Aktualizacja: 14.10.2025 16:18 Publikacja: 14.10.2025 15:10
Od 2020 r. selekcjonerem reprezentacji Republiki Zielonego przylądka jest Pedro Leitao Brito.
Foto: EPA/LEGNAN KOULA
Kilka miesięcy temu historyczny awans świętowały Jordania i Uzbekistan. Teraz dołączyła do nich Republika Zielonego Przylądka, czyli kolejna reprezentacja, która nie mogłaby marzyć o mundialu, gdyby nie szeroko otwarte drzwi przez FIFA.
Światowa federacja piłkarska, decydując się na zwiększenie liczby uczestników turnieju (z 32 do 48), myślała właśnie o daniu szansy takim drużynom. Położony na Atlantyku afrykański archipelag liczy nieco ponad pół miliona mieszkańców. Dotąd mniejszym krajem, który miał swojego przedstawiciela na mundialu, była tylko 400-tys. Islandia (w 2018 r.). Pod względem powierzchni to jednak Republika Zielonego Przylądka (nieco ponad 4000 km²) dzierży pierwszeństwo, wyprzedzając Trynidad i Tobago, który grał na mundialu 2006.
Ta była portugalska kolonia w tym roku obchodziła 50. rocznicę uzyskania niepodległości. Nic dziwnego, że większość piłkarzy „Błękitnych Rekinów” (taki przydomek ma zespół) gra na co dzień lub kiedyś grała w portugalskich klubach. Tak jak liderzy: 39-letni bramkarz Vozinha (Chaves), dwa lata młodszy obrońca Stopira (Torreense) oraz pomocnicy Yannick Semedo (Farense) i napastnik Dailon Livramento (Casa Pia). Najbardziej znany jest chyba jednak Ryan Mendes, który występował we Francji (Le Havre, Lille), a teraz – w Turcji (Kocaelispor).
Czytaj więcej
Kibice reprezentacji Polski patrzą już nie tylko na jej wyniki w eliminacjach mundialu 2026, ale...
Większość zawodników przyszła na świat za granicą. Livramento, czyli najlepszy strzelec drużyny w kwalifikacjach, urodził się w Rotterdamie.
– Jesteśmy na całym świecie. To wspaniałe, co możemy wspólnie osiągnąć – mówi BBC obrońca Roberto „Pico” Lopes, który urodził się z kolei w Dublinie i gra w Shamrock Rovers. – Mój ojciec pochodzi z wyspy Sao Nicolau. Wyjechał, gdy miał 16 lat – dodaje. Jego ojciec był kucharzem na promach obsługujących Irlandię, nim na stałe osiadł w Dublinie.
Czytaj więcej
Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban stawiał na stabilizację składu i do tej pory, jeś...
Pierwsze powołanie Lopes dostał za pośrednictwem serwisu LinkedIn. – Założyłem profil, gdy byłem na studiach, ale nigdy do niego nie zaglądałem. Otrzymałem wiadomość od ówczesnego trenera Ruiego Aguasa, ale napisał do mnie po portugalsku. Pomyślałem, że to spam i nie zwróciłem na nią uwagi. A potem, jakieś dziewięć miesięcy później, odpisał mi: »Cześć Roberto, czy miałeś okazję przemyśleć to, co ci powiedziałem« – wspominał Lopes. Nie znał portugalskiego, bo nie posługiwano się nim w domu, kiedy dorastał.
Od 2020 r. selekcjonerem kadry jest Pedro Leitao Brito, znany jako Bubista. 55-letni trener sam w przeszłości grał w reprezentacji i – tak jak większość jego zawodników – próbował sił w Portugalii.
Pierwszy międzynarodowy mecz Republika Zielonego Przylądka rozegrała w 1978 r. Cztery lata później powstała tamtejsza federacja, a w 1986 r. dołączyła do rodziny FIFA. Na debiut w Pucharze Narodów Afryki reprezentacja czekała aż do 2013 r. i od razu dotarła do ćwierćfinału (ten sukces powtórzyła dwa lata temu).
Czytaj więcej
Zwycięstwo nad Litwą daje Polsce niemal pewne drugie miejsce w grupie i prawo do gry w barażach o...
Jej awans na mistrzostwa świata to nie przypadek. Pokonała w grupie m.in. silny Kamerun, w siedmiu z dziesięciu meczów nie straciła bramki.
Tradycji sportowych Kabowerdeńczycy nie mają. Pierwszy medal olimpijski zdobyli dopiero przed rokiem w Paryżu. Wywalczył go bokser David de Pina (brąz w kategorii muszej). Może w przyszłym roku o niespodziankę postarają się piłkarze. Ale nawet jeśli z USA, Kanady i Meksyku wrócą szybko do domu, mundial będzie dla nich na pewno niezapomnianą przygodą.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kilka miesięcy temu historyczny awans świętowały Jordania i Uzbekistan. Teraz dołączyła do nich Republika Zielonego Przylądka, czyli kolejna reprezentacja, która nie mogłaby marzyć o mundialu, gdyby nie szeroko otwarte drzwi przez FIFA.
Światowa federacja piłkarska, decydując się na zwiększenie liczby uczestników turnieju (z 32 do 48), myślała właśnie o daniu szansy takim drużynom. Położony na Atlantyku afrykański archipelag liczy nieco ponad pół miliona mieszkańców. Dotąd mniejszym krajem, który miał swojego przedstawiciela na mundialu, była tylko 400-tys. Islandia (w 2018 r.). Pod względem powierzchni to jednak Republika Zielonego Przylądka (nieco ponad 4000 km²) dzierży pierwszeństwo, wyprzedzając Trynidad i Tobago, który grał na mundialu 2006.
Kibice reprezentacji Polski patrzą już nie tylko na jej wyniki w eliminacjach mundialu 2026, ale też na potencja...
Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban stawiał na stabilizację składu i do tej pory, jeśli nie musiał,...
Polacy pokonali w Kownie Litwinów 2:0 i zrobili wielki krok w stronę marcowych baraży do przyszłorocznego mundia...
Polska ma lepszych piłkarzy, ale to nie gwarantuje, że przyjedzie i zabierze trzy punkty. Będziemy robić wszystk...
Zwycięstwo w towarzyskim meczu z Nową Zelandią nie ma większego znaczenia, ale powinno dobrze wpłynąć na polskic...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas