli traciły punkty, to raczej w bezpośrednich starciach. Egipt pokonał RPA 1:0. Zwycięzca grupy D Senegal zremisował 1:1 z Demokratyczną Republiką Konga, a w pozostałych meczach strzelał rywalom po trzy gole.

Najciekawiej było w grupie F, gdzie o pierwsze miejsce walczyły Kamerun i Wybrzeże Kości Słoniowej. W bezpośrednim meczu padł remis 1:1, a w ostatniej kolejce reprezentacja WKS zapewniła sobie zwycięstwo 3:2 w doliczonym czasie gry i do 1/8 finału awansowała z pierwszego miejsca dzięki lepszej różnicy bramek.

Dla gospodarzy oczywiście najważniejsze jest, że dalej gra ich reprezentacja. Maroko zaczęło od pokonania Komorów (2:0), potem był remis z Mali (1:1) i na koniec przekonujące zwycięstwo nad Zambią (3:0). Maroko długo czekało na ten turniej. Chce wykorzystać fakt, że może liczyć na doping kibiców i zdobyć puchar.

Reklama
Reklama

Taka szansa była już w 2015 r., ale na kilka miesięcy przed turniejem władze Maroka poprosiły o przesunięcie imprezy z powodu szalejącej epidemii. Ostatecznie turniej został przeniesiony do Gwinei Równikowej, a Maroko zostało zdyskwalifikowane.

Puchar Narodów Afryki. Próba generalna przed mundialem 2030

Od tego czasu wiele się jednak zmieniło, a ten kraj zaczyna coraz więcej znaczyć w światowym futbolu. Na ostatnim mundialu reprezentacja zajęła czwarte miejsce, po drodze wyrzucając Hiszpanię i Portugalię. Teraz rośnie kolejne świetne pokolenie – piłkarze Maroka zdobyli tytuł mistrzów świata do lat 20.

Puchar Narodów Afryki można nazwać próbą generalną przed mundialem, który Maroko będzie współorganizowało w 2030 r.. Wyremontowano dziewięć obiektów, a największe wrażenie robi Moulay Abdellah Complex, przebudowany zgodnie z najnowszymi standardami. Stadion w Rabacie mieści teraz 68 tys. widzów.

Czytaj więcej

Puchar Narodów Afryki to turniej, którym ekscytuje się cały kontynent. Na zdjęciu kibice podczas mec
Plus Minus
Maroko na mundialu chce mieć największy stadion świata. Puchar Afryki to wstęp

Marokańczycy mogą być dumni, a sam turniej przenosi Puchar Narodów Afryki w nową, cyfrową rzeczywistość. Kibice korzystają z aplikacji Yalla, której częścią jest tzw. Fan ID. Ten cyfrowy dokument został wprowadzony podczas mundiali w Rosji (2018) i Katarze (2022), umożliwia bezwizowy wjazd do kraju i posiadanie cyfrowych biletów. Na wysokości zadania stają też narodowe linie lotnicze Royal Air Maroc, które uruchomiły w trakcie PNA ponad 660 dodatkowych lotów.

To wszystko dzieje się w kraju, który zmaga się z problemami gospodarczymi. We wrześniu wybuchły olbrzymie zamieszki. W starciach z policją zginęły trzy osoby, a 28 zostało rannych. Cały kraj ma nadzieję, że reprezentacja da teraz Marokańczykom trochę radości.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Puchar Narodów Afryki
Kazuyoshi Miura ma 58 lat - i nadal zawodowo gra w piłkę
Piłka nożna
Legenda japońskiego futbolu rozegra swój 41 sezon w zawodowej piłce
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Sebastian Szymański to jeden z piłkarzy reprezentacji Polski, którzy w styczniu powinni podpisać kon
Piłka nożna
Mundial na horyzoncie. Piłkarze reprezentacji Polski nie chcą utknąć na ławce rezerwowych
Oskar Pietuszewski
Piłka nożna
Trzech Polaków w Porto? 17-letni talent z Jagiellonii może pobić rekord Ekstraklasy
Harry Kane
Piłka nożna
Harry Kane osobowością roku. Rekord Roberta Lewandowskiego zagrożony
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Materiał Promocyjny
Technologie, które dziś zmieniają biznes
Łukasz Tomczyk
Piłka nożna
Łukasz Tomczyk. Nowy trener Rakowa jak atrakcyjna sąsiadka
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama