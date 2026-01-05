Manchester United rozstaje się z Rubenem Amorimem

Aktualizacja: 05.01.2026 14:12 Publikacja: 05.01.2026 11:39
Ruben Amorim
Do zwolnienia menedżera doszło po wyjazdowym remisie „Czerwonych Diabłów” z Leeds United (1:1). Amorim pozostawia drużynę z Manchesteru na szóstym miejscu w tabeli Premier League. Do prowadzącego Arsenalu Londyn Manchester United traci 17 punktów.
Do zwolnienia menedżera przez Manchester United doszło po bardzo emocjonalnych wypowiedziach szkoleniowca na konferencji prasowej po meczu z Leeds. Amorim podkreślał, że przyszedł do Manchesteru United , by być menedżerem, a nie tylko trenerem, co było sugestią, że portugalski szkoleniowiec chce mieć większy wpływ na strategię budowy zespołu. – Wiem, że moje nazwisko to nie (Thomas) Tuchel czy (Antonio) Conte, nie nazywam się (Jose) Mourinho, ale jestem menedżerem Manchesteru United i tak będzie przez 18 miesięcy lub do czasu, kiedy zarząd zdecyduje się na zmianę – podkreślał (kontrakt Amorima wygasał za półtora roku).
Amorim to szósty menedżer Manchesteru United, który traci pracę od czasu, gdy drużynę w 2013 roku przestał prowadzić Alex Ferguson. Ferguson był menedżerem Manchesteru United przez 27 lat. Po nim „Czerwone Diabły” prowadzili: David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag i Amorim. Żaden jednak nie potrafił nawiązać do sukcesów z czasów Fergusona.
Amorim poprowadził Manchester United w 63 meczach, w których odniósł 24 zwycięstwa, zanotował 18 remisów i 21 razy przegrał. W ostatnich pięciu meczach Premier League Manchester United wygrał tylko raz. BBC Sport podaje, że zarząd Manchesteru United miał zdecydować się na jego zwolnienie ponieważ nie widziano, by drużyna pod jego wodzą się rozwijała.
Amorim był menadżerem Manchesteru United od listopada 2024 roku. Jego największym sukcesem było dojście z drużyną z Old Trafford do finału Ligi Europy w sezonie 2024/2025 – na drodze do zdobycia trofeum drużynie z Manchesteru stanął wówczas londyński Tottenham, który dzięki wygranej 1:0 w rozgrywanym w Bilbao finale zapewnił sobie udział w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.
Poprzedni sezon Manchester United zakończył na 15. miejscu w tabeli. Był to najgorszy sezon Manchesteru United w lidze od sezonu 1973/1974, gdy „Czerwone diabły” pożegnały się z najwyższą klasą rozgrywkową.
Do momentu wyboru nowego menedżera Manchester United będzie prowadził Darren Fletcher. To on usiądzie na ławce „Czerwonych Diabłów” w środowym meczu przeciw Burnley.
Amorim przed przyjściem do Manchesteru United prowadził Sporting Lizbona.
