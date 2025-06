Paul Pogba wraca po dyskwalifikacji za doping. Zagra w jednej drużynie z Polakiem

Pogba został przyłapany na dopingu we wrześniu 2023 roku. Miał pozytywny wynik testu na obecność testosteronu.

Reklama

Mistrzowi świata (2018) groziła czteroletnia dyskwalifikacja, ale odwołał się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). Bronił się, że nigdy świadomie lub celowo nie przyjmował żadnych zakazanych substancji, a przepisany przez lekarza suplement diety nie wpływał na poprawę wyników.

Paul Pogba na dopingu. Dlaczego skrócono mu karę?

Apelacja została częściowo uwzględniona. CAS argumentował, że chociaż Francuz “nie był bez winy i jako profesjonalny piłkarz powinien był zachować większą ostrożność”, to nie zrobił tego celowo. Karę skrócono do 18 miesięcy.

Ta decyzja uratowała karierę Pogby, bo w marcu skończył już 32 lata. Dyskutowano, czy znajdzie się w Europie chętny, by jeszcze go zatrudnić, czy nie będzie musiał wyjechać do Arabii Saudyjskiej, skąd miał lukratywne oferty, albo w inne egzotyczne miejsce.