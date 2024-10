Paul Pogba nie brał celowo dopingu. Kiedy i gdzie wróci do gry?

Karę skrócono do 18 miesięcy. Pogba będzie mógł wrócić do gry w marcu 2025 roku, a do treningów już w styczniu. „Koszmar wreszcie się skończył. Znów mogę podążać za swoimi marzeniami” - napisał piłkarz w oświadczeniu.

Dlaczego Paul Pogba nie wróci do Juventusu?

Nie będzie ich raczej realizował w Turynie. Dobrze zorientowany w sprawach transferowych włoski dziennikarz Fabrizio Romano twierdzi, że piłkarz osiągnie porozumienie z Juventusem w kwestii rozwiązania kontraktu i będzie mógł rozpocząć poszukiwania nowego klubu. „Pogba uważa, że nowy początek byłby najlepszą opcją dla jego kariery” - informuje Romano.

Po powrocie z Manchesteru United do Juventusu Pogba zagrał tylko w 12 meczach, a na boisku spędził ledwie 212 minut. Później, zanim został zawieszony, leczył kontuzję.

Mimo ostatnich problemów propozycji z pewnością mu nie zabraknie. Pytanie brzmi, czy zatrudnić się go zdecyduje jeszcze jakiś czołowy europejski klub z lig wielkiej piątki, czy będzie skazany na wybieranie między ofertami z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych.