Siatkarki z Rzeszowa mistrzyniami Polski. Do sześciu razy sztuka

Obaj finaliści skorzystali jednak na kłopotach rywala. Do Łodzi przeniosły się Natalia Mędrzyk i Marlena Kowalewska, a do Rzeszowa trafiły Agnieszka Korneluk i Bruna Honorio. Podobieństw między oboma klubami jest więcej. W obu drużynach tuż przed fazą play off zmienili się trenerzy: w ŁKS Alessandro Chiappiniego zastąpił Zbigniew Bartman, a do DevelopResu na kilka tygodni (od nowego sezonu obejmie Bogdankę LUK Lublin) wrócił Stephane Antiga. Obaj szkoleniowcy nie mieli zbyt wiele czasu, żeby odcisnąć swoje piętno na zespole.

- Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będziemy świadkami takiej sytuacji. W jednym przypadku zmiana się opłaciła, w drugim nie. Stephane bardzo mało zmienił w sposobie grania, a do tego znał praktycznie wszystkie dziewczyny. Finałów też już w swoim życiu sporo zagrał i po rozmowach z nim wiem, że wyciągał wnioski z porażek. Miał pomysł, wiedział jak ten finał chce rozegrać - ocenia w rozmowie z „Rz” Jakub Bednaruk, były trener klubów PlusLigi, obecnie komentator Polsatu Sport.

DevelopRes Rzeszów. Nowe mistrzynie Polski już myślą o przyszłości

Dla Antigi zwycięstwo w finale oznacza też przełamanie fatalnej passy. Francuski szkoleniowiec chwalił po ostatnim meczu finału swoje zawodniczki za chęć do ciężkich treningów. Swojej misji na Podkarparciu Antiga jednak nie przedłuży, bo wraca do męskiej siatkówki. Nie on jeden opuszcza Rzeszów. Do Turcji przenoszą się Korneluk (Fenerbahce) i Weronika Centka-Tietianiec.

- Dla Tauron Ligi nie jest dobrze, że wyjeżdżają tak wartościowe dziewczyny. Te, które mają je zastąpić, jeszcze nie prezentują tak wysokiego poziomu. Potrzeba czasu i ciężkiej pracy, żeby osiągnąć taką formę, a niektóre siatkarki zadowalają się tym, że są w składzie zespołu Tauron Ligi. Potrzebny jest nieustanny głód sukcesu – wskazuje Paulina Maj-Erwardt.

Na to samo zwraca uwagę Jakub Bednaruk. – Dobre występy w Lidze Mistrzów i kadrze dają szansę na to, żeby turecki klub zadzwonił i zaoferował trzy razy wyższe pieniądze, niż można zarobić w Polsce. Sport jednak uprawia się po to, żeby dostawać jak najlepsze oferty. Niestety, poziom ligi się przez to obniża. W samym finale widzieliśmy wiele niedokładnie dogranych piłek, a po zmianach kadrowych w przyszłym sezonie może być jeszcze trudniej. Ważne, jak będzie przebiegać szkolenie, czy pojawią się nowe zawodniczki – mówi „Rz”.