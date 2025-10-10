Aktualizacja: 10.10.2025 09:23 Publikacja: 10.10.2025 04:23
Edgaras Jankauskas
Foto: AFP
Najprościej odpowiedzieć, że strzelając jedną bramkę więcej niż przeciwnik. A zupełnie serio, jeśli będziemy grali z Polską pięć meczów, to Polska pięć razy będzie miała lepszych zawodników, ale że wygra pięć razy, to już takie pewne nie jest. Pamiętamy choćby ostatni mecz w Warszawie, który mógł się skończyć inaczej, czy bezbramkowy remis w 2016 r.. Brakuje nam wielu rzeczy, ale staramy się je kompensować pracowitością, zespołowością, dyscypliną gry.
Takie drużyny jak Polska zawsze muszą zwyciężać, ale nie zgodzę się, że my nie musimy. Gramy w domu, przed naszymi kibicami, którzy dają nam duże wsparcie i siłę. Bardzo dawno nie wygraliśmy, czekamy na to zwycięstwo, w każdym meczu o nie walczymy. Nie ma się co spierać o to, że Polska jest silniejsza, ale na naszym boisku w tych eliminacjach nikt nie miał łatwo i wasza reprezentacja też nie będzie mieć.
Czytaj więcej
Nikt nie lubi takich meczów jak ten z Litwą. Na papierze jesteśmy faworytem, ale już spotkanie w...
Byłoby czymś nielogicznym, gdybyśmy nagle zaczęli ogrywać Holandię, Polskę, Finlandię. Nie ma ku temu argumentów. Nasza liga nie stała się silniejsza, piłkarze nie wyjechali do topowych klubów. Ale w meczach reprezentacji dają z siebie wszystko i dlatego przeciwko nam trudno się gra. O Warszawie mówiłem, przegraliśmy, ale Polsce było bardzo ciężko. Z Finlandią i z Holandią u siebie odrobiliśmy dwa gole straty. Z Finami dało to remis, pozytywny rezultat, ale z Pomarańczowymi, zespołem o wiele wyższej klasy, nie pozwoliło zapunktować. To nie były mecze do jednej bramki od pierwszej do ostatniej minuty, w których od początku wszystko było jasne. Myślę, że w każdym z tych spotkań mogliśmy osiągnąć lepszy wynik. Jeśli piłkarze, kibice, dziennikarze, także przeciwnicy mówią, że mecz mógł skończyć się inaczej, to o czymś to już świadczy, widać jakiś postęp.
Patrząc przez pryzmat ligi, która ma przedstawiciela w fazie zasadniczej Ligi Konferencji, czy klubów, w których grają zawodnicy, Malta nie jest od nas gorsza. W meczu u siebie nie miałem do dyspozycji najsilniejszego składu, brakowało nam aż dziewięciu zawodników. Obiektywnie analizując statystyki, przebieg gry, to były dwa równe mecze równych drużyn. Konsekwencją były remisowe rezultaty.
Edgaras Jankauskas, selekcjoner reprezentacji Litwy
Tu nie ma żadnych sekretów, pracujemy głównie nad stroną mentalną. Jeśli chodzi o tę fizyczną, to czasu jest bardzo mało, aczkolwiek tyle samo, ile mają Polacy, czyli w praktyce dwa dni i mecz. W ciągu dwóch dni niczego nowego tych zawodników nie nauczę. Specyfika reprezentacji opiera się na tym, co piłkarze potrafią i jak przyjeżdżają przygotowani. Najważniejsze, żeby byli maksymalnie wypoczęci, by w meczu pracowali na maksimum, dali z siebie wszystko. Innej drogi dla reprezentacji Litwy nie ma.
To nasz największy problem. Szczególnie, że nasi kluczowi zawodnicy w ostatnim czasie bardzo mało grali w klubach, a bez tego trudno się przygotować. Gvidas Gineitis w poprzednim miesiącu zagrał w Torino 15 minut. Takich piłkarzy jest więcej, a są i tacy, którzy nawet w lidze litewskiej nie zagrali dostatecznej liczby minut, by być na swoim optymalnym poziomie. I dlatego głównym zadaniem naszego sztabu jest przygotować zawodników mentalnie, gotowych na 100 proc., by nie spalili się na myśl, że czekają ich mecze z drużynami z wyższej półki, gdy tymczasem przez miesiąc zagrali raptem dwie połowy. Oczywiście piłkarze sami też muszą potrafić się mobilizować, utrzymywać pozytywne nastawienie.
