UEFA zdecydowała. Polska nie będzie gospodarzem Euro 2029 kobiet w piłce nożnej

W środę 3 grudnia Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował, gdzie w 2029 roku odbędą się piłkarskie mistrzostwa Europy kobiet. O organizację tego wydarzenia – już po raz drugi – starała się Polska.

Publikacja: 03.12.2025 16:45

Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Ada Michalak

W lipcu ubiegłego roku Polska zgłosiła swoją kandydaturę do współorganizacji Mistrzostw Europy Kobiet w Piłce Nożnej w 2029 r. (UEFA Women’s EURO 2029). Rok później – w sierpniu – PZPN złożył zaś pełną dokumentację kandydatury.

W środę 3 grudnia podjęto decyzję – oficjalnie ogłoszono, kto zostanie gospodarzem wydarzenia. 

Jest decyzja UEFA. Wiadomo, gdzie odbędą się piłkarskie mistrzostwa Europy kobiet 

W środę ogłoszono gospodarza kolejnej edycji mistrzostw Europy kobiet w piłce nożnej – turniej zostanie rozegrany latem 2029 r. w Niemczech. 

Polska walczyła o organizację Euro 2029 właśnie z Niemcami oraz wspólną kandydaturą Danii i Szwecji. Początkowo ubiegała się o to również Portugalia, jednak ostatecznie wycofała ona swoje zgłoszenie.

Polskie miasta, które zgłosiły gotowość do udziału w przygotowaniach UEFA Women’s EURO 2029 w ramach polskiej kandydatury, to: Warszawa, Białystok, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Wrocław oraz Zabrze. 

Polska kandydowała wcześniej do organizacji mistrzostw Europy kobiet

W lipcu 2024 r. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że zgłosił kandydaturę federacji do organizacji mistrzostw Europy kobiet, zaplanowanych na 2029 r.. – Chcemy tu, w Polsce, stworzyć wyjątkowe święto piłki nożnej kobiet. Jest to istotny element ogólnej strategii federacji. Jeden z czterech jej priorytetów – mówił wówczas Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN). 

Zgodnie z wymogami UEFA gospodarzami turnieju mogą być maksymalnie dwa sąsiadujące ze sobą kraje, dysponujące jednym stadionem mogącym zgromadzić 50 tys. widzów, trzema o pojemności 30 tys. i czterema na więcej niż 20 tys. widzów. Łącznie gospodarz musi zapewnić osiem stadionów umożliwiających rozgrywki na naturalnej nawierzchni.

Polska już wcześniej kandydowała do organizacji mistrzostw Europy kobiet, jednak wówczas Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował, że odbędą się one w Szwajcarii.

Jak wyglądał wybór gospodarza?

Wyboru gospodarza dokonał Komitet Wykonawczy UEFA. 20 jego członków – z szefem UEFA Aleksandrem Ceferinem na czele – zapoznało się z raportem oceniającym kandydatury, przygotowanym przez europejską federację. Każda z kandydatur miała także kilka minut na prezentację oraz kilka minut na odpowiedź na pytania.

Głosowanie było tajne – by zwyciężyć już w pierwszej turze, należało otrzymać bezwzględną większość głosów, czyli 50 proc. plus jeden. W ewentualnej drugiej turze – z udziałem dwóch najlepiej ocenionych wcześniej ofert – potrzebna była jedynie zwykła większość głosów.

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
