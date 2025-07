Liga Narodów siatkarzy. Polacy zagrają o medale, wystarczyły trzy sety

Japończycy to rywal niewygodny, przed rokiem dotarli do finału Ligi Narodów, więc Polacy podeszli do tego meczu z respektem. Tym bardziej, że trener Nikola Grbić nie mógł latem skorzystać z kilku liderów.

W pierwszym secie Japończycy prowadzili nawet kilkoma punktami, ale ostatecznie to Polacy cieszyli się ze zwycięstwa, a potem wrzucili wyższy bieg. Druga partia była jeszcze wyrównana, ale trzecią nasi siatkarze już zdominowali, wygrywając do 12.

Liga Narodów. Z kim zagrają polscy siatkarze w półfinale?

– To nie było łatwe spotkanie. Dwa pierwsze sety mogły się skończyć różnie. Byliśmy od nich lepsi o kilka szczegółów – przyznał przed kamerami Polsatu Sport Jakub Kochanowski.

– Nie chcieli odpuścić. Niesamowicie walczyli. Dobrze, że wygraliśmy tak szybko, bo będziemy mieli więcej czasu na odpoczynek – mówił Kewin Sasak.