W przypadku mundialu 2026, bezpośredni awans z Europy uzyskują tylko zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Dwunastu „wicemistrzów” grupy razem z czterema najlepszymi zespołami z Ligi Narodów, które w eliminacjach zajęły miejsca 3. (lub niższe), weźmie udział w barażach. Te szesnaście zespołów zostanie podzielonych na cztery „ścieżki”, na mundial awansuje zwycięzca każdej z nich. Czyli, by awansować na mundial po barażach, trzeba wygrać najpierw półfinał, a następnie finał.

Według profilu Football Mets Data na X, jako zwycięzcy grup bezpośredni awans na mundial uzyskają: Hiszpania, Niemcy, Francja, Holandia, Anglia, Austria, Portugalia, Chorwacja, Norwegia, Grecja, Belgia i Szwajcaria.

Z kolei w barażach powinna zagrać następująca szesnastka reprezentacji, podzielona na cztery koszyki (na ten moment):

koszyk 1 - Włochy, Dania, Turcja, Ukraina

koszyk 2 - Walia, Szwecja, Serbia, Polska

koszyk 3 - Czechy, Węgry, Słowacja, Bośnia i Hercegowina

koszyk 4 (Liga Narodów) - Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Mołdawia

Koszyki te mają spore znaczenie. Chodzi nie tylko o wskazanie gospodarzy meczów barażowych – utrzymanie przez Polskę koszyka 2 zapewni jej bycie gospodarzem półfinału play-off. Obecność w koszyku 2 pozwoli uniknąć już w półfinale potencjalnie najmocniejszych rywali, którymi mogą być Włochy, Dania, Turcja i Ukraina. Europejskie baraże o mundial 2026 są zaplanowane na 26 i 31 marca 2026 r.