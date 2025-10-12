Litwa – Polska 0:2. Sebastian Szymański bohaterem, baraże na wyciągnięcie ręki

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były kluczowe wydarzenia w meczu Polska – Litwa?

Jak wynik meczu wpływa na szanse Polski w kontekście baraży do mundialu?

Jakie znaczenie miał wcześniejszy mecz Holandia – Finlandia dla reprezentacji Polski?

Wychodząc na boisko w Kownie, Polacy znali już wynik meczu w Amsterdamie, niezwykle ważnego dla losów wyścigu o wyjazd na przyszłoroczny mundial.

Reklama Reklama

Holendrzy szybko zapewnili sobie zwycięstwo, do przerwy prowadzili z Finami 3:0 po bramkach Donyella Malena, Virgila van Dijka oraz Memphisa Depaya z rzutu karnego. W końcówce gola dołożył jeszcze Cody Gakpo.

Litwa – Polska. Baraże o mundial 2026 coraz bliżej

Taki rezultat sprawia, że Holandia umocniła się na prowadzeniu w grupie G i bezpośredni awans ma na wyciągnięcie ręki. Wyprzedzić ją będzie ciężko, choć do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze w listopadzie.

Z drugiej strony porażka Finlandii powoduje, że Polacy są prawie pewni udziału w marcowych barażach. Dzięki pokonaniu Litwy mają trzy punkty przewagi nad Finami, a przed sobą jeszcze mecze z Holandią na własnym stadionie i Maltą na wyjeździe (Finlandii pozostanie spotkanie z tą drugą ekipą).