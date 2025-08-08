Reprezentacja Polski do lat 21 w czerwcu wystąpiła w mistrzostwach Europy w swojej kategorii wiekowej. Start w Euro U-21 na Słowacji był jednak bardzo nieudany: Polacy przegrali 1:2 z Gruzją, 0:5 z Portugalią i 1:4 z Francją. W ten sposób drużyna Adama Majewskiego zatarła dobre wrażenie, które wywarła w eliminacjach, gdy m.in. zremisowała 3:3 z Niemcami w Łodzi. PZPN w dniu pierwszego meczu Polski na Słowacji (11 czerwca) ogłosił przedłużenie umowy z Adamem Majewskim do 2027 r. Jak się okazuje, te ustalenia są już nieaktualne i w kolejnym cyklu eliminacyjnym zespół poprowadzi inny trener.

Jerzy Brzęczek zamiast Adama Majewskiego selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21

Adam Majewski na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21 zastąpił Michała Probierza, który 20 września 2023 r. został selekcjonerem pierwszej kadry. „Karuzela stanowisk” u prezesa Cezarego Kuleszy jest jednak na tyle rozpędzona, że Probierza zdążył już w pierwszej reprezentacji zastąpić Jan Urban.

Polski Związek Piłki Nożnej w swoim oficjalnym komunikacie o zmianie selekcjonera kadry U-21 cytuje słowa Adama Majewskiego: – Wspólnie uznaliśmy, że moja misja dobiegła końca i nadszedł czas powrotu do piłki klubowej.

W komunikacie PZPN wypowiada się też Jerzy Brzęczek: – Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A.