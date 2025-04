Remis Jagiellonii z Betisem Sewilla, a zwłaszcza wygrana Legii w Londynie nad Chelsea, to godne pożegnanie polskich ćwierćfinalistów z Ligą Konferencji. Ważniejsza od stylu odpadnięcia będzie jednak kontynuacja, a więc postawa przedstawicieli Ekstraklasy w kolejnych sezonach europejskich pucharów.

Nie tylko Lech. Polski schemat w europejskich pucharach: tąpnięcie po sukcesie

Dwa lata temu, wiosną 2023 r., Lech Poznań jako pierwszy polski klub dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. W nim najpierw przegrał aż 1:4 z Fiorentiną, by po 69 minutach rewanżu odrobić straty i prowadzić we Florencji 3:0. Skończyło się 3:2, co nie dało awansu, ale – tak jak teraz zrobiła to Legia – udało się pokonać znaną markę z wielkiej ligi. Poznaniacy nazbierali wtedy sporo punktów w rankingu klubowym UEFA, co dawało podstawy, by sądzić, że od tego momentu co sezon będą gościli w fazie grupowej Ligi Konferencji czy nawet Ligi Europy. Nic z tego – sezon 2023/2024 w wykonaniu Lecha był kompromitacją. Najpierw odpadł w eliminacjach Ligi Konferencji ze słowackim Spartakiem Trnawa (nawet nie w ostatniej rundzie), a potem w ogóle nie wywalczył awansu do europejskich pucharów. W czwartkowe wieczory, gdy kibice Legii i Jagiellonii mogli przeżywać kolejne europejskie zmagania, fanom w Poznaniu trudno było sobie znaleźć miejsce.

Co gorsze, w przypadku Lecha była to recydywa:

sezon 2022/2023 - ćwierćfinał Ligi Konferencji; lato 2023 – bez awansu do fazy grupowej oraz lato 2024 – bez gry w pucharach;

sezon 2020/2021 - faza grupowa Ligi Konferencji; lato 2021 - bez gry w pucharach;

sezon 2010/2011 - awans z grupy Ligi Europy po słynnych meczach z Juventusem i Manchesterem City; lato 2011 - bez gry w pucharach;

sezon 2008/2009 - awans z grupy Pucharu UEFA; lato 2009 - brak awansu do fazy grupowej.

A co jeszcze gorsze, problem braku kontynuacji nie dotyczy tylko klubu z Poznania. Raków Częstochowa, po przyzwoitej grze w fazie grupowej Ligi Europy jesienią 2023 r., w tym sezonie też przecież nie reprezentował Polski w pucharach. To zresztą szersze zjawisko.