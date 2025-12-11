Ostatnie zmiany przepisów gry w piłkę nożną

Co ciekawe, przymiarki do podzielenia meczów na kwarty były już właśnie przed MŚ 1994 w USA. Na początku 1990 roku prezydent FIFA João Havelange przekonywał o „konieczności adaptacji do wymogów telewizyjnych” i proponował mecze w wymiarze czterech kwart po 25 minut gry. Zapędy reformatorskie zostały wzmocnione po mistrzostwach świata 1990 we Włoszech, podczas których średnia goli strzelonych na mecz była wyjątkowo niska. Wśród kolejnych pomysłów było m.in. powiększenie bramek oraz zmniejszenie liczby piłkarzy na boisku z 11 do 10 w jednej drużynie. Walter Gagg z FIFA proponował z kolei korzystanie z „efektywnego czasu gry”, a więc zegar miał być wyłączany, gdy piłka nie byłaby w grze – w tym ujęciu każda z połów miałaby trwać po 35 minuty (gry). Żadna z tych zmian nie weszła w życie, za to największy wpływ na zwiększenie liczby goli podczas mundialu 1994 mogło mieć przyznawanie trzech (a nie dwóch) punktów za zwycięstwo w fazie grupowej.

Podczas MŚ 1994 w USA wysokie temperatury były problemem też dlatego, że godziny spotkań ustalano pod telewidza w Europie, a więc w południowe godziny w Stanach. Przez to np. ok. 160 kibiców z objawami porażenia słonecznego musiało korzystać z pomocy medycznej przy okazji meczu Belgia – Maroko w Orlando. Reprezentant Belgii Marc Degryse narzekał w imieniu piłkarzy na FIFA i telewizje: „Jesteśmy tylko dodatkiem do transmisji”. Z kolei selekcjoner Irlandczyków Jackie Charlton kłócił się z sędziami, by w upale umożliwiali piłkarzom napić się wody. FIFA zgodziła się na to dopiero na mistrzostwach świata 2014 w Brazylii, a i do tego została zmuszona wyrokiem lokalnego sądu. Dziś szefowie FIFA sami stali się piewcami dodatkowych przerw w grze.

W ostatniej dekadzie w piłce nożnej zaszły też inne zmiany, które wcześniej przez długi czas wydawały się co najwyżej tematami do dyskusji. Choć dziś część z nich wydaje się oczywista, to - z różnych powodów – ich wprowadzanie w życie nie następowało.

Sędziowie podczas meczów korzystają już nie tylko z automatycznego systemu potwierdzającego strzelenie gola (przydatnego w razie wątpliwości, czy piłka przekroczyła całym swoim obwodem linię bramkową), ale przede wszystkim też z powtórek wideo i podpowiedzi osobnego zespołu VAR. Przesunięte o rok z powodu pandemii koronawirusa Euro 2020 było pierwszym wielkim turniejem reprezentacyjnym rozgrywanym w wielu, na dodatek niesąsiadujących ze sobą krajach. Liga Mistrzów została powiększona z 32 do 36 drużyn, a zamiast w grupach czterozespołowych rywalizacja opiera się na tzw. systemie szwajcarskim z jedną wielką tabelą. Rozbudowane z 32 do aż 48 reprezentacji będą też mistrzostwa świata, począwszy od tych tu omawianych, w 2026 r. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. A w perspektywie czeka mundial 2030 rozłożony na aż trzy kontynenty – głównymi gospodarzami będą Hiszpania, Maroko i Portugalia, a z okazji stulecia mistrzostw świata pierwsze trzy mecze odbędą się w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju. W końcu, latem tego roku pierwszy raz w formule z 32 ekipami zostały rozegrane Klubowe Mistrzostwa Świata, a FIFA zaprosiła na nie Inter Miami w składzie z Leo Messim, de facto na zasadzie tzw. dzikiej karty, od której do tej pory futbol raczej skutecznie się bronił.