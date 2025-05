Nic dwa razy się nie zdarza. Zawiercie przegrało w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów

Nie zawiedli też kibice, którzy w sobotę i niedzielę wypełnili Atlas Arenę. Na meczu o trofeum pojawili się też kibice z Włoch, dzięki czemu finał miał godną oprawę.

Władze europejskiej siatkówki powinny rozważyć wariant przeniesienia turnieju Final Four na stałe do Polski. Tak od wielu lat dzieje się w piłce ręcznej, gdzie najlepsze drużyny przyjeżdżają walczyć o puchar do Kolonii. Dzięki temu organizacja jest zawsze na wysokim poziomie, a trybuny wypełnione po brzegi. W siatkówce tylko w Polsce jest to możliwe.