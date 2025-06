Prywatny odrzutowiec i kilkunastoosobowa służba. Jak Cristiano Ronaldo stał się multimiliarderem

40-letni Ronaldo przedłużył umowę do 2027 roku, choć wydawało się, że może poszukać wyzwań w innym arabskim klubie, bo z Al-Nassr wciąż nie zdobył żadnego trofeum. Albo że wyjedzie do Ameryki, ewentualnie wróci do Europy.

Sam podsycał spekulacje, twierdząc po ostatnim meczu w sezonie, że zamknął pewien rozdział i dostaje oferty od uczestników klubowych mistrzostw świata. Pozostanie jednak w Al-Nassr, bo szejkowie zaproponowali warunki, jakim trudno się oprzeć.

Ile zarobi Cristiano Ronaldo?

Portugalczyk zarobi około 185 mln euro rocznie, co w przeliczeniu daje 15 mln miesięcznie, 3,8 mln tygodniowo i 550 tys. dziennie. Zostanie też mniejszościowym udziałowcem klubu (mówi się o 15 procentach wartych 38 mln) i będzie miał istotny głos przy podejmowaniu strategicznych decyzji oraz w sprawie polityki transferowej. Podobno dał już zielone światło na zatrudnienie trenera Jorge Jesusa.

O tym, że po zakończeniu kariery nie zamierza być szkoleniowcem, dyrektorem ani agentem, ale mógłby zostać właścicielem klubu, mówił już w grudniu podczas gali Globe Soccer Awards.