Kryspin Baran, prezes Aluronu Warty Zawiercie: Brak kontrowersji to miód na serce sponsora

Ile dzieci trenuje w waszych akademiach?

Mamy grupy, które nie są nastawione na wynik sportowy. To zajęcia pozalekcyjne, które mają zastąpić okrojone w szkołach SKS-y. Te dzieci podają piłki na naszych meczach i widać często, że jedno z nich jest za niskie do siatkówki, inne ma nadwagę, ale to nie ma znaczenia. Dzieci mają się ruszać i kochać ten sport. Są też grupy młodzieżowe, które mają wychować przyszłych siatkarzy. Mamy już sukcesy, bo nasi młodzicy zostali ostatnio wicemistrzami Polski. Doczekaliśmy się też wychowanków, którzy uczą się w SMS Spała.

W 2024 roku ruszył Klub Biznesu. Piramida sponsorska się powiększa?

Jestem dumny z tego projektu, który jest połączony z platformą zakupową. Sponsorzy dostają benefity za bycie naszym partnerem. Zarządza tym Piotr Szpaczek, który przez wiele lat był odpowiedzialny za stronę biznesową w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Sponsorzy są zadowoleni nie tylko z sukcesów drużyny, ale też z tego, jak chcemy łączyć ich ze sobą, żeby wspólnie robili biznesy, a przy okazji oszczędzali pieniądze.

Jakie bezpośrednie korzyści ze sponsorowania klubu odnosi Aluron? Zbigniew Jakubas, właściciel Motoru i m.in. Newagu, mówi, że kibice nie kupią lokomotyw.

Prezes Jakubas jest wizjonerem i doświadczonym menedżerem, ale myślę, że dział marketingu Newagu miałby inne zdanie. Nie chodzi o samą sprzedaż, ale o wizerunek i rozpoznawalność. My też działamy w segmencie B2B. Jeśli jednak zwykły Kowalski, budując dom, skojarzy Aluron z wysoką jakością, perfekcjonizmem i tym, że to jest polska firma, to jest to w naszym interesie. Marketing sportowy można dzielić na ten skierowany do konsumenta, żeby zachęcić go do kupna produktu, oraz ten budujący świadomość marki. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak to u nas działa.

Przed laty Oknoplast sponsorował Inter Mediolan. Siatkówka jest popularna we Włoszech. Badacie rozpoznawalność na tamtym rynku?

Na włoskim rynku jeszcze nie, ale bardzo ważny jest dla nas rynek niemiecki. Cieszy mnie, że Michał Winiarski jest też trenerem kadry Niemiec. Tamtejsi klienci są zaskoczeni, gdy się o tym dowiadują, ale bardzo to doceniają. Dla nas jest to powód do dumy. Mamy świetnego klienta z Małopolski, firmę Pagen, która jest sponsorem drużyny wicemistrza Włoch, Lube. Włoscy dealerzy wskazali tej firmie, że to właśnie przez siatkówkę można zbudować pozytywny wizerunek w tym regionie, w którym klub funkcjonuje. Nie wykluczam, że sami pójdziemy tą drogą i nawiążemy współpracę z klubami europejskimi.