„Bez odpowiedniej koncentracji będziemy mieli problemy". Jan Urban o meczu z Litwą

Polacy rozegrają w tym tygodniu dwa mecze: towarzyski z Nową Zelandią w Chorzowie (czwartek), a trzy dni później w Kownie z Litwą o punkty w eliminacjach mundialu 2026.

W pierwszym z tych spotkań Jan Urban będzie miał więc okazję do przeglądu kadr. Dwa wrześniowe mecze, pierwsze w roli selekcjonera, zaczynał tym samym składem.

W czwartek Polska – Nowa Zelandia. Będą zmiany

– Damy szansę tym, którzy grali mniej. Nie wiem, ile dokładnie będzie zmian, mogę powiedzieć tylko, że będzie ich sporo. Szanujemy przeciwników, będziemy chcieli wygrać, ale wiemy, które spotkanie jest ważniejsze, a na pewno nie będzie tam łatwo o punkty. Bez odpowiedniej koncentracji będziemy mieli problemy. Litwini mają mniej punktów niż powinni mieć – zaznacza Urban.

Przed lekceważeniem przeciwnika przestrzega także kapitan Robert Lewandowski, który w Warszawie strzelił Litwinom jedynego gola.