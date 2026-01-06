Reklama

Złoty Orzeł dla Domena Prevca. Jak z Turniejem Czterech Skoczni pożegnał się Kamil Stoch?

Niespodzianki nie było. Domen Prevc triumfatorem Turnieju Czterech Skoczni – dziesięć lat po zwycięstwie brata Petera. Ostatni konkurs w Bischofshofen wygrał jednak Austriak Daniel Tschofenig.

Publikacja: 06.01.2026 19:19

Domen Prevc

Domen Prevc

Foto: PAP/Grzegorz Momot

Tomasz Wacławek

Po konkursie w Innsbrucku wiadomo było, że Prevc nie zdobędzie w tym roku wielkiego szlema, czyli nie wygra wszystkich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Szansę na powtórzenie wyczynu Svena Hannawalda, Kamila Stocha i Ryoyu Kobayashiego odebrał mu w Austrii Japończyk Ren Nikaido, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata. Wyprzedził Prevca ledwie o 0,5 pkt.

Turniej Czterech Skoczni. Kto wygrał w Bischofshofen?

Kto wie, może to dodatkowo zmobilizowało Słoweńca, bo we wtorek w Bischofshofen znów bił się o wygraną. Już w serii KO poleciał najdalej (138 m) i objął prowadzenie, choć nieznaczne (0,8 pkt), przed Ryoyu Kobayashim (137 m).

Do ostatniego konkursu Prevc przystępował z ponad 40-punktową przewagą nad drugim w klasyfikacji Austriakiem Janem Hoerlem. To dawało mu spory komfort. W drugiej serii poleciał jeszcze dalej (138,5 m), ale przegrał z Tschofenigiem, który wylądował poza 140 m.

Już przed konkursem w Bischofshofen wiedzieliśmy, że w drugiej serii zobaczymy co najmniej dwóch Polaków, bo Dawid Kubacki mierzył się w rundzie KO z Kamilem Stochem, a Paweł Wąsek z Maciejem Kotem. Wewnętrzną rywalizację wygrali Stoch (127 m, Kubacki – 122 m) i Kot (127,5 m, Wąsek – 119,5 m).

Kamil Stoch. 20 lat z Turniejem Czterech Skoczni

Dla Stocha było to popołudnie wyjątkowe. W końcu żegnał się z turniejem, który wygrywał trzykrotnie (2017, 2018, 2021). Startował tu przez dwie dekady, debiutował, gdy jego kolegi z kadry, Kacpra Tomasiaka, nie było jeszcze na świecie. 129,5 m w drugiej serii wystarczyło na 18. miejsce.

Teraz, już w najbliższy weekend, Stoch przeżyje moment być może najbardziej wzruszający – pożegna się z kibicami w Zakopanem.

W czołowej dziesiątce zabrakło tym razem Tomasiaka. Nasz młody skoczek bez problemów pokonał Włocha Alexa Insama (124,5 m), uzyskując 129,5 m, ale przez błąd przy lądowaniu był daleko. W drugiej serii się poprawił (131,5 m), co dało mu awans na 19. pozycję. Lepiej skoczył też Kot (133 m), który w Bischofshofen okazał się najlepszy z Polaków – 17.

Tomasiak 74. Turniej Czterech Skoczni zakończył na 12. miejscu, Stoch był 19., a Kot – 25.

Źródło: rp.pl

