Puchary: Polskie zwycięstwa, ale nie wszyscy się cieszą

Jagiellonia zafundowała kibicom huśtawkę nastrojów
Piłkarze i trenerzy warszawskiej drużyny zapowiadali, że nie złożą broni i przez 90 minut będą walczyć o odrobienie strat z Larnaki. Klub wystosował specjalny apel do kibiców, a ci stawili się tłumnie przy Łazienkowskiej i od początku wspierali drużynę ogłuszającym dopingiem. Czuć było wiarę w sukces, choć wydawało się, że po porażce 1:4 na Cyprze Legia nie ma szans na awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy.
Pesymiści mieli mocne argumenty, bo trenerowi Edwardowi Iordanescu „rozsypał się” cały środek pomocy. Za kartki nie mógł grać Bartosz Kapustka, od kilku tygodni pauzował Jurgen Elitim, a kontuzji w ligowym meczu z GKS Katowice doznał Claude Goncalves. Iordanescu przebudował skład, wystawił dwóch napastników Jean Pierre’a Nsame i Miletę Rajovicia i obaj zdobyli po bramce. Rajović powinien dołożyć jeszcze dwa trafienia.
Mistrzowie Polski sprawili piłkarzom Crvenej Zvezdy sporo kłopotów i zremisowali na wyjeździe 1:1...
Tuż przed przerwą mógł podwyższyć na 3:0, a w 60. minucie znów wlać nadzieję w serca kibiców. Kilka minut wcześniej gospodarze stracili bramkę w niegroźnej sytuacji. W tamtej akcji nie popisali się Ruben Vinagre i Steve Kapuadi, a obrona była najsłabszą formacją Legii w tym meczu. Artur Jędrzejczyk dostał żółtą kartkę już w 15. sekundzie i kilka razy interweniował bardzo niepewnie. Błędy popełniał też Jan Ziółkowski.
Legia walczyła do końca, miała jeszcze kilka okazji na gola, zwłaszcza po tym, jak jeden z piłkarzy AEK Larnaka dostał drugą żółtą kartkę, ale z każdą kolejną minutą nadzieja, że może się udać, jakby gasła. Teraz zostaje walka o Ligę Konferencji Europy.
Na szczęście do końca w swoją siłę wierzył Raków Częstochowa. Przed tygodniem piłkarze Marka Papszuna mieli przewagę, ale nie potrafili jej wykorzystać, fatalnie pudłując. Jakby kłopotów było mało, to jeszcze z gry wypadł Jonatan Braut Brunes. Podobno Norweg obraził się, bo Marek Papszun nie pozwolił mu zjeść tortu urodzinowego, który przed pierwszym meczem wręczyli Brunesowi koledzy z drużyny.
Raków w rewanżu znów miał przewagę, ale na szczęście strzelał gole. Najpierw bramkę tuż przed przerwą po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zdobył Peter Barath, i straty zostały odrobione. W drugiej połowie było mnóstwo nerwów i przerw w grze. Dobrze grał Tomasz Pieńko. Młody napastnik w 73. minucie został sfaulowany w polu karnym, a chwilę później gola zdobył Lamine Diaby-Fadiga. Raków o fazę ligową Ligi Konferencji Europy zmierzy się z Ardą Kyrdżali, która pokonała Żalgiris Kowno.
Dalej gra też Jagiellonia, która zafundowała kibicom huśtawkę nastrojów. Pierwszy mecz wygrała 1:0, w drugim strzeliła dwa gole do przerwy, żeby w samej końcówce stracić dwie bramki i drżeć o końcowy wynik. W kolejnej rundzie Jagiellonia zmierzy się z Hajdukiem Split lub Dinamo Tirana.
