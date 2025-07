Naukowcy ostrzegają przed upałami. Czy Amerykanie są przygotowani na mundial?

Tylko obiekty w Vancouver i Mexico City nie budzą zastrzeżeń – tutaj temperatura i wilgotność nie przekraczają bezpiecznego poziomu (tzw. wskaźnik WBGT). W Dallas, Houston i Miami od razu można założyć lejący się z nieba żar, choć w przypadku teksańskich stadionów sytuację ratuje to, że są wyposażone w systemy klimatyzacji. W takich warunkach cierpieć będą nie tylko piłkarze i sędziowie, ale też kibice, tym bardziej że na wielu obiektach nie ma zadaszeń.

Doktor Donal Mullan radzi, żeby zrezygnować z meczów rozgrywanych wczesnym popołudniem, bo wtedy jest najgoręcej, zwłaszcza w Miami i Monterrey. Profesor Mike Tipton z Uniwersytetu w Portsmouth, specjalizujący się we wpływie wysokich temperatur na organizm człowieka, idzie o krok dalej i wzywa, żeby finał na stadionie MetLife w New Jersey rozpocząć o godzinie 9 rano. Postulat wydaje się słuszny, bo piłkarze graliby w normalnych warunkach, ale raczej nie uda się go przeprowadzić, choćby z tego powodu, że trudno byłoby wpuścić o tak wczesnej porze na trybuny 82 tysiące kibiców.

Ani jeden, ani drugi postulat nie ma większych szans na realizację. Mundial będzie oglądany na całym świecie i FIFA musi tak wyznaczyć godziny transmisji, żeby mogły ją śledzić miliardy ludzi. Mecze, zaplanowane na wschodnim wybrzeżu o godzinie 15, zaczną się w Europie około 20-21, więc w najlepszym czasie antenowym. Trudno byłoby je przesunąć na godziny przedpołudniowe, bo wielu ludzi będzie jeszcze wtedy w pracy.

Nie można też zrezygnować z trzech spotkań dziennie. Przy 48 uczestnikach turnieju trzeba rozegrać aż 104 mecze, a turniej jest zaplanowany na pięć tygodni i już raczej za późno na zmiany. FIFA może za to przychylnym okiem spojrzeć na inną propozycję.

Doktor Gouttebarge podczas tej samej konferencji prasowej postulował wydłużenie przerwy w meczu do 20 minut, co pomoże piłkarzom. Jeśli ta propozycja przejdzie, to zwiększy potencjalny czas reklamowy, ale jednocześnie będzie to oznaczało, że dłużej na słońcu będą przebywać kibice.