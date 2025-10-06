„Bez odpowiedniej koncentracji będziemy mieli problemy". Jan Urban o meczu z Litwą

Aktualizacja: 06.10.2025 19:08 Publikacja: 06.10.2025 18:57
Polacy rozegrają w tym tygodniu dwa mecze: towarzyski z Nową Zelandią w Chorzowie (czwartek), a trzy dni później w Kownie z Litwą o punkty w eliminacjach mundialu 2026.
W pierwszym z tych spotkań Jan Urban będzie miał więc okazję do przeglądu kadr. Dwa wrześniowe mecze, pierwsze w roli selekcjonera, zaczynał tym samym składem.
– Damy szansę tym, którzy grali mniej. Nie wiem, ile dokładnie będzie zmian, mogę powiedzieć tylko, że będzie ich sporo. Szanujemy przeciwników, będziemy chcieli wygrać, ale wiemy, które spotkanie jest ważniejsze, a na pewno nie będzie tam łatwo o punkty. Bez odpowiedniej koncentracji będziemy mieli problemy. Litwini mają mniej punktów niż powinni mieć – zaznacza Urban.
Przed lekceważeniem przeciwnika przestrzega także kapitan Robert Lewandowski, który w Warszawie strzelił Litwinom jedynego gola.
– Od nas będzie zależało, jak ten mecz będzie wyglądał. Pokazało to także spotkanie Litwy z Holandią. Mam nadzieję, że rywal nie będzie miał okazji rozwinąć skrzydeł – mówi napastnik Barcelony. – Z Nową Zelandią też chcemy rozegrać dobry mecz. To będzie dobry test. Zakwalifikowali się już na mundial. Widać, że potrafią grać w piłkę.
Urbana cieszą wrześniowe spotkania z Holandią (1:1) i Finlandią (3:1), ale nie ukrywa, że drużynę czeka sporo pracy. – Zagraliśmy nieźle z Holendrami, ale potrzebowaliśmy szczęścia, by wywieźć punkt. Jednak na to szczęście sobie zapracowaliśmy. Finów pokonaliśmy zasłużenie, ale jest wiele rzeczy do poprawy – podkreśla.
Selekcjoner przed nikim nie zamyka drzwi do kadry. Przyznaje, że w kręgu zainteresowań jest 17-letni Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok, który na razie zaproszenia na zgrupowanie nie otrzymał.
– Mówiłem już przy innej okazji, że go podziwiam, jestem zaskoczony jego postawą w Ekstraklasie i europejskich pucharach. Gra dojrzale w tak młodym wieku, ale trzeba przypilnować, by nie grał za dużo. To kwestia dyskusji, czy już teraz powinien dostać szansę. Moim zdaniem to nie jest jeszcze ten moment, ale robi wszystko, by na to powołanie zasłużyć – twierdzi selekcjoner.
