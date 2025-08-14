Z tego artykułu dowiesz się: Jakie incydenty miały miejsce podczas meczu pomiędzy Maccabi Hajfa a Rakowem Częstochowa?

Jakie reakcje wywołało zachowanie kibiców izraelskich na meczu z Rakowem Częstochowa?

Jakie stanowisko zajął prezydent Karol Nawrocki w sprawie skandalicznych transparentów?

Jakie działania zapowiedział prezes PZPN Cezary Kulesza w odpowiedzi na incydent?

Jaka była reakcja polityków na skandaliczne zachowanie kibiców Maccabi Hajfa?

W czwartek piłkarze Rakowa Częstochowa mierzyli się na wyjeździe z Maccabi Hajfa w meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Zespół z Izraela z powodu sytuacji w kraju swoje mecze rozgrywa w węgierskim Debreczynie.

Reklama Reklama

Przed tygodniem piłkarze Marka Papszuna mieli przewagę, ale nie potrafili jej wykorzystać, fatalnie pudłując. Mecz przegrali 0:1. Jakby kłopotów było mało, to jeszcze z gry wypadł Jonatan Braut Brunes.

Raków w rewanżu znów miał przewagę, ale na szczęście strzelał gole. Najpierw bramkę tuż przed przerwą po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zdobył Peter Barath i straty zostały odrobione. W drugiej połowie było mnóstwo nerwów i przerw w grze. Dobrze grał Tomasz Pieńko. Młody napastnik w 73. minucie został sfaulowany w polu karnym, a chwilę później gola zdobył Lamine Diaby-Fadiga. Raków o fazę ligową Ligi Konferencji Europy zmierzy się z Ardą Kyrdżali, która pokonała Żalgiris Kowno.