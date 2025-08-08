Aktualizacja: 08.08.2025 14:24 Publikacja: 08.08.2025 11:40
Jerzy Brzęczek
Reprezentacja Polski do lat 21 w czerwcu wystąpiła w mistrzostwach Europy w swojej kategorii wiekowej. Start w Euro U-21 na Słowacji był jednak bardzo nieudany: Polacy przegrali 1:2 z Gruzją, 0:5 z Portugalią i 1:4 z Francją. W ten sposób drużyna Adama Majewskiego zatarła dobre wrażenie, które wywarła w eliminacjach, gdy m.in. zremisowała 3:3 z Niemcami w Łodzi. PZPN w dniu pierwszego meczu Polski na Słowacji (11 czerwca) ogłosił przedłużenie umowy z Adamem Majewskim do 2027 r. Jak się okazuje, te ustalenia są już nieaktualne i w kolejnym cyklu eliminacyjnym zespół poprowadzi inny trener.
Adam Majewski na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21 zastąpił Michała Probierza, który 20 września 2023 r. został selekcjonerem pierwszej kadry. „Karuzela stanowisk” u prezesa Cezarego Kuleszy jest jednak na tyle rozpędzona, że Probierza zdążył już w pierwszej reprezentacji zastąpić Jan Urban.
Polski Związek Piłki Nożnej w swoim oficjalnym komunikacie o zmianie selekcjonera kadry U-21 cytuje słowa Adama Majewskiego: – Wspólnie uznaliśmy, że moja misja dobiegła końca i nadszedł czas powrotu do piłki klubowej.
W komunikacie PZPN wypowiada się też Jerzy Brzęczek: – Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A.
Jerzy Brzęczek był selekcjonerem pierwszej reprezentacji Polski w latach 2018–2021, gdy zastąpił Adama Nawałkę po nieudanym mundialu 2018 w Rosji. Drużyna pod wodzą Brzęczka awansowała do Euro 2020 (w grupie eliminacyjnej była lepsza od Austrii, Macedonii Północnej, Izraela, Słowenii i Łotwy), które nie zostało rozegrane w pierwotnym terminie z powodu pandemii koronawirusa. Na początku 2021 r., m.in. po słabych meczach Polski w Lidze Narodów z Włochami i Holandią, ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek zdecydował o dymisji Jerzego Brzęczka i powierzeniu kadry Paulo Sousie.
Brzęczek pracował potem tylko w Wiśle Kraków, z którą najpierw spadł z Ekstraklasy, a następnie słabo punktował w pierwszej lidze. Wcześniej w trenerskim CV zapisał kadencje w Rakowie Częstochowa, Lechii Gdańsk, GKS Katowice i Wiśle Płock. Jako piłkarz zagrał 42 mecze w pierwszej reprezentacji Polski, a z drużyną młodzieżową jako kapitan wywalczył srebrny medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992).
Jerzy Brzęczek jest drugim byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, który w tym tygodniu dostał nową pracę. W środę został ogłoszony powrót Waldemara Fornalika na stanowisko trenera Ruchu Chorzów.
Michał Probierz, Czesław Michniewicz oraz Adam Nawałka nie prowadzą aktualnie żadnego zespołu. Z kolei zatrudnienie mają Portugalczycy: Paulo Sousa w Shabab Al-Ahli Dubaj (liga Emiratów Arabskich), a Fernando Santos – w reprezentacji Azerbejdżanu. Po dziesięciu meczach bez zwycięstwa posada tego drugiego szkoleniowca jest jednak mocno zagrożona.
