Europa ma pierwszego uczestnika mundialu 2026. Anglicy straszą rywali

We wtorek do grona szczęśliwców, którzy zapewnili sobie bilety na mistrzostwa w USA, Kanadzie i Meksyku, dołączyło sześć kolejnych reprezentacji. Z Azji – Katar i Arabia Saudyjska, z Afryki – Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej i RPA, które zagra w turnieju po 16 latach przerwy (w 2010 r. było gospodarzem), a z Europy – Anglia.

Ci ostatni, finaliści Euro 2024, dokonali tego w znakomitym stylu, pokonując 5:0 Łotwę na wyjeździe. To było ich szóste zwycięstwo w tych eliminacjach, bilans bramkowy 18:0 działa na wyobraźnię.

Kiedy Anglicy przegrali ostatni mecz w eliminacjach mundialu?

Thomas Tuchel stworzył maszynę do wygrywania, choć tak naprawdę weryfikacja, na ile mocni są Anglicy, przyjdzie dopiero podczas mundialu, gdy trzeba będzie się mierzyć z przeciwnikami silniejszymi niż Serbowie czy Albańczycy.

„Mimo doskonałego bilansu Anglii daleko do ideału. Tuchel wciąż ma wiele do przepracowania, przede wszystkim blokadę psychologiczną związaną z najdłuższym oczekiwaniem na trofeum” – pisze brytyjski dziennik „Independent”.