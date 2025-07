Lech – Crvena Zvezda - środa 6 sierpnia, godz. 20.30

Crvena Zvezda - Lech - wtorek 12 sierpnia, godz. 21.

To mecze trzeciej rundy eliminacji. By awansować do Ligi Mistrzów, trzeba jeszcze pokonać ostatnią, czwartą rundę. W niej rywalem może być m.in. szwajcarski FC Basel, austriacki Sturm Graz czy Dynamo Kijów, które rozgrywa swoje mecze w Lublinie. Po ew. odpadnięciu z Crveną Zvezdą, Lech zostanie przesunięty do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Po niej może albo wejść do LE, albo być przesunięty do fazy ligowej Ligi Konferencji – ten szczebel po wyeliminowaniu Islandczyków ma już zagwarantowany.