Jakub Kochanowski dla „Rzeczpospolitej". „Nie ma czasu na refleksje i odpoczynek"

Szczególnie słodko było po zwycięstwie bez straty seta nad Włochami?

Zawsze jest przyjemnie, gdy się wygrywa finał, a jeśli jeszcze z taką drużyną i w takim stylu, to wychodzi z tego jeszcze większa przyjemność.

Podejrzewam, że przez następnych kilka lat na drodze do zdobycia trofeum Włosi będą dla nas głównym przeciwnikiem i odwrotnie – my dla nich też Jakub Kochanowski

Włosi nazywają mecze z Polską „siatkarskimi klasykami”. Wy też tak do tego podchodzicie?

Tak to się układa od kilku lat i podejrzewam, że przez następnych kilka będzie tak samo, że na drodze do zdobycia trofeum Włosi będą dla nas głównym przeciwnikiem i odwrotnie – my dla nich też. Jeśli tak się stanie, to będzie to oznaczało, że będziemy zawsze blisko wygrywania turniejów. Może się z tego zrobić taka trochę tenisowa formuła, gdzie przez lata było kilku dominatorów. W siatkówce też dwie duże drużyny mogą rozstrzygać o losach pucharów, ale jeśli tak miałoby być, to ja jestem na pokładzie.

Podoba się panu nowy format mistrzostw świata, podczas których zdarzyło się dużo niespodzianek?

Niespodzianki moim zdaniem wynikały z tego, że ten sezon po igrzyskach olimpijskich jest specyficzny i kilku drużynom powinęła się noga. Nowy format jest dobry i lepszy od starego, bo mundial z 2018 był wykańczający. Rozegraliśmy wtedy mnóstwo meczów w krótkim czasie. Teraz mistrzostwa może są trochę za bardzo rozciągnięte w czasie, ale siedem meczów do rozegrania jest optymalne, żeby wyłonić najlepszą drużynę na świecie.

Przed nowym sezonem PlusLigi każdy mecz mniej rozegrany w kadrze jest na wagę złota?

Paradoksalnie tak to wygląda, że im mniej meczów, tym dla nas lepiej. Mamy już pewien „przebieg” w nogach, a młodsi nie jesteśmy. Z roku na rok trzeba coraz bardziej na siebie uważać, bo zdrowie ma się jedno.