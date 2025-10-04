Jakub Kochanowski dla „Rzeczpospolitej". „Nie ma czasu na refleksje i odpoczynek"

Aktualizacja: 04.10.2025 07:48 Publikacja: 04.10.2025 07:28
Jakub Kochanowski
Zawsze podkreślam przy takich okazjach, że jestem kapitanem w zastępstwie Bartka, który niestety nie mógł spotkać się z kibicami w siedzibie Orlenu. Mam nadzieję, że się na mnie nie zawiedzie.
Myślę, że nie dzielimy się na takich, którzy mają coś do powiedzenia w szatni i takich, którzy siedzą cicho. Funkcjonujemy w drużynie na równych zasadach. Padło na mnie, bo mam trochę stażu w drużynie i doświadczenia.
Jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby się zgrać jako drużyna, ale widać, że idziemy w dobrym ki...
Początek turnieju finałowego Ligi Narodów był tym momentem, w którym sami sobie udowodniliśmy, że potrafimy całkiem nieźle grać. Potem szliśmy za ciosem do samego końca.
Mamy z Chin bardzo słodkie wspomnienia, które zostaną z nami na długo.
Zawsze jest przyjemnie, gdy się wygrywa finał, a jeśli jeszcze z taką drużyną i w takim stylu, to wychodzi z tego jeszcze większa przyjemność.
Jakub Kochanowski
Tak to się układa od kilku lat i podejrzewam, że przez następnych kilka będzie tak samo, że na drodze do zdobycia trofeum Włosi będą dla nas głównym przeciwnikiem i odwrotnie – my dla nich też. Jeśli tak się stanie, to będzie to oznaczało, że będziemy zawsze blisko wygrywania turniejów. Może się z tego zrobić taka trochę tenisowa formuła, gdzie przez lata było kilku dominatorów. W siatkówce też dwie duże drużyny mogą rozstrzygać o losach pucharów, ale jeśli tak miałoby być, to ja jestem na pokładzie.
Niespodzianki moim zdaniem wynikały z tego, że ten sezon po igrzyskach olimpijskich jest specyficzny i kilku drużynom powinęła się noga. Nowy format jest dobry i lepszy od starego, bo mundial z 2018 był wykańczający. Rozegraliśmy wtedy mnóstwo meczów w krótkim czasie. Teraz mistrzostwa może są trochę za bardzo rozciągnięte w czasie, ale siedem meczów do rozegrania jest optymalne, żeby wyłonić najlepszą drużynę na świecie.
Paradoksalnie tak to wygląda, że im mniej meczów, tym dla nas lepiej. Mamy już pewien „przebieg” w nogach, a młodsi nie jesteśmy. Z roku na rok trzeba coraz bardziej na siebie uważać, bo zdrowie ma się jedno.
Mistrzostwa świata przyniosły wiele niespodzianek, a nawet sensacji. Polscy siatkarze wracają z F...
Terminarz nie wybacza, nie ma czasu na miesięczne refleksje i odpoczynek. Jesteśmy do tego trybu życia przyzwyczajeni i będziemy umieli zapomnieć o siatkówce na kilka dni, a potem już ze świeżym spojrzeniem wejdziemy w nowy sezon.
Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. PlusLiga jest mocna, jak co roku. Widzę kilka drużyn, które spokojnie mogą się bić o mistrzostwo Polski, i Projekt Warszawa jest jedną z nich. Oprócz nas faworytami do strefy medalowej są Resovia, Zawiercie, Lublin. Zawsze niebezpieczne są też Jastrzębie i ZAKSA. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem.
Jakub Kochanowski
Myślę, że tak. Może nie jestem obiektywny, bo jest to moja liga, w moim kraju i bardzo dobrze mi się w niej funkcjonuje. Innych rozgrywek jeszcze nie zwiedziłem, ale uważam, że PlusLiga jest różnorodna i pełna niespodzianek.
Jego skusili. Nas też kuszą co roku. Nie ukrywam, że jest to bardzo konkurencyjny kierunek dla rynku polskiego. Rośnie też liga japońska. Prezesi polskich klubów będą musieli się sprężyć mocno, żeby powalczyć o tych zawodników, których chcieliby widzieć u siebie w klubach. Przed podjęciem każdej decyzji zwracam uwagę na różne czynniki. Warszawa wydawała mi się miejscem, które może spełniać moje oczekiwania nie tylko sportowe, ale też prywatne.
Niestety dla klubów, w tym momencie tak jest.
