Aktualizacja: 08.09.2025 17:46 Publikacja: 08.09.2025 12:59
Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz
Reprezentacja Polski z selekcjonerem Janem Urbanem wygrała 3:1 z Finlandią, co w połączeniu z remisem 1:1 z Holandią w Rotterdamie znacząco przybliża ją do gry co najmniej w barażach o mundial 2026. Jak wygląda dalsza droga Polski w walce o mistrzostwa świata?
Przypomnijmy najpierw dotychczasowe wyniki Polski w eliminacjach MŚ 2026:
A oto tabela „polskiej” grupy eliminacji mundialu:
Co się musi stać, by Polska wygrała grupę i awansowała bezpośrednio na mundial? Samo ew. zwycięstwo w meczu Polska – Holandia (14 listopada w Warszawie) może drużynie Jana Urbana nie wystarczyć, bo przy równej liczbie punktów, najpierw liczony jest bilans bramkowy, a ten znacząco lepszy mają Holendrzy. To oznacza, że musieliby się oni potknąć również w którymś z trzech pozostałych spotkań (Malta na wyjeździe, Finlandia u siebie, Litwa u siebie), co wydaje się mało prawdopodobne.
Czytaj więcej
Mecz z Finlandią był ważniejszy od tego z Holandią. Gdybyśmy przegrali, moglibyśmy pożegnać się z...
Terminarz pozostałych meczów „polskiej” grupy:
Wyniki eliminacji MŚ 2026 sprawiają, że bardzo prawdopodobny jest ponowny udział Polski w barażach (tzw. play-off) o turniej. W dwóch poprzednich przypadkach reprezentacja Polski wychodziła z nich zwycięsko – po pokonaniu Szwecji awansowała na mundial 2022 w Katarze, a po wyeliminowaniu Estonii i Walii – na Euro 2024.
W przypadku mundialu 2026, bezpośredni awans z Europy uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Dwunastu „wicemistrzów” grupy razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajęły miejsca 3. (lub niższe), weźmie udział w barażach. Te szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał.
Czytaj więcej
Władze światowej piłki, czyli FIFA, są trochę jak Mefistofeles z „Fausta”. Wiecznie pragnąc pieni...
Według profilu Football Mets Data na X, jako zwycięzcy grup bezpośredni awans na mundial uzyskają: Hiszpania, Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Austria, Portugalia, Chorwacja, Norwegia, Grecja, Belgia i Szwajcaria.
Z kolei w barażach powinna zagrać następująca szesnastka reprezentacji, podzielona na cztery koszyki (na ten moment):
Koszyki te mają spore znaczenie. Chodzi nie tylko o wskazanie gospodarzy meczów barażowych – utrzymanie przez Polskę koszyka 2 zapewni jej bycie gospodarzem półfinału play-off. Obecność w koszyku 2 pozwoli uniknąć już w półfinale potencjalnie najmocniejszych rywali, którymi mogą być Włochy, Dania, Turcja i Ukraina. Europejskie baraże o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r.
Przypomnijmy, że mundial 2026 zostanie rozegrany w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie między 11 czerwca (mecz otwarcia w Meksyku) a 19 lipca (finał w Nowym Jorku / New Jersey). Oprócz gospodarzy, udział w mistrzostwach świata już mają zapewniony następujące reprezentacje:
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Fernando Santos został zwolniony z posady selekcjonera reprezentacji Azerbejdżanu - poinformował sekretarz gener...
Mecz z Finlandią był ważniejszy od tego z Holandią. Gdybyśmy przegrali, moglibyśmy pożegnać się z nadziejami na...
W drugim meczu w roli selekcjonera Jan Urban odniósł pierwsze zwycięstwo. Wygrana 3:1 z Finlandią ustawia Polakó...
Polacy zremisowali w Rotterdamie 1:1 dzięki bramce Matty'ego Casha. Holendrów żegnały gwizdy. W niedzielę kluczo...
W czwartek Polska zagra z Holandią w eliminacjach mundialu. To jeden z tych rywali, którzy naszym zawodnikom śni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas