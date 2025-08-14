Reklama

Skandal podczas meczu Rakowa. Prezydent reaguje na zachowanie kibiców z Izraela

Podczas meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa w ramach eliminacji do Ligi Konferencji kibice z Izraela wywiesili na trybunie transparent z napisem „Murderers since 1939” (Mordercy od 1939 - ang.). Głos w tej sprawie zabrał prezydent Karol Nawrocki, a reakcji ze strony UEFA domaga się m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Publikacja: 14.08.2025 23:35

Piłkarze Rakowa Częstochowa i Maccabi Hajfa po meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Macca

Piłkarze Rakowa Częstochowa i Maccabi Hajfa po meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa

Foto: PAP/Waldemar Deska

p.mal

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie incydenty miały miejsce podczas meczu pomiędzy Maccabi Hajfa a Rakowem Częstochowa?
  • Jakie reakcje wywołało zachowanie kibiców izraelskich na meczu z Rakowem Częstochowa?
  • Jakie stanowisko zajął prezydent Karol Nawrocki w sprawie skandalicznych transparentów?
  • Jakie działania zapowiedział prezes PZPN Cezary Kulesza w odpowiedzi na incydent?
  • Jaka była reakcja polityków na skandaliczne zachowanie kibiców Maccabi Hajfa?

W czwartek piłkarze Rakowa Częstochowa mierzyli się na wyjeździe z Maccabi Hajfa w meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Izraela z powodu sytuacji w kraju swoje mecze rozgrywa w węgierskim Debreczynie.

Przed tygodniem piłkarze Marka Papszuna mieli przewagę, ale nie potrafili jej wykorzystać, fatalnie pudłując. Mecz przegrali 0:1. Jakby kłopotów było mało, to jeszcze z gry wypadł Jonatan Braut Brunes. 

Raków w rewanżu znów miał przewagę, ale na szczęście strzelał gole. Najpierw bramkę tuż przed przerwą po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zdobył Peter Barath i straty zostały odrobione. W drugiej połowie było mnóstwo nerwów i przerw w grze. Dobrze grał Tomasz Pieńko. Młody napastnik w 73. minucie został sfaulowany w polu karnym, a chwilę później gola zdobył Lamine Diaby-Fadiga. Raków o fazę ligową Ligi Konferencji Europy zmierzy się z Ardą Kyrdżali, która pokonała Żalgiris Kowno.

Czytaj więcej

Jagiellonia zafundowała kibicom huśtawkę nastrojów
Piłka nożna
Puchary: Trzy polskie zwycięstwa, ale nie wszyscy się cieszą
Skandal podczas meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa

Podczas meczu na trybunie zajmowanej przez kibiców z Izraela pojawił się skandaliczny transparent „Murderers since 1939” (Mordercy od 1939 – ang.).

Transparent wisiał na trybunach także po meczu, gdy zawodnicy Maccabi podeszli do sektora zajmowanego przez kibiców swojego klubu.

„Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - napisał prezydent Karol Nawrocki.

„Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi – Raków.” - wskazał prezes PZPN Cezary Kulesza.

„Nie ma akceptacji dla skandalicznego zachowania izraelskich kibiców wobec Polek i Polaków. Oczekujemy błyskawicznej i jednoznacznej reakcji UEFA. W trybie pilnym wystąpimy o wyciągnięcie konsekwencji wobec izraelskiego klubu. Areny sportu nie są miejscem propagowania kłamstw.” - przekazał minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Głos w sprawie zachowania kibiców Maccabi zabrał też szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu el. Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu..” – napisał.

„Zabójcy 60 tysięcy osób, w tym 18 tysięcy dzieci od 2023 roku. Kibice Rakowa mają rację. Izrael morduje, a świat milczy. Żadne kłamliwe żydowskie transparenty tego nie przykryją.” – skomentował Sławomir Mentzen.

„Absolutna dzicz. Powinni mieć zakaz wjazdu do Polski i zakazy stadionowe. To na początek.” – napisał Dominik Tarczyński.

„Hańba! Każdy z nędznych prowokatorów powinien otrzymać zakaz wjazdu do Polski, a klub powinien być wyrzucony z rozgrywek UEFA.” – napisał Mateusz Morawiecki.

„Obrzydliwe, skrajnie antypolskie zachowanie. Niezależnie od opcji politycznej powinniśmy dziś mówić jednym głosem – to przekroczenie jakichkolwiek granic! Potrzebna jest PILNA i stanowcza reakcja rządu. To czas, żeby D. Tusk wyszedł poza twitterowe pohukiwania.” – skomentował Michał Dworczyk.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Miejsca Regiony Azja Izrael

