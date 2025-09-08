Reklama

Droga Polski na mundial 2026. Kto może być rywalem w barażach?

Reprezentacja Polski po zwycięstwie z Finlandią i remisie z Holandią jest bardzo blisko co najmniej drugiego miejsca w swojej grupie eliminacji mistrzostw świata. Jak może wyglądać jej dalsza droga na mundial 2026? Kto już awansował na MŚ?

Publikacja: 08.09.2025 12:59

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Bartosz Nosal

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto może być rywalem Polski w barażach o miejsce na mistrzostwach świata?
  • Jakie są zasady awansu na mundial 2026 dla drużyn z Europy?
  • Jakie drużyny są już pewne udziału w mistrzostwach świata 2026?

Reprezentacja Polski z selekcjonerem Janem Urbanem wygrała 3:1 z Finlandią, co w połączeniu z remisem 1:1 z Holandią w Rotterdamie znacząco przybliża ją do gry co najmniej w barażach o mundial 2026. Jak wygląda dalsza droga Polski w walce o mistrzostwa świata?

Mecze Polski w eliminacjach MŚ – tabela i terminarz

Przypomnijmy najpierw dotychczasowe wyniki Polski w eliminacjach MŚ 2026:

  • Polska - Litwa 1:0
  • Polska - Malta 2:0
  • Finlandia - Polska 2:1
  • Holandia - Polska 1:1
  • Polska - Finlandia 3:1

A oto tabela „polskiej” grupy eliminacji mundialu: 

  • 1. Holandia 4 mecze – 10 punktów – bramki 14-3
  • 2. Polska 5 10 pkt 8-4
  • 3. Finlandia 5 7 pkt 6-8
  • 4. Litwa 5 3 pkt 5-7
  • 5. Malta 5 2 pkt 1-12

Co się musi stać, by Polska wygrała grupę i awansowała bezpośrednio na mundial? Samo ew. zwycięstwo w meczu Polska – Holandia (14 listopada w Warszawie) może drużynie Jana Urbana nie wystarczyć, bo przy równej liczbie punktów, najpierw liczony jest bilans bramkowy, a ten znacząco lepszy mają Holendrzy. To oznacza, że musieliby się oni potknąć również w którymś z trzech pozostałych spotkań (Malta na wyjeździe, Finlandia u siebie, Litwa u siebie), co wydaje się mało prawdopodobne.

Terminarz pozostałych meczów „polskiej” grupy:

  • czwartek 9 października: Finlandia – Litwa, Malta – Holandia (Polska gra wtedy towarzyski mecz z Nową Zelandią w Chorzowie)
  • niedziela 12 października: Holandia - Finlandia, Litwa - Polska
  • piątek 14 listopada: Finlandia - Malta, Polska - Holandia
  • poniedziałek 17 listopada: Malta - Polska, Holandia - Litwa

Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial? Zasady eliminacji

Wyniki eliminacji MŚ 2026 sprawiają, że bardzo prawdopodobny jest ponowny udział Polski w barażach (tzw. play-off) o turniej. W dwóch poprzednich przypadkach reprezentacja Polski wychodziła z nich zwycięsko – po pokonaniu Szwecji awansowała na mundial 2022 w Katarze, a po wyeliminowaniu Estonii i Walii – na Euro 2024. 

W przypadku mundialu 2026, bezpośredni awans z Europy uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Dwunastu „wicemistrzów” grupy razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajęły miejsca 3. (lub niższe), weźmie udział w barażach. Te szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał. 

Według profilu Football Mets Data na X, jako zwycięzcy grup bezpośredni awans na mundial uzyskają: Hiszpania, Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Austria, Portugalia, Chorwacja, Norwegia, Grecja, Belgia i Szwajcaria.

Z kolei w barażach powinna zagrać następująca szesnastka reprezentacji, podzielona na cztery koszyki (na ten moment): 

  • koszyk 1 - Włochy, Dania, Turcja, Ukraina
  • koszyk 2 - Walia, Szwecja, Serbia, Polska
  • koszyk 3 - Czechy, Węgry, Słowacja, Bośnia i Hercegowina
  • koszyk 4 (Liga Narodów) - Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Mołdawia

Koszyki te mają spore znaczenie.  Chodzi nie tylko o wskazanie gospodarzy meczów barażowych – utrzymanie przez Polskę koszyka 2 zapewni jej bycie gospodarzem półfinału play-off. Obecność w koszyku 2 pozwoli uniknąć już w półfinale potencjalnie najmocniejszych rywali, którymi mogą być Włochy, Dania, Turcja i Ukraina. Europejskie baraże o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r.

Które reprezentacje już awansowały na mundial 2026?

Przypomnijmy, że mundial 2026 zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:

  • Iran, Korea Południowa, Japonia, Uzbekistan, Jordania, Australia (AFC)
  • Maroko (CAF)
  • Argentyna, Ekwador, Brazylia, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj (CONMEBOL)
  • Nowa Zelandia (OFC)

Piłka Nożna Jan Urban reprezentacja Polski

e-Wydanie