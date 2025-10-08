Gra o mundial. Kto jest już pewny udziału, a kto może awansować jeszcze w październiku

Aktualizacja: 08.10.2025 16:39 Publikacja: 08.10.2025 15:08
Prezydent FIFA Gianni Infantino i trofeum zwycięzcy Mistrzostw Świata FIFA 2026
Foto: REUTERS/Kylie Cooper
Od tej edycji FIFA zdecydowała się powiększyć turniej i zaprasza do udziału aż 48 zespołów, a to daje szansę debiutu reprezentacjom, które do tej pory mundial mogły oglądać jedynie w telewizji. Oczywiście, z urzędu miejsce przypada gospodarzom, a przyszłoroczne mistrzostwa zorganizują aż trzy kraje Ameryki Północnej: Kanada, Meksyk i USA.
Do podziału zostało więc 45 miejsc, a do września już 15 reprezentacji zdołało sobie zapewnić awans. Bardzo szybko z zadaniem uwinęli się Japończycy, którzy są potęgą w azjatyckim futbolu. Awans świętowali już 20 marca, zanim w ogóle zaczęły się eliminacje w strefie europejskiej, po zwycięstwie 2:0 nad reprezentacją Bahrajnu. Wcześniej piłkarze Hajime Moriyasu wygrali pięć z sześciu meczów kwalifikacyjnych, jedyne punkty tracąc po remisie z Australią 1:1.
Australijczycy od 2006 r. grają w strefie azjatyckiej i idzie im całkiem nieźle. W czerwcu zapewnili sobie awans na szósty z rzędu mundial, ogrywając w Jeddah 2:1 Arabię Saudyjską. Oprócz tych dwóch drużyn z Azji, do Ameryki Północnej wybierają się jeszcze, tradycyjnie już, Iran (czwarty awans z rzędu) i Korea Południowa. Ta ostatnia reprezentacja awans wywalczyła już 11. raz z rzędu. Jest też powiew świeżości, bo po raz pierwszy na mistrzostwa świata pojadą piłkarze z Jordanii oraz Uzbekistanu.
Czytaj więcej
Nikt nie lubi takich meczów jak ten z Litwą. Na papierze jesteśmy faworytem, ale już spotkanie w...
Jeszcze w październiku dołączą do nich kolejne dwie drużyny, zwycięzcy dwóch miniturniejów. W Katarze zagrają, oprócz gospodarzy, także Zjednoczone Emiraty Arabskie i Oman, a w Arabii Saudyjskiej jeszcze Indonezja i Irak.
Na mistrzostwa świata po latach przerwy wracają piłkarze Nowej Zelandii, którzy ostatni raz grali w 2010 r., i, co ciekawe, nie ponieśli wtedy porażki, zaliczając w grupie remisy z Włochami, Słowacją i Paragwajem. Reprezentacja Nowej Kaledonii, którą drużyna Nowej Zelandii ograła 3:0 w kwalifikacjach, ma jeszcze szanse wywalczyć awans w turnieju interkontynentalnym.
Dla Paragwajczyków przyszłoroczny mundial także będzie powrotem na wielką scenę. Awans zapewnili sobie, remisując 0:0 z Ekwadorem. Oprócz nich ze strefy Ameryki Południowej zakwalifikowali się już mistrzowie świata Argentyńczycy, Brazylijczycy (grali na wszystkich mundialach do tej pory), Ekwadorczycy, Kolumbijczycy i Urugwajczycy. Boliwia zagra w barażach międzykontynentalnych.
Mamy też pierwszych uczestników mistrzostw świata z Afryki. To Maroko i Tunezja. Już niedługo do tego grona mogą dołączyć pierwsze zespoły z Europy. Ze Starego Kontynentu na mundial pojedzie 16 reprezentacji, w tym zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Drużyny z drugich miejsc, uzupełnione czterema najlepszymi ekipami z Ligi Narodów, zagrają w dwuetapowych barażach.
Czytaj więcej
Mój powrót do reprezentacji Polski nie miałby sensu, bo tylko namieszałbym w głowie trenerowi i z...
Awans już w październiku mogą świętować: Chorwacja, Francja, Słowacja, Szwajcaria, Anglia, Norwegia, Portugalia i Hiszpania.
Na pewno losy awansu nie rozstrzygną się w grupie G, w której gra Polska. Biało-czerwoni powalczą w niedzielę na wyjeździe o punkty z Litwą.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od tej edycji FIFA zdecydowała się powiększyć turniej i zaprasza do udziału aż 48 zespołów, a to daje szansę debiutu reprezentacjom, które do tej pory mundial mogły oglądać jedynie w telewizji. Oczywiście, z urzędu miejsce przypada gospodarzom, a przyszłoroczne mistrzostwa zorganizują aż trzy kraje Ameryki Północnej: Kanada, Meksyk i USA.
Do podziału zostało więc 45 miejsc, a do września już 15 reprezentacji zdołało sobie zapewnić awans. Bardzo szybko z zadaniem uwinęli się Japończycy, którzy są potęgą w azjatyckim futbolu. Awans świętowali już 20 marca, zanim w ogóle zaczęły się eliminacje w strefie europejskiej, po zwycięstwie 2:0 nad reprezentacją Bahrajnu. Wcześniej piłkarze Hajime Moriyasu wygrali pięć z sześciu meczów kwalifikacyjnych, jedyne punkty tracąc po remisie z Australią 1:1.
Memphis Depay, najskuteczniejszy strzelec reprezentacji Holandii w historii, nie znajdzie się w podstawowym skła...
Nikt nie lubi takich meczów jak ten z Litwą. Na papierze jesteśmy faworytem, ale już spotkanie w Warszawie pokaz...
Mój powrót do reprezentacji Polski nie miałby sensu, bo tylko namieszałbym w głowie trenerowi i zabrał miejsce k...
FIFA i UEFA grają na zwłokę i robią wszystko, byle tylko nie podejmować decyzji o wykluczeniu Izraela z rozgrywe...
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na październikowe mecze z Nową Zelandią i Litwą. Zg...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas