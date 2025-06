Trener Majewski nie krył, że rozczarowanie w zespole jest ogromne, ale próbował przekonywać, że nawet tak nieudany występ w finałach może być cennym doświadczeniem.

Jaka przyszłość polskiej reprezentacji piłkarskiej?

- Powinniśmy jak najczęściej rywalizować z najsilniejszymi, nawet towarzysko. Szanujemy wszystkich przeciwników w kwalifikacjach, ale tutaj takie spotkania jak te dwa eliminacyjne z Niemcami były co trzy dni. Przed mistrzostwami wydawało się, że mamy grupę zawodników gotową do gry w seniorskiej reprezentacji. Tutaj zderzyliśmy się z rzeczywistością, niektórzy zagrali poniżej swoich możliwości, ale i tak wierzę, że są jednostki, które do kadry A trafią - mówi Majewski.

Prawda jest taka, że kilku piłkarzy – jak Kacper Kozłowski, Jakub Kałuziński czy Dominik Marczuk – debiut w pierwszej reprezentacji ma już za sobą. Biorąc pod uwagę to, co zobaczyliśmy na Słowacji, trudno się jednak nie martwić o przyszłość polskiego futbolu.