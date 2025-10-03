Kadra na Nową Zelandię i Litwę. Bez niespodzianek, wracają Skóraś i Kozłowski

Polskich piłkarzy czekają w przyszłym tygodniu dwa mecze. W czwartek zagrają towarzysko w Chorzowie z Nową Zelandią, a trzy dni później powalczą w Kownie z Litwą o punkty w eliminacjach mundialu.

Jan Urban na zgrupowanie w Katowicach zaprosił 25 zawodników. Już wcześniej było wiadomo, że nie przyjedzie Nicola Zalewski, który doznał kontuzji. Z powodu problemów zdrowotnych zabraknie także Adama Buksy.

Jan Urban powołał kadrę. Są głośne powroty

Nie ma nowych twarzy, choć sporo dyskutowało się o tym, czy to nie jest dobry moment, by Urban sprawdził już 17-letniego Oskara Pietuszewskiego z Jagiellonii Białystok, który we wrześniu błyszczał w reprezentacji młodzieżowej (trzy gole i asysta). Zwłaszcza że sprzyja temu sparing z Nową Zelandią.

Pietuszewskiego nie ma, ale kilku zawodników wraca do kadry. To bramkarz Kacper Tobiasz, który wciąż nie zadebiutował w dorosłej reprezentacji, oraz pomocnicy Michał Skóraś i Kacper Kozłowski.