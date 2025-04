Rusza gra o mistrzostwo Polski siatkarzy. Przyjaciele na wagę złota

Lubelszczyzna miała siatkarskie tradycje (stąd wywodził się m.in. Tomasz Wójtowicz), ale wtedy jeszcze na tłumy kibiców na trybunach nie było co liczyć. Drużynie bardziej opłacało się grać wszystkie mecze na wyjeździe i docierać tam prywatnymi samochodami, niż ponosić koszty wynajmu hali, czy opłacenia sędziów. Pierwszy sponsor wniósł do klubu dwa tysiące złotych, a to był i tak ogromny zastrzyk gotówki.

Klub rozwijał się krok po kroku. Od drugiego sezonu celem było niedokładanie do rozrywki własnych pieniędzy. Teraz lista sponsorów jest bardzo długa, a klub stać nie tylko na zatrudnienie Leona, ale też byłego selekcjonera reprezentacji Polski Stephane’a Antigi, który obejmie drużynę od przyszłego sezonu, niezależnie od wyniku finału.

Dlaczego Aluron Warta Zawiercie gra w Sosnowcu?

Podobnie było w Zawierciu, gdzie jak wspominał prezes (klubu i firmy Aluron) Kryspin Baran, też najpierw zebrała się grupa przyjaciół, która lubiła wspólnie pograć w siatkówkę i chciała nawiązać do miejscowych tradycji. Tutaj też po pewnym czasie „sytuacja wymknęła się spod kontroli” i dziś mamy klub (zbudowany, co w polskim sporcie jest rzadkością za prywatne pieniądze), który za chwilę może być nie tylko mistrzem Polski, ale też wygrać siatkarską Ligę Mistrzów.

Punktów wspólnych jest więcej. W Lublinie od przyszłego sezonu trenerem będzie były selekcjoner reprezentacji Polski, który zdobył z biało-czerwonymi mistrzostwo świata. W Zawierciu od kilku lat z sukcesami pracuje gwiazda tamtej kadry Michał Winiarski, który też ma już sukcesy jako selekcjoner. Z reprezentacją Niemiec niespodziewanie awansował do turnieju olimpijskiego, a jeśli jego kariera trenerska będzie się rozwijać w takim tempie, to pewnie za kilka lat zacznie pracę z Polakami.

Największą różnicę widać w rozmiarach obiektów, w których grają obie drużyny. Klub z Lublina ma do dyspozycji halę Globus, gdzie grają też na co dzień koszykarze Startu. W Zawierciu takiego obiektu brakuje, a klub przed sezonem dostał warunkową licencję na grę jedynie w meczach rundy zasadniczej. Na spotkania fazy-play off trzeba wynajmować obiekt w Sosnowcu.