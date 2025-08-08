Reklama

Jerzy Brzęczek selekcjonerem reprezentacji do lat 21. Zaskakujący ruch PZPN

Jerzy Brzęczek, były selekcjoner pierwszej reprezentacji Polski, poprowadzi kadrę do lat 21 - informuje Polski Związek Piłki Nożnej. Nominacja budzi zdziwienie, bo Brzęczek zmienia na stanowisku Adama Majewskiego, z którym dwa miesiące temu PZPN przedłużył umowę.

Publikacja: 08.08.2025 11:40

Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek

Foto: PAP, Leszek Szymański

Bartosz Nosal

Reprezentacja Polski do lat 21 w czerwcu wystąpiła w mistrzostwach Europy w swojej kategorii wiekowej. Start w Euro U-21 na Słowacji był jednak bardzo nieudany: Polacy przegrali 1:2 z Gruzją, 0:5 z Portugalią i 1:4 z Francją. W ten sposób drużyna Adama Majewskiego zatarła dobre wrażenie, które wywarła w eliminacjach, gdy m.in. zremisowała 3:3 z Niemcami w Łodzi. PZPN w dniu pierwszego meczu Polski na Słowacji (11 czerwca) ogłosił przedłużenie umowy z Adamem Majewskim do 2027 r. Jak się okazuje, te ustalenia są już nieaktualne i w kolejnym cyklu eliminacyjnym zespół poprowadzi inny trener.

Jerzy Brzęczek zamiast Adama Majewskiego selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21

Adam Majewski na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21 zastąpił Michała Probierza, który 20 września 2023 r. został selekcjonerem pierwszej kadry. „Karuzela stanowisk” u prezesa Cezarego Kuleszy jest jednak na tyle rozpędzona, że Probierza zdążył już w pierwszej reprezentacji zastąpić Jan Urban

Polski Związek Piłki Nożnej w swoim oficjalnym komunikacie o zmianie selekcjonera kadry U-21 cytuje słowa Adama Majewskiego: – Wspólnie uznaliśmy, że moja misja dobiegła końca i nadszedł czas powrotu do piłki klubowej.

W komunikacie PZPN wypowiada się też Jerzy Brzęczek:  – Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A.

Reklama
Reklama

Jerzy Brzęczek był selekcjonerem pierwszej reprezentacji Polski w latach 2018–2021, gdy zastąpił Adama Nawałkę po nieudanym mundialu 2018 w Rosji. Drużyna pod wodzą Brzęczka awansowała do Euro 2020 (w grupie eliminacyjnej była lepsza od Austrii, Macedonii Północnej, Izraela, Słowenii i Łotwy), które nie zostało rozegrane w pierwotnym terminie z powodu pandemii koronawirusa. Na początku 2021 r., m.in. po słabych meczach Polski w Lidze Narodów z Włochami i Holandią, ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek zdecydował o dymisji Jerzego Brzęczka i powierzeniu kadry Paulo Sousie. 

Czytaj więcej

Maciej Skorża w 2023 r. wygrał z Urawa Red Diamonds azjatycką Ligę Mistrzów. Ale sukcesy poza Europą
Plus Minus
Czemu polscy trenerzy nie pracują na Zachodzie? "Marka w Europie nie istnieje"

Brzęczek pracował potem tylko w Wiśle Kraków, z którą najpierw spadł z Ekstraklasy, a następnie słabo punktował w pierwszej lidze. Wcześniej w trenerskim CV zapisał kadencje w Rakowie Częstochowa, Lechii Gdańsk, GKS Katowice i Wiśle Płock. Jako piłkarz zagrał 42 mecze w pierwszej reprezentacji Polski, a z drużyną młodzieżową jako kapitan wywalczył srebrny medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992). 

Gdzie dziś pracują byli selekcjonerzy reprezentacji Polski?

Jerzy Brzęczek jest drugim byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, który w tym tygodniu dostał nową pracę. W środę został ogłoszony powrót Waldemara Fornalika na stanowisko trenera Ruchu Chorzów

Czytaj więcej

Jerzy Engel: Potrzebujemy trenerów frontmanów w Europie
Plus Minus
Jerzy Engel: Potrzebujemy trenerów frontmanów w Europie

Michał Probierz, Czesław Michniewicz oraz Adam Nawałka nie prowadzą aktualnie żadnego zespołu. Z kolei zatrudnienie mają Portugalczycy: Paulo Sousa w Shabab Al-Ahli Dubaj (liga Emiratów Arabskich), a Fernando Santos – w reprezentacji Azerbejdżanu. Po dziesięciu meczach bez zwycięstwa posada tego drugiego szkoleniowca jest jednak mocno zagrożona.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Jerzy Brzęczek PZPN reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski do lat 21 w czerwcu wystąpiła w mistrzostwach Europy w swojej kategorii wiekowej. Start w Euro U-21 na Słowacji był jednak bardzo nieudany: Polacy przegrali 1:2 z Gruzją, 0:5 z Portugalią i 1:4 z Francją. W ten sposób drużyna Adama Majewskiego zatarła dobre wrażenie, które wywarła w eliminacjach, gdy m.in. zremisowała 3:3 z Niemcami w Łodzi. PZPN w dniu pierwszego meczu Polski na Słowacji (11 czerwca) ogłosił przedłużenie umowy z Adamem Majewskim do 2027 r. Jak się okazuje, te ustalenia są już nieaktualne i w kolejnym cyklu eliminacyjnym zespół poprowadzi inny trener.

Pozostało jeszcze 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Aleksander Čeferin
Piłka nożna
UEFA wykluczyła Rosjan z rozgrywek. Ale im płaci. A Ukraińcom odmawia
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
W eliminacjach Ligi Konferencji Jagiellonia Białystok wygrała 1:0 z duńskim Silkeborgiem
Piłka nożna
Ważna wygrana Jagiellonii w Danii. Ile polskich klubów zagra w Lidze Konferencji?
Jan Ziółkowski
Piłka nożna
Legia na Cyprze daleko od awansu, Jan Ziółkowski blisko Romy za 6 mln euro
Piłkarz Lecha Poznań Mikael Ishak (P) i bramkarz Matheus Magalhaes (L) z Crvenej Zvezdy Belgrad podc
Piłka nożna
Marzenia Lecha o Lidze Mistrzów odległe jak gwiazdy. Mistrz Serbii wygrał w Poznaniu
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Powrót Waldemara Fornalika. Gdzie dziś pracują byli selekcjonerzy reprezentacji?
Piłka nożna
Powrót Waldemara Fornalika. Gdzie dziś pracują byli selekcjonerzy reprezentacji?
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie