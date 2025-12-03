W lipcu ubiegłego roku Polska zgłosiła swoją kandydaturę do współorganizacji Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Nożnej w 2029 r. (UEFA Women’s EURO 2029). Rok później – w sierpniu – PZPN złożył zaś pełną dokumentację kandydatury.

W środę 3 grudnia podjęto decyzję – oficjalnie ogłoszono, kto zostanie gospodarzem wydarzenia.

Jest decyzja UEFA. Wiadomo, gdzie odbędą się piłkarskie mistrzostwa Europy kobiet

W środę ogłoszono gospodarza kolejnej edycji mistrzostw Europy kobiet w piłce nożnej – turniej zostanie rozegrany latem 2029 r. w Niemczech.

Polska walczyła o organizację Euro 2029 właśnie z Niemcami oraz wspólną kandydaturą Danii i Szwecji. Początkowo ubiegała się o to również Portugalia, jednak ostatecznie wycofała ona swoje zgłoszenie.

Polskie miasta, które zgłosiły gotowość do udziału w przygotowaniach UEFA Women’s EURO 2029 w ramach polskiej kandydatury, to: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Wrocław oraz Zabrze.