Czytaj więcej
Mój powrót do reprezentacji Polski nie miałby sensu, bo tylko namieszałbym w głowie trenerowi i z...
Kučys doznał bardzo poważnej kontuzji. Niestety wróci na boisko dopiero w przyszłym roku. To dla nas olbrzymia strata, bo to napastnik, który wszedł na poziom, na jakim atakującego na Litwie nie mieliśmy dawno.
Myślę, że u was na każdego brakującego jest dwóch, trzech graczy podobnego poziomu, którzy mogą go zastąpić. Nie będę zaprzeczał, że Zalewski to jeden z waszych najlepszych piłkarzy, ale są inni w świetnej formie, choćby Jakub Kamiński czy Matty Cash.
Oczywiście słyszałem o konflikcie między waszym trenerem a kapitanem, ale – co chyba zrozumiałe – nie mam wystarczających informacji z wnętrza ekipy, żeby wyrażać jakąś poważną opinię. Rozumiem, że klimat w zespole był niezdrowy, a przegrana z Finlandią postawiła kropkę nad „i”. Na ile słyszałem, teraz zawodnicy są zadowoleni, zespół jest zjednoczony, piłkarze lubią trenera, chcą grać dla niego i swojego kraju, co pokazały dobre mecze we wrześniu. Nam oczywiście to nie jest na rękę, rywal przyjedzie do Kowna w dobrych nastrojach, spodziewam się Polski w jej optymalnej formie.
Nie lubię liczyć punktów przed meczem. Jasne, że remis z Polską to dobry wynik, ale zawsze chce się wziąć maksimum. A czy możemy pokonać Polskę? Wierzę, że tak, ale musi się na to złożyć wiele korzystnych składowych. Polska, co już przyznałem, ma lepszych piłkarzy, ale to nie gwarantuje, że przyjedzie i zabierze trzy punkty. Będziemy robić wszystko, by zostały w Kownie.
Czytaj więcej
Do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku pozostało jeszcze osiem miesięcy, ale znamy coraz...
Kilka lat temu powiedziałbym, że w ogóle tego nie widzę. Teraz mam nadzieję. Mamy kilku bardzo młodych chłopaków z potencjałem, by trafić i grać w zespole liczącym się w Lidze Mistrzów. Gineitis będzie znakomity, ale na razie ma 20 lat, nie ma jeszcze pewnego miejsca w pierwszym składzie Torino, wchodzi na zmiany, nie zawsze gra. Kučys podobnie, potencjał na świetnego napastnika, ale na razie gra w Słowenii. Będzie lepszy ode mnie, ale kiedy trafi do silniejszej ligi. Wtedy i reprezentacja na tym zyska.
Edgaras Jankauskas, selekcjoner reprezentacji Litwy
Sporo potrafię, więcej niż dzień dobry i do widzenia. Chciałbym się nauczyć dobrze waszego języka. Moja mama urodziła się w Łoździejach, kilka kilometrów od Polski. Można tam było oglądać w polskiej telewizji „Bolka i Lolka”. W tym rejonie wszyscy mają polskie korzenie, i ja pewnie trochę też, moi pradziadkowie ze strony mamy nazywali się Trochimowicz.
Mecz Litwa – Polska w niedzielę o 20.45 w TVP 1 i TVP Sport
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najprościej odpowiedzieć, że strzelając jedną bramkę więcej niż przeciwnik. A zupełnie serio, jeśli będziemy grali z Polską pięć meczów, to Polska pięć razy będzie miała lepszych zawodników, ale że wygra pięć razy, to już takie pewne nie jest. Pamiętamy choćby ostatni mecz w Warszawie, który mógł się skończyć inaczej, czy bezbramkowy remis w 2016 r.. Brakuje nam wielu rzeczy, ale staramy się je kompensować pracowitością, zespołowością, dyscypliną gry.
Zwycięstwo w towarzyskim meczu z Nową Zelandią nie ma większego znaczenia, ale powinno dobrze wpłynąć na polskic...
Nowa Zelandia, z którą Polacy spotkają się w czwartek towarzysko w Chorzowie, zapewniła już sobie awans na przys...
Do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku pozostało jeszcze osiem miesięcy, ale znamy coraz więcej finalist...
Memphis Depay, najskuteczniejszy strzelec reprezentacji Holandii w historii, nie znajdzie się w podstawowym skła...
Nikt nie lubi takich meczów jak ten z Litwą. Na papierze jesteśmy faworytem, ale już spotkanie w Warszawie pokaz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas