Europa ma pierwszego uczestnika mundialu 2026. Anglicy straszą rywali

Znamy już 28 z 48 finalistów przyszłorocznego mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Awans wywalczyła też pierwsza drużyna z Europy. To Anglicy, którzy odnieśli komplet sześciu zwycięstw.

Publikacja: 15.10.2025 16:10

Anglicy odnieśli komplet sześciu zwycięstw

Anglicy odnieśli komplet sześciu zwycięstw

Foto: PAP/EPA

Tomasz Wacławek

We wtorek do grona szczęśliwców, którzy zapewnili sobie bilety na mistrzostwa w USA, Kanadzie i Meksyku, dołączyło sześć kolejnych reprezentacji. Z Azji – Katar i Arabia Saudyjska, z Afryki – Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej i RPA, które zagra w turnieju po 16 latach przerwy (w 2010 r. było gospodarzem), a z Europy – Anglia.

Ci ostatni, finaliści Euro 2024, dokonali tego w znakomitym stylu, pokonując 5:0 Łotwę na wyjeździe. To było ich szóste zwycięstwo w tych eliminacjach, bilans bramkowy 18:0 działa na wyobraźnię.

Kiedy Anglicy przegrali ostatni mecz w eliminacjach mundialu?

Thomas Tuchel stworzył maszynę do wygrywania, choć tak naprawdę weryfikacja, na ile mocni są Anglicy, przyjdzie dopiero podczas mundialu, gdy trzeba będzie się mierzyć z przeciwnikami silniejszymi niż Serbowie czy Albańczycy.

„Mimo doskonałego bilansu Anglii daleko do ideału. Tuchel wciąż ma wiele do przepracowania, przede wszystkim blokadę psychologiczną związaną z najdłuższym oczekiwaniem na trofeum” – pisze brytyjski dziennik „Independent”.

Od 2020 r. selekcjonerem reprezentacji Republiki Zielonego przylądka jest Pedro Leitao Brito.
Piłka nożna
Republika Zielonego Przylądka zadebiutuje na mundialu. Rekiny płyną do Ameryki
Już podczas swojej pierwszej konferencji Tuchel opowiadał, że Anglicy muszą przekroczyć pewną granicę, by sięgnąć wreszcie po mistrzostwo świata. Mówił też ostatnio, że nie robi castingu na najbardziej utalentowanych zawodników, tylko buduje zespół. Niemiec ma bogactwo wyboru, Anglii nie brakuje zdolnych graczy, ale kluczem do sukcesu jest zapanowanie nad ich ego i dobra atmosfera w szatni.

Tuchel chciałby też większego wsparcia w narodzie. Kilka dni temu, po meczu z Walią na Wembley, narzekał na doping. W Rydze doczekał się odpowiedzi kibiców. „Thomasie Tuchelu, czy jesteśmy dla Ciebie wystarczająco głośni?” „Tuchel, daj nam piosenkę”, „Śpiewamy, kiedy chcemy” – niosło się z trybun podczas spotkania z Łotwą.

– Trochę oberwałem, ale uznałem to za całkiem kreatywne. To brytyjski humor i dam sobie z tym radę – przyznał selekcjoner Anglików, którzy przedłużyli do 37 serię meczów bez porażki w eliminacjach mundialu (ta passa trwa już 16 lat). Lepsi byli tylko Hiszpanie – nie przegrali 66 spotkań z rzędu.

Kiedy losowanie grup mundialu 2026?

W Europie do rozdania pozostało jeszcze 15 biletów na mundial. W listopadzie w ślady Anglików powinni pójść Portugalczycy, Francuzi, Hiszpanie, Holendrzy, Austriacy, Szwajcarzy, Norwegowie, Belgowie i Chorwaci.

Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial 2026? Scenariusze walki o awans
Piłka nożna
Z kim Polska może zagrać w barażach o mundial 2026? Scenariusze walki o awans

Wszystkich finalistów poznamy dopiero po marcowych barażach, w których najprawdopodobniej zagrają Polacy. Ale już 5 grudnia w Waszyngtonie odbędzie się losowanie grup, więc piłkarze Jana Urbana jeszcze przed decydującymi o awansie meczami będą wiedzieli, z kim przyjdzie im się zmierzyć w przypadku sukcesu.

Kto już awansował na mundial 2026

Azja
Australia, Arabia Saudyjska, Iran, Japonia, Jordania, Katar, Korea Południowa, Uzbekistan

Afryka
Algieria, Egipt, Ghana, Maroko, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Senegal, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej

Ameryka Południowa
Argentyna, Brazylia, Ekwador, Kolumbia, Paragwaj, Urugwaj

Oceania
Nowa Zelandia

Europa
Anglia


USA, Kanada i Meksyk mają zapewniony udział w turnieju jako gospodarze

Piłka Nożna mundial

