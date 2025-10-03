Kadra na Nową Zelandię i Litwę. Bez niespodzianek, wracają Skóraś i Kozłowski

Aktualizacja: 03.10.2025 15:03 Publikacja: 03.10.2025 13:24
Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban
Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz
Polskich piłkarzy czekają w przyszłym tygodniu dwa mecze. W czwartek zagrają towarzysko w Chorzowie z Nową Zelandią, a trzy dni później powalczą w Kownie z Litwą o punkty w eliminacjach mundialu.
Jan Urban na zgrupowanie w Katowicach zaprosił 25 zawodników. Już wcześniej było wiadomo, że nie przyjedzie Nicola Zalewski, który doznał kontuzji. Z powodu problemów zdrowotnych zabraknie także Adama Buksy.
Nie ma nowych twarzy, choć sporo dyskutowało się o tym, czy to nie jest dobry moment, by Urban sprawdził już 17-letniego Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok, który we wrześniu błyszczał w reprezentacji młodzieżowej (trzy gole i asysta). Zwłaszcza że sprzyja temu sparing z Nową Zelandią.
Pietuszewskiego nie ma, ale kilku zawodników wraca do kadry. To bramkarz Kacper Tobiasz, który wciąż nie zadebiutował w dorosłej reprezentacji, oraz pomocnicy Michał Skóraś i Kacper Kozłowski.
Skóraś latem przeszedł do KAA Gent i była to dobra decyzja. W czterech spotkaniach ligi belgijskiej zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty. Ostatni raz w kadrze zagrał podczas Euro 2024, w spotkaniu z Francją (1:1).
Jeszcze dłużej na swoją szansę czeka Kozłowski, który nie był powoływany od dwóch lat, a ostatni występ w biało-czerwonej koszulce zanotował w 2021 r..
Mecz z Litwą nie będzie spacerkiem, co pokazało już spotkanie w Warszawie (1:0 po trafieniu Roberta Lewandowskiego w 81. minucie). Punkty w Kownie straciła Finlandia (2:2), a Holendrzy wygrali tam tylko 3:2.
Po remisie z Holandią (1:1) i zwycięstwie nad Finlandią (3:1) Polacy wrócili do gry o mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Zajmują w tabeli drugie miejsce premiowane barażami. Mają tyle samo punktów, co prowadząca Holandia, ale jeden mecz rozegrany więcej.
Bramkarze
Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny)
Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)
Łukasz Skorupski (Bologna)
Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
Obrońcy
Jan Bednarek (Porto)
Matty Cash (Aston Villa)
Tomasz Kędziora (PAOK Saloniki)
Jakub Kiwior (Porto)
Arkadiusz Pyrka (St. Pauli)
Przemysław Wiśniewski (Spezia)
Paweł Wszołek (Legia Warszawa)
Jan Ziółkowski (Roma)
Pomocnicy
Przemysław Frankowski (Rennes)
Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin)
Jakub Kamiński (FC Köln)
Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)
Jakub Piotrowski (Udinese)
Michał Skóraś (KAA Gent)
Bartosz Slisz (Atlanta United)
Sebastian Szymański (Fenerbahce Stambuł)
Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
Napastnicy
Robert Lewandowski (Barcelona)
Krzysztof Piątek (Al-Duhail)
Karol Świderski (Panathinaikos Ateny)
