Kadra na Nową Zelandię i Litwę. Bez niespodzianek, wracają Skóraś i Kozłowski

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na październikowe mecze z Nową Zelandią i Litwą. Zgrupowanie w Katowicach zaczyna się w poniedziałek.

Publikacja: 03.10.2025 13:24

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Tomasz Wacławek

Polskich piłkarzy czekają w przyszłym tygodniu dwa mecze. W czwartek zagrają towarzysko w Chorzowie z Nową Zelandią, a trzy dni później powalczą w Kownie z Litwą o punkty w eliminacjach mundialu.

Jan Urban na zgrupowanie w Katowicach zaprosił 25 zawodników. Już wcześniej było wiadomo, że nie przyjedzie Nicola Zalewski, który doznał kontuzji. Z powodu problemów zdrowotnych zabraknie także Adama Buksy.

Jan Urban powołał kadrę. Są głośne powroty

Nie ma nowych twarzy, choć sporo dyskutowało się o tym, czy to nie jest dobry moment, by Urban sprawdził już 17-letniego Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok, który we wrześniu błyszczał w reprezentacji młodzieżowej (trzy gole i asysta). Zwłaszcza że sprzyja temu sparing z Nową Zelandią.

Czytaj więcej

Droga Polski na mundial 2026. Kto może być rywalem w barażach?
Piłka nożna
Droga Polski na mundial 2026. Kto może być rywalem w barażach?

Pietuszewskiego nie ma, ale kilku zawodników wraca do kadry. To bramkarz Kacper Tobiasz, który wciąż nie zadebiutował w dorosłej reprezentacji, oraz pomocnicy Michał Skóraś i Kacper Kozłowski.

Skóraś latem przeszedł do KAA Gent i była to dobra decyzja. W czterech spotkaniach ligi belgijskiej zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Ostatni raz w kadrze zagrał podczas Euro 2024, w spotkaniu z Francją (1:1).

Czytaj więcej

Piotr Zieliński
Piłka nożna
Polska - Finlandia 3:1. Dobry wynik w odpowiednim momencie

Jeszcze dłużej na swoją szansę czeka Kozłowski, który nie był powoływany od dwóch lat, a ostatni występ w biało-czerwonej koszulce zanotował w 2021 r..

Polacy nadal w grze o mundial 2026

Mecz z Litwą nie będzie spacerkiem, co pokazało już spotkanie w Warszawie (1:0 po trafieniu Roberta Lewandowskiego w 81. minucie). Punkty w Kownie straciła Finlandia (2:2), a Holendrzy wygrali tam tylko 3:2.

Czytaj więcej

Robert Lewandowski
Piłka nożna
Polska - Finlandia. Zadanie wykonane

Po remisie z Holandią (1:1) i zwycięstwie nad Finlandią (3:1) Polacy wrócili do gry o mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Zajmują w tabeli drugie miejsce premiowane barażami. Mają tyle samo punktów, co prowadząca Holandia, ale jeden mecz rozegrany więcej.

Kadra na mecze z Nową Zelandią i Litwą

Bramkarze

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny)

Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)

Łukasz Skorupski (Bologna)

Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)

Obrońcy

Jan Bednarek (Porto)

Matty Cash (Aston Villa)

Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)

Jakub Kiwior (Porto)

Arkadiusz Pyrka (St. Pauli)

Przemysław Wiśniewski (Spezia)

Paweł Wszołek (Legia Warszawa)

Jan Ziółkowski (Roma)

Pomocnicy

Przemysław Frankowski (Rennes)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)

Jakub Kamiński (FC Köln)

Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)

Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)

Jakub Piotrowski (Udinese)

Michał Skóraś (KAA Gent)

Bartosz Slisz (Atlanta United)

Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł)

Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy

Robert Lewandowski (Barcelona)

Krzysztof Piątek (Al-Duhail)

Karol Świderski (Panathinaikos Ateny)

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Osoby Jan Urban Kacper Kozłowski Michał Skóraś reprezentacja Polski